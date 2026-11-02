Atención sin bancos por cinco días seguidos: las fechas confirmadas

El Banco Central confirmó un extenso cese de atención presencial en sucursales durante los primeros días de noviembre. Las fechas y servicios

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó oficialmente que las entidades financieras de todo el país no brindarán atención presencial en sus sucursales durante cinco días consecutivos, desde el viernes 6 hasta el martes 10 de noviembre de 2026 inclusive. El extenso cese de actividades presenciales responde a la superposición del Día del Trabajador Bancario, el fin de semana de descanso habitual y los feriados especiales decretados por el Gobierno con motivo de la visita apostólica del papa León XIV al país.

La medida fue instrumentada por la autoridad monetaria a través de la Comunicación A 8487/2026, la cual se acopla a las disposiciones del Decreto 1103/2026 firmado por el presidente Javier Milei. La normativa busca adecuar la operatoria del sistema financiero al esquema de seguridad, logística y movilidad trazado para recibir al Pontífice, quien permanecerá en suelo argentino entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre.

El cierre de ventanillas alcanzará a la totalidad de los bancos públicos y privados del país, obligando a los usuarios a planificar con anticipación aquellas gestiones comerciales o trámites personales que requieran asistencia directa de los cajeros de sucursal.

El cronograma detallado del cese presencial y la situación del miércoles 11

El calendario oficial de inactividad en los mostradores se desplegará sin interrupciones durante cinco jornadas seguidas: el viernes 6 de noviembre no habrá bancos por celebrarse el Día del Trabajador Bancario; el sábado 7 y el domingo 8 corresponderán al cierre habitual de fin de semana; el lunes 9 regirá el feriado nacional de alcance general por la presencia del Papa; y el martes 10 aplicará el feriado bancario nacional dictado de manera específica por el Banco Central.

Un punto a tener en cuenta ocurre con el miércoles 11 de noviembre. Si bien el decreto nacional contempla un feriado territorial exclusivo para la provincia de Buenos Aires, el BCRA no incluyó esa jornada como feriado bancario de carácter general dentro de su grilla. Debido a esto, los clientes de las sucursales radicadas en territorio bonaerense deberán verificar las comunicaciones particulares que emita cada entidad para saber cómo operarán los mostradores.

Qué canales financieros y operaciones digitales continuarán funcionando

A pesar de que las puertas de las casas bancarias permanecerán cerradas, los clientes podrán operar con normalidad a través de los canales electrónicos e infraestructura digital. Estarán plenamente habilitadas las extracciones de dinero en efectivo mediante cajeros automáticos, las consultas de saldo por home banking, las transferencias inmediatas, el uso de billeteras virtuales y los pagos de compras mediante tarjetas de débito o crédito.

Por último, desde el Banco Central recordaron que las transacciones comerciales o pagos de servicios que requieran procesamiento compensatorio se acreditarán el siguiente día hábil. Asimismo, la autoridad monetaria remarcó que el cronograma de cierres del mes se completará el lunes 23 de noviembre, jornada en la que tampoco habrá atención presencial por conmemorarse el Día de la Soberanía Nacional.