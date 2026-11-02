La marca alemana ofrece importantes rebajas a comienzos de mes. Cuáles son las mejores oportunidades para aprovechar y precios destacados

El outlet online de Adidas en Argentina reúne una amplia variedad de zapatillas deportivas y urbanas con importantes descuentos, que en determinados modelos alcanzan el 50%. Con el comienzo de noviembre, las promociones representan una oportunidad para quienes buscan renovar su calzado o conseguir productos de una marca reconocida a precios inferiores a los habituales.

Las ofertas incluyen zapatillas para hombres, mujeres y chicos, con modelos de las líneas Originals, running, básquet y entrenamiento. Entre los productos rebajados aparecen algunos de los diseños más populares de Adidas, como Campus, Forum, Samba y Gazelle, además de alternativas deportivas que también presentan diferencias significativas respecto de sus precios originales.

Uno de los principales atractivos es que varias zapatillas se consiguen por menos de $90.000, mientras que en otros modelos el ahorro supera los $100.000. Los descuentos corresponden a productos seleccionados y pueden variar según el talle, el color y la disponibilidad de stock.

Outlet de Adidas: zapatillas con hasta 50% de descuento

La tienda oficial ofrece rebajas en distintos modelos de su catálogo. Algunas de las oportunidades más interesantes aparecen en las líneas urbanas, aunque también hay descuentos en zapatillas para practicar deportes.

Entre las ofertas relevadas se destacan:

Adidas Campus 00s para hombre: a $89.999, con 50% off.

Adidas Forum2000: a $89.999, con 50% de descuento.

Adidas Jabbar Hi: a $79.999, a mitad del precio original.

Adidas Dame X: a $119.999, con 50% de descuento.

Adidas Gazelle Indoor: a $101.999, con 40% de descuento.

Adidas Courtic para hombre: a $101.999, con 40% off.

Adidas NY 90 para mujer: a $89.999, con 40% de rebaja.

Adidas Taekwondo Lace: a $89.999, con 40% de descuento.

Zapatillas Adidas Samba, Superstar y Ultraboost: cuánto cuestan

Además de las rebajas del 50%, el outlet incluye modelos de algunas de las líneas más conocidas de la marca, con descuentos que oscilan entre el 20% y el 30%.

Entre los precios publicados aparecen:

Adidas Samba para mujer: a $174.999, con 30% de rebaja.

Adidas Samba OG para mujer: a $188.999, con 30% de descuento.

Adidas Superstar II: a $175.999, con 20% de descuento.

Adidas Ultraboost 5 para hombre: a $209.999, con 30% off.

Adidas Handball Spezial para hombre a $125.999, con 30% de descuento.

Adidas Campus 00s para chicos:a $71.999, con 40% off.

Cómo comprar zapatillas en el outlet online de Adidas

Las promociones pueden consultarse directamente en la tienda oficial de Adidas Argentina, dentro de la sección Outlet. Allí es posible seleccionar zapatillas para hombres, mujeres y chicos, además de filtrar los resultados por talle, precio, modelo y porcentaje de descuento.

La plataforma permite comparar distintas versiones de un mismo producto. Esto resulta especialmente importante porque algunos modelos aparecen con rebajas diferentes según el color o la variante elegida.

Antes de concretar una compra, conviene verificar la disponibilidad del talle, el precio final y las condiciones de envío y financiación. También es recomendable revisar si existen beneficios adicionales asociados a determinados medios de pago.

En cuanto a los envíos, si la compra supera los $229.999 ARS, el cargo está bonificado a cualquier punto del país. En tanto, si la cifra gastada es menor los precios van de $10.999 hasta $16.999.