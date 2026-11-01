Karina Milei y Jorge Macri se mostraron juntos por preparativos para la llegada del Papa

En la antesala de un acontecimiento de enorme relevancia institucional y religiosa, como lo será la visita del Papa León XIV hacia el final de esta semana, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, encabezaron una recorrida conjunta por las inmediaciones del Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. El motivo del encuentro fue supervisar los avances en los trabajos de logística, seguridad y armado de escenario para la Misa y la Vigilia de los Jóvenes que encabezará el Papa León XIV los próximos lunes 9 y martes 10 de noviembre.

Durante la visita a las obras, Karina Milei destacó la coordinación entre las distintas esferas del Estado y manifestó que la intención principal fue demostrar que se puede trabajar en conjunto entre todas las jurisdicciones. Asimismo, la funcionaria nacional aprovechó la oportunidad para pedir disculpas a los residentes porteños por los inconvenientes y cortes de tránsito que generan los preparativos, recordando que se trata de un hecho histórico que van a disfrutar todos los argentinos.

Por su parte, Jorge Macri valoró el trabajo coordinado de manera excepcional entre las áreas de Culto, Seguridad, Jefatura de Gabinete y la Secretaría General de la Presidencia, mencionando también la articulación con la Provincia de Buenos Aires para organizar el esquema logístico cuando el Santo Padre dejen el territorio capitalino. El mandatario porteño remarcó que, tras 40 años sin la presencia de la máxima autoridad de la Iglesia Católica en el país, el objetivo central es que la Argentina y la Ciudad se muestren ante el mundo como una tierra de paz y de convivencia.

En cuanto a los aspectos operativos para la masiva concurrencia que se espera en la zona de Palermo, el Jefe de Gobierno adelantó que se instalará un despliegue de pantallas gigantes y sistemas de audio desde la calle Olleros hasta la zona del Monumento a los Españoles. De este modo, los asistentes que no logren aproximarse al escenario principal podrán seguir las alternativas de las jornadas con máxima calidad técnica. La comitiva oficial que acompañó la inspección estuvo integrada por el jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el secretario de Culto, Agustín Caulo; y sus pares del gabinete porteño Gabriel Sánchez Zinny, Horacio Giménez y Fulvio Pompeo.