Sueños Compartidos: condenaron a José López, a los Schoklender y absolvieron a De Vido

El veredicto absolvió al exministro Julio de Vido y fijó condenas para José López y los hermanos Schoklender tras años de investigación judicial

Julio de Vido fue absuelto en la causa Sueños Compartidos. El Tribunal Oral Criminal (TOC) N°5 lo dejó libre de culpa, pero condenó a otros exfuncionarios kirchneristas por el desvío de fondos públicos destinados a viviendas sociales.

Los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg dictaron el veredicto en Comodoro Py 2002. La sentencia llegó apenas un día antes de que prescribiera la acción penal, según el plazo considerado por la Fiscalía.

José López, exsecretario de Obras Públicas durante el kirchnerismo, recibió 2 años y 9 meses de prisión condicional. Junto a él fue condenado Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas, con la misma pena.

Ambos deberán cumplir además inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El tribunal los consideró coautores del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Quiénes más fueron condenados en la causa Sueños Compartidos

Los hermanos Sergio y Pablo Schoklender también recibieron condenas. Ellos fueron apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, la entidad que recibió los fondos desviados.

Sergio Schoklender fue sentenciado a 2 años y 8 meses de prisión condicional. Su hermano Pablo recibió 2 años y 4 meses, también en libertad condicional.

El tribunal los definió como partícipes necesarios del fraude millonario. Las penas quedaron muy por debajo de lo que había pedido el fiscal Diego Velasco, quien reclamó 6 años de cárcel para De Vido, López, Fatala y los Schoklender, y 4 años para el resto de los acusados.

Además de De Vido, fueron absueltos Carlos Castellano, exfuncionario del Ministerio de Planificación Federal. También quedaron libres Daniel Freidin, exasesor de Fatala, y Daniel Nasif y Karina Nasif, exfuncionarios provinciales de Santiago del Estero.

Cuánto dinero decomisó la Justicia

El tribunal ordenó el decomiso de bienes cautelados por un valor de $206.438.454,05. Esa cifra representa el monto total que la investigación determinó como desviado de los fondos públicos.

El dinero había sido destinado originalmente a la construcción de viviendas sociales a través de un programa del Estado Nacional. La Fundación Madres de Plaza de Mayo recibió esos fondos, pero el programa funcionó con serias irregularidades entre 2005 y 2011, con obras públicas ejecutadas con sobreprecios e incluso sin licitación.

Los magistrados decidieron por mayoría que ese monto deberá ser ajustado al momento en que la sentencia adquiera firmeza.

Al inicio de la audiencia, el tribunal rechazó varios planteos de las defensas. Entre ellos, los pedidos de nulidad por vulneración del plazo razonable y prescripción de la acción penal.

La jueza Palliotti anunció que el 13 de noviembre a las 17:00 habrá una nueva audiencia. En esa instancia se leerán los fundamentos completos de las condenas y absoluciones.

El juicio había comenzado en marzo pasado. La causa investigó cómo el Estado Nacional entregó más de $206 millones a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para viviendas sociales, pero ese dinero terminó siendo desviado en un esquema fraudulento que operó durante seis años.