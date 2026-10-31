A José López le rechazaron la libertad condicional: "Hice una de más para tener poder"

La Justicia Federal le negó el beneficio de la libertad condicional a José López, exsecretario de Obras Públicas durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner, por lo que continuará privado de su libertad en la cárcel de Ezeiza. Aunque el exfuncionario ya cumplió con el requisito temporal de los dos tercios de su pena unificada, el juez federal Rodrigo Giménez Uriburu resolvió rechazar el pedido defensivo tras la incorporación de informes interdisciplinarios desfavorables emitidos por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) y el Equipo Interdisciplinario de Ejecución Penal.

Las evaluaciones psicológicas y sociales determinaron que López no evidencia un arrepentimiento genuino ni una comprensión cabal del daño que sus actos de corrupción causaron a la sociedad. Según reveló el diario Clarín tras acceder a las periciales, el exfuncionario intentó minimizar su responsabilidad en las causas judiciales y ató su malestar a las consecuencias personales de la cárcel, aunque en un tramo de las entrevistas dejó una frase que sintetizó su conducta: "Hice una de más para tener poder".

José López y la condena unificada a 13 años: las explicaciones sobre sus delitos

José López cumple actualmente una pena unificada de 13 años de prisión con fecha de agotamiento estipulada para el 16 de diciembre de 2030 (con una deducción de dos meses aplicada por cursos realizados en contexto de encierro). El cómputo abarca tres sentencias firmes:

Bolsos de General Rodríguez: 6 años de prisión por el intento de ocultar casi 9 millones de dólares en un convento en junio de 2016.

6 años de prisión por el intento de ocultar casi 9 millones de dólares en un convento en junio de 2016. Causa Vialidad: 6 años de prisión por defraudación a la administración pública.

6 años de prisión por defraudación a la administración pública. Portación de arma: 1 año y 7 meses por la portación ilegal de la carabina secuestrada la noche de su primera detención.

Al ser indagado por los peritos respecto a la Causa Vialidad, López rechazó su responsabilidad y cuestionó el material probatorio del expediente. Sin embargo, al momento de analizar sus propios excesos, reconoció que su afán de permanencia y acumulación de poder dentro de la estructura estatal motivó maniobras al margen de la ley. Además de las causas con condena firme, el exsecretario enfrenta el juicio oral por la causa Cuadernos —donde declaró bajo la figura de arrepentido— y cuenta con pronunciamientos en los expedientes Skanska y Sueños Compartidos.

Red de contención, proyecto de clases particulares y la decisión del juez

Pese a que las evaluaciones penitenciarias confirmaron que López registra conducta "ejemplar diez", concepto "regular tres" y ausencia de sanciones disciplinarias en el pabellón, los especialistas concluyeron que su pronóstico de reinserción social resulta por el momento desfavorable. En su legajo, el exfuncionario presentó como plan laboral futuro la intención de dictar clases particulares de matemática y física para alumnos secundarios y universitarios, al tiempo que tramita su beneficio previsional.

Sin embargo, el juez Giménez Uriburu ponderó que el Consejo Correccional advirtió la falta de una actitud reflexiva profunda sobre los delitos contra la administración pública. Por tal motivo, además de rechazar la salida anticipada del penal de Ezeiza, el magistrado ordenó que el equipo profesional del penal le diseñe e implemente un tratamiento psicológico específico enfocado de manera directa en el abordaje y concientización sobre sus condenas por corrupción.