Cuánto se gana con un plazo fijo Banco Provincia tras suba de tasas

Los depósitos en pesos están rindiendo más que el dólar y están acercándose al nivel de inflación. Cuánto se gana con $2 millones a 30 días

El plazo fijo tradicional atrae por la baja de inflación proyectada y la estabilidad del dólar.

Los ahorristas que buscan tener un rendimiento positivo están observando con atención al plazo fijo tradicional, debido a que las últimas proyecciones de los economistas estiman un descenso de la inflación para los próximos meses. Asimismo, el precio del dólar prácticamente permanece sin cambios en los últimos días, por lo que también la tasa en pesos seduce a los inversores. Para analizar cuánto ofrece un depósito, uno de los ejemplos entre las principales entidades es Banco Provincia, debido a que paga una de las rentas más altas entre las firmas con más cantidad de clientes. En este caso, tiene activas más de 13 millones de cajas de ahorro.

El monto considerado a invertir es de $2 millones por un tiempo de 30 días, que es el lapso mínimo requerido por el sistema financiero de encaje de los fondos.

La tasa nominal anual (TNA) ofrecida por el Banco Provincia a los ahorristas minoristas para un plazo fijo tradicional es, desde hace unos dos meses, la más alta en el comparativo de los 10 principales bancos con mayor volumen de depósitos, debido a que tanto para clientes como para no clientes, es 22%.

Es importante destacar que esta renta extraordinaria solo se puede obtener a través de una colocación realizada desde la página web del BAPRO, en el denominado "plazo fijo inclusión", y requiere estar registrado previamente con una dirección de email.

En resumen, con esta tasa especial se logra una ganancia de 1,80% en 30 días.

Esta renta mensual supera con creces al movimiento del precio del dólar, que en octubre se encuentra sin cambios y que en todo el mes pasado apenas avanzó 0,7%. Incluso, en el acumulado de todo el año, el precio del dólar asciende 4,1%.

Además, también propone un porcentaje que está compitiendo "cabeza a cabeza" a la inflación.

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que acaba de publicar el Banco Central, en el que encuestó a 44 economistas locales, la inflación esperada por el mercado fue del 1,9% para septiembre.

El dato positivo para los ahorristas que indica este informe es que la inercia del índice de precios al consumidor (IPC) es a la baja, por lo que el plazo fijo tradicional de varios bancos podría comenzar a proporcionar una tasa positiva.

En concreto, según el relevamiento del BCRA, la inflación volvería a descender en el corriente octubre para rondar el 1,7% y para noviembre se proyecta que se ubique en 1,6%.

Plazo fijo Banco Provincia: cuánto ganás con $2 millones

El ahorrista que decida constituir plazo fijo tradicional digital a través del sitio web de Banco Provincia, que es la vía por la que ofrece la tasa más alta, con el ejemplo de una inversión inicial de $2 millones, por un tiempo mínimo de 30 días, se ganará un total de $2.036.164.

Por lo que la ganancia con este depósito será de 36.164 pesos adicionales con esta inversión, que representa una renta de 1,80% mensual, o 22% de TNA.

En tanto, si se selecciona la App y los otros medios digitales, con los $2 millones se ganará un total de $2.034.520, que representa generar unos $34.520 adicionales, que equivale a obtener una ganancia de 1,73% en 30 días. Es decir, es lo mismo a tener una tasa nominal anual de 21%.

Para constituir un plazo fijo tradicional en Banco Provincia, se puede canalizar vía home banking o a la Banca Internet Provincia (BIP), o la aplicación para dispositivos móviles (app), que tiene un token integrado.

El mismo se puede efectuar desde la página web oficial del BAPRO, que es el único canal en el que se paga la tasa especial más alta de 22% de TNA.

Desde la operatoria, se debe ingresar al menú principal en la sección "Personas", y después seleccionar "Inversiones". Paso siguiente, se precisa elegir la opción "plazo fijo" y luego detallar la alternativa para hacer "Nuevo Plazo Fijo".

Para terminar con el depósito, el proceso requiere detallar la modalidad del certificado (tradicional u otra), la moneda seleccionada, la cuenta asociada al mismo, la cantidad de dinero a invertir y los días de la colocación, o una fecha de vencimiento, superior a los 30 días.

El monto mínimo que se precisa invertir es simbólico, ya que tiene que ser superior a los $1.000.

Este proceso para establecer esta inversión se concluye con el botón "Continuar", donde se necesita revisar todos los datos ingresados para evitar haber tenido errores previos al completar las planillas. Y se termina al "Confirmar".

El plazo fijo tradicional ofrece una renta seductora, en pleno momento en que el precio del dólar se encuentra congelado y en que la inflación volvió a descender, para ser similar a la tasa en pesos.-