AUH de ANSES: cuánto se cobra en noviembre y cuándo se paga

La AUH aumenta 1,93% en noviembre por el último índice de inflación. El calendario de ANSES cambia por los feriados: todas las fechas por DNI

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán en noviembre de 2026 un nuevo aumento del 1,93%, de acuerdo con la actualización de las prestaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La suba responde a la inflación de septiembre, informada por el INDEC, y modifica tanto el importe mensual por hijo como los valores correspondientes a hijos con discapacidad.

Además del incremento, las familias podrán acceder a beneficios complementarios, como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, siempre que cumplan los requisitos. Estas prestaciones permiten elevar el ingreso mensual, aunque sus montos y condiciones de acceso son diferentes.

Otra novedad será el calendario de pagos. ANSES comenzará a depositar la AUH el 11 de noviembre, debido a los feriados previstos para los primeros días del mes. El cronograma se extenderá hasta el 25 de noviembre y, como es habitual, estará organizado según la terminación del DNI de cada titular.

AUH: cuánto se cobra en noviembre con el último aumento

El incremento del 1,93% fue oficializado mediante la Resolución 303/2026 de ANSES. Se trata de la actualización mensual que surge de la fórmula de movilidad vinculada con la inflación, que también alcanza a jubilaciones, pensiones y otras asignaciones.

Con el nuevo aumento, los valores de noviembre serán los siguientes:

AUH por hijo: $159.611.

Pago mensual directo (80%): $127.688,80.

Retención del 20%: $31.922,20.

AUH por hijo con discapacidad: $519.704.

Pago directo por hijo con discapacidad: $415.763,20.

ANSES retiene mensualmente el 20% de la asignación, que puede recuperarse mediante la acreditación de los controles sanitarios y educativos correspondientes. Por eso, el importe que se deposita habitualmente es inferior al valor total de la prestación.

Tarjeta Alimentar y Complemento Leche: cuánto se suma

Las familias que cobran AUH también pueden acceder a la Prestación Alimentar, conocida como Tarjeta Alimentar. Este beneficio se acredita automáticamente a quienes cumplen los requisitos y no tendrá aumentos en noviembre.

Los importes vigentes son:

Familias con un hijo: $72.250.

Familias con dos hijos: $113.299.

Familias con tres hijos o más: $149.425.

Otro beneficio es el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, destinado a titulares de AUH con hijos menores de tres años y a beneficiarias de la Asignación por Embarazo que cumplen las condiciones del programa. En noviembre, este complemento ascenderá a $60.203.

Calendario AUH noviembre 2026: cuándo cobro según mi DNI

El cronograma de noviembre será diferente debido a los feriados establecidos para el mes. El lunes 9 será feriado nacional por la visita del papa León XIV, mientras que el martes 10 también será feriado en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba. A esto se suma el feriado trasladado por el Día de la Soberanía Nacional, que afectará la actividad bancaria hacia el final del período de pagos.

De acuerdo con el calendario actualizado de ANSES, las fechas serán:

DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre.

DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre.

DNI terminado en 2: viernes 13 de noviembre.

DNI terminado en 3: lunes 16 de noviembre.

DNI terminado en 4: martes 17 de noviembre.

DNI terminado en 5: miércoles 18 de noviembre.

DNI terminado en 6: jueves 19 de noviembre.

DNI terminado en 7: viernes 20 de noviembre.

DNI terminado en 8: martes 24 de noviembre.

DNI terminado en 9: miércoles 25 de noviembre.

De esta manera, los pagos comenzarán más tarde que en otros meses y se interrumpirán durante el fin de semana largo previo al martes 24.

Los titulares pueden consultar su fecha de cobro y los importes liquidados mediante Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí también podrán verificar qué beneficios adicionales les corresponden y si existen pagos complementarios pendientes.