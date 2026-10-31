Argentina pedirá al Tribunal de Mar cortar la explotación de hidrocarburos en Malvinas

Una delegación enviada por el Gobierno se presentará el 10 y 11 de noviembre, en Hamburgo, donde también acudirán enviados del Reino Unido

El Gobierno argentino dará un paso clave en la disputa geopolítica y jurídica por la soberanía del Atlántico Sur tras confirmar el envío de una delegación diplomática oficial al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, Alemania. La comitiva argentina participará en las audiencias orales fijadas para los días 10 y 11 de noviembre, donde solicitará la aplicación de medidas cautelares provisionales para frenar de manera inmediata los trabajos de exploración y explotación de hidrocarburos autorizados de forma unilateral por el Reino Unido en las Islas Malvinas.

La representación nacional ante el tribunal multilateral estará encabezada por el embajador Mario Oyarzábal, titular de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería, y la embajadora Betina Pasquali, designada como coagente de la causa. El reclamo apunta a paralizar la actividad petrolera en la plataforma continental de la denominada Cuenca Malvinas Norte, con el objetivo de resguardar los recursos naturales del país y evitar un daño ambiental irreversible en el ecosistema marino de la región.

Reclamo de Argentina por Malvinas: cómo serán las audiencias y el cronograma de exposición

De acuerdo con el esquema oficial confirmado por el organismo internacional, las jornadas de exposición serán públicas y podrán seguirse en directo a través de la plataforma web institucional del tribunal. Las alegaciones de las partes se estructurarán de la siguiente manera:

Lunes 10 de noviembre: La delegación argentina abrirá la primera ronda de exposiciones en el turno mañana, de 10:00 a 13:00 (hora local). Por la tarde, entre las 15:00 y las 18:00, será el turno de la comitiva del Reino Unido.

Martes 11 de noviembre: En la segunda jornada, la Argentina dispondrá de su réplica de 10:30 a 12:00, mientras que el Reino Unido cerrará el bloque de alegatos entre las 17:30 y las 19:00.

La medida cautelar solicitada por la Oficina del Presidente se fundamenta en el artículo 290, inciso 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), herramienta que faculta a los Estados partes a solicitar medidas de protección urgentes mientras se constituye el tribunal arbitral definitivo en el marco del procedimiento iniciado por la Argentina el pasado 28 de septiembre.

Tribunal del Mar: un tribunal clave para los conflictos soberanos en el océano

Creado a partir de la firma de la CONVEMAR en 1982, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar funciona como un órgano judicial independiente especializado en resolver disputas sobre delimitación de fronteras marítimas, navegación, protección del medio ambiente marino y explotación de recursos vivos y minerales en aguas internacionales.

El cuerpo colegiado del organismo está integrado por 21 jueces y juristas internacionales representativos de los principales sistemas jurídicos del mundo. En la actualidad, el tribunal cuenta con magistrados provenientes de la Argentina, Chile, Brasil, Camerún, Países Bajos, China, Rusia, Ucrania, Italia, Japón e India, quienes deberán evaluar la urgencia del planteo argentino para definir si ordenan al Reino Unido la suspensión de sus operaciones petroleras en la zona en litigio.