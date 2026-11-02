Día del Bancario: cuánto cobrarán de bono los trabajadores en noviembre

Los empleados bancarios recibirán un pago extraordinario por su día en noviembre. Cuándo se acredita, a quiénes alcanza y cómo impacta la paritaria

Los empleados bancarios recibirán en noviembre de 2026 un bono extraordinario por la celebración del Día del Bancario, una fecha que se conmemora cada 6 de noviembre y que representa uno de los beneficios económicos más importantes para los trabajadores del sector financiero. El importe fue actualizado recientemente como parte de las negociaciones salariales entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresarias, que acordaron ajustes mensuales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el INDEC.

El adicional se paga una vez al año y se suma a los salarios habituales de los trabajadores comprendidos en el convenio colectivo de la actividad. Su monto se determina a partir de los acuerdos paritarios y puede variar según la categoría y las condiciones laborales de cada empleado. La última actualización estuvo vinculada con el incremento salarial del 1,9% correspondiente a septiembre.

Además del pago extraordinario, los trabajadores bancarios cuentan con un esquema de actualización mensual de sus remuneraciones, vinculado con la evolución de la inflación. Este mecanismo permitió acumular un incremento del 23,6% durante los primeros nueve meses de 2026, respecto de los salarios vigentes en diciembre del año pasado.

Día del Bancario: de cuánto es el bono de noviembre de 2026

Según el último acuerdo salarial, el bono por el Día del Bancario tendrá un importe mínimo de $2.275.519,25. Se trata del piso establecido para los trabajadores comprendidos en el convenio, aunque la suma final puede ser superior según la categoría y los adicionales correspondientes.

El beneficio había sido fijado anteriormente en $2.233.175,44, pero fue actualizado tras el incremento salarial del 1,9% acordado para septiembre. De esta manera, el adicional registró una mejora de $42.343,81 y el pago deberá realizarse hasta el viernes 6 de noviembre de 2026 inclusive, aunque las entidades financieras podrán acreditarlo antes de esa fecha.

Es importante destacar que este bono no reemplaza el salario mensual, sino que constituye un ingreso adicional. Por lo tanto, los trabajadores deberán recibirlo de manera independiente de sus haberes habituales.

Cuánto cobran los empleados bancarios con el último aumento

La actualización paritaria también modificó los salarios mínimos del sector. Con el incremento correspondiente a septiembre, el ingreso inicial quedó establecido de la siguiente manera:

Salario inicial: $2.552.560,34.

Participación en las ganancias (ROE): $73.786,55.

Ingreso inicial total: $2.626.346,89.

Bono mínimo por el Día del Bancario: $2.275.519,25.

Los importes salariales son brutos y pueden aumentar por antigüedad, función y otros adicionales. El bono, por su parte, se liquida de acuerdo con las condiciones previstas en el convenio.

El gremio y las cámaras empresarias acordaron mantener durante octubre, noviembre y diciembre el mecanismo de actualización salarial vinculado con la inflación. También establecieron una nueva instancia de negociación para la segunda quincena de enero de 2027.

Día del Bancario: ¿abren los bancos el 6 de noviembre?

El viernes 6 de noviembre las sucursales bancarias de todo el país permanecerán cerradas y no habrá atención presencial al público, debido a la celebración del Día del Bancario.

Sin embargo, los usuarios podrán continuar utilizando los canales digitales de las entidades financieras para realizar transferencias, consultar saldos y efectuar otras operaciones habilitadas.

La fecha recuerda la fundación de la Asociación Bancaria, ocurrida el 6 de noviembre de 1924. Además de ser una jornada de descanso para los trabajadores del sector, este año estará acompañada por el pago del bono extraordinario establecido en la negociación paritaria.