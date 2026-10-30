Cuenta DNI ofrece descuentos de hasta 40% en noviembre y reintegros de $15.000

La billetera digital de Banco Provincia mantiene beneficios en comercios de cercanía, supermercados, farmacias y gastronomía, entre otros rubros

Cuenta DNI renueva en noviembre su esquema de descuentos y promociones para quienes utilizan la billetera digital de Banco Provincia. La propuesta incluye beneficios para las compras cotidianas, desde alimentos y productos de almacén hasta medicamentos, artículos para mascotas, salidas gastronómicas y consumos en supermercados.

Con promociones distribuidas durante toda la semana, la aplicación permite acceder a distintos porcentajes de ahorro, aunque cada beneficio tiene sus propias condiciones, días de vigencia y límites de devolución.

Entre las alternativas se destacan los descuentos del 40% en ferias y mercados bonaerenses y en comercios de universidades, además de reintegros del 25% en gastronomía y del 30% en pet shops y veterinarias.

También hay promociones en supermercados, farmacias, librerías y marcas reconocidas, junto con la posibilidad de financiar compras en tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito vinculadas a la aplicación.

Cuenta DNI en noviembre: todos los descuentos y topes de reintegro

Estas son las principales promociones anunciadas para noviembre, con los días en que se pueden aprovechar y los montos necesarios para alcanzar los topes de devolución.

Comercios de cercanía : 20% de descuento de lunes a viernes en locales adheridos. El tope de reintegro es de $6.000 por semana, que se alcanza con consumos de $30.000.

: 20% de descuento de lunes a viernes en locales adheridos. Ferias y mercados bonaerenses : 40% de ahorro todos los días, con un tope de $6.000 semanales. Para aprovechar el reintegro completo hay que gastar $15.000.

: 40% de ahorro todos los días, con un tope de $6.000 semanales. Para aprovechar el Gastronomía : 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. El tope es de $8.000 por semana y se alcanza con consumos de $32.000.

: 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. El tope es de $8.000 por semana y se alcanza con consumos de $32.000. Pet shops y veterinarias: 30% de ahorro los sábados, con un límite de devolución de $8.000 semanales por persona. Para llegar al tope se necesitan compras de aproximadamente $26.667.

30% de ahorro los sábados, con un límite de devolución de $8.000 semanales por persona. Para llegar al tope se necesitan compras de aproximadamente $26.667. Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. El reintegro tiene un máximo de $6.000 por semana, que se alcanza con $15.000 en consumos.

40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. El reintegro tiene un máximo de $6.000 por semana, que se alcanza con $15.000 en consumos. YPF Full: 25% de descuento los sábados y domingos, con un tope semanal de $8.000. El beneficio se alcanza con compras de $32.000.

25% de descuento los sábados y domingos, con un tope semanal de $8.000. El beneficio se alcanza con compras de $32.000. Marcas destacadas: 30% de ahorro todos los días, con un tope de reintegro de $15.000 por mes y por persona en las marcas participantes. Entre ellas se encuentran Havanna, Atalaya, Lucciano's, Guolis, Antares, La Fonte D'Oro, Balcarce y Le Park.

Qué descuentos hay en supermercados con Cuenta DNI

Los supermercados también forman parte del esquema de beneficios de noviembre. La billetera ofrece descuentos de hasta el 20% en más de 15 cadenas de la provincia de Buenos Aires, aunque los porcentajes y los días cambian según el establecimiento.

Entre las cadenas que cuentan con promociones aparecen Día, Nini, Carrefour, Chango Más, La Anónima, Josimar, Supercoop y Cooperativa Obrera, entre otras.

Por eso, antes de realizar las compras conviene consultar qué beneficio corresponde a cada supermercado y en qué jornada se encuentra vigente.

Farmacias, librerías y otras promociones de noviembre

Además de los descuentos para alimentos y consumos habituales, Cuenta DNI mantiene beneficios específicos para otros rubros.

Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de ahorro los miércoles y jueves, sin límite de devolución.

10% de ahorro los miércoles y jueves, sin límite de devolución. Mostaza: los jueves y viernes ofrece dos alternativas. Hay 25% de descuento pagando con dinero en cuenta, con tope de $8.000 semanales, o 30% pagando con tarjetas de crédito o débito mediante tecnología NFC, con un máximo de $15.000 por semana.

Cómo pagar con Cuenta DNI para recibir los reintegros

Para aprovechar las promociones no alcanza con que el comercio acepte pagos digitales: es necesario verificar que esté adherido al beneficio correspondiente y utilizar el medio de pago establecido.

En el caso de los comercios de cercanía, por ejemplo, se puede acceder al descuento pagando mediante la función Pagar QR con dinero en cuenta, link de pago, Clave DNI en terminales Posnet y Payway, o Cuenta DNI Comercios.

No se incluyen los pagos realizados con tarjetas de crédito Visa o Mastercard, tarjetas Visa de débito, transferencias ni códigos QR de otras billeteras virtuales.

Otro dato importante es que los reintegros no siempre se acreditan en el momento de la compra. El plazo previsto es de hasta 10 días hábiles, por lo que conviene tenerlo en cuenta al organizar los gastos.

Por otra parte, las tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI permiten acceder a hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos. El beneficio alcanza las compras realizadas mediante QR desde la aplicación y también las operaciones con tarjetas físicas emitidas por Banco Provincia.

De esta manera, noviembre presenta alternativas de ahorro para distintos consumos, con beneficios que se distribuyen durante toda la semana y permiten combinar compras cotidianas con promociones especiales.