Milei se prepara para la visita del Papa, con presión de Villarruel y oposición en guardia

La inminente visita del Papa León XIV a la Argentina dominará la agenda pública en los próximos días y el gobierno de Javier Milei prepara el terreno para bajar el tono a cualquier interpretación política sobre el mensaje del pontífice que pueda hacer la oposición, donde a su vez juegan al clima de concordia pero están atentos al contraste entre el discurso papal y el estilo economicista y confrontativo del Presidente.

En todo el arco político aseguran que tratarán de evitar el conflicto entre el domingo 8 de noviembre, cuando Milei dará la bienvenida al Papa en el Aeropuerto Jorge Newbery, y el miércoles 11, día de su partida rumbo a Perú tras la misa que encabezará en la Basílica Nuestra Señora de Luján. No obstante, ya hay focos de tensión. Se puede contener, pero no evitar.

Por empezar, la vicepresidenta Victoria Villarruel -ferviente católica- reclama al Gobierno que no la excluya del encuentro institucional que mantendrá León XIV con autoridades nacionales en el Palacio Libertad (ex CCK), el domingo por la tarde. Acostumbrada a que Karina Milei la margine de las actividades oficial, esta vez se aseguró el apoyo del Senado.

En la última sesión se aprobó a mano alzada -con apoyo del peronismo y de Patricia Bullrich.- un proyecto de declaración que le pide al Poder Ejecutivo "asegurar la participación institucional de este Honorable Senado, encabezado por su Presidente, en el encuentro de Su Santidad con las autoridades nacionales, la sociedad civil y el cuerpo diplomático".

¿Cómo se prepara Milei para la visita del Papa?: tensión con Villarruel y guardia alta por el mensaje de León XIV

Los movimienos de Villarruel antes y durante la visita del Papa son el primer foco de tensión para el gobierno de Milei. Aún si no fuera invitada al encuentro en el Palacio Libertad, la vice buscará la forma de estar presente en alguna de las ceremonias y es posible que se cruce con el mandatario.

Una oportunidad para que coincidan podría ser la misa multitudinaria que dará León XIV el 9 de noviembre en el Monumento a los Españoles. El Gobierno confirmó que Milei asistirá y, al ser un evento abierto al público, Villarruel también podría estar. Además, en otros casos las invitaciones corren por cuenta de la Iglesia. Esto lo sabe la vice y buscará aprovecharlo.

Pero para el Gobierno lo más delicado es el contenido del mensaje que dará el Papa en los lugares que recorrerá. Como militante de la Doctrina Social de la Iglesia, León XIV aboga por la justicia social y llama a una regulación urgente de la IA, cuestiones que chocan abiertamente con el ideario de Milei.

"No es un mensaje que tomamos políticamente en el sentido tradicional de la cuestión partidaria. Se trata de un mensaje pastoral, viene a una gira apostólica y su mensaje es el de la Iglesia", subrayó en los últimos días el secretario de Culto, Agustín Caulo. Asimismo, señaló que "el Papa quiere acompañar a quienes están en la pastoral de la discapacidad".

De esta forma trató de quitarle peso político de antemano a la visita que realizará al Cottolengo Don Orione, que será particulmente incómoda para un Gobierno muy cuestionado por su política sobre discapacidad. La Casa Rosada espera que el Papa encare cada tema con un enfoque de problema universal, sin señalamientos puntuales a la gestión de Milei, pero igualmente ya empezó a subir la guardia.

¿Cómo se moverá el peronismo durante las actividades del Papa?

Esa preparación tiene su lógica frente a una oposición que exhibe más coincidencias discursivas con el marcado tono social y humanista del Papa de las que tiene Milei y que estará pendiente de las disonancias. "Lo que más le va a costar al Gobierno va a ser lo del Cottolengo", apuntó un diputado peronista a iProfesional.

Entre los dirigentes del peronismo aseguran que "nadie quiere un clima de confrontación durante la visita" y aseguran que "puede haber un espíritu de paz con algunos sectores del oficialismo", pero al mismo tiempo advierten que "si Milei o sus muchachos salen a tirar bombazos como suelen hacer en las redes, va a ser difícil".

La oposición peronista también tendrá suu cuota de participación durante la visita del Papa. "Muchos estamos invitados formalmente a las actividades y otros militan con la Iglesia y van de auxiliares", confirmó a iProfesional un diputado del sector de Sergio Massa. La referencia a los que tienen una militancia católica evoca inmediatamente a Juan Grabois, uno de los más feroces críticos del Gobierno.

En tanto, la CGT tiene previsto entregarle a León XIV un documento que contendrá críticas al Gobierno. Tendrá varias oportunidades para ello. Una será la reunión con actores del mundo del trabajo (sindicales, del empresariado y de movimientos sociales) en la Universidad Católica (UCA). Otro podría ser la misa frente a la Basílica de Luján del 11 de novimbre, último día de la visita.

Por lo pronto, en el peronismo buscan un punto de equilibrio entre el aprovechamiento del mensaje papal para la puja política local -en la antesala de la campaña- y la concordia para no empañar la visita.

Y es que los dirigentes que tienen diálogo frecuente con disintos sectores de la la Iglesia valoran que haya León XIV haya decidido venir a la Argentina tras la operación a la que se sometió hace pocas semanas. "Hubo mucho de decisión personal de él, más que de los médicos", deslizó a iProfesional un diputado que en los últimos días tuvo contacto con emisarios del Vaticano.

El Gobierno marcará presencia: Karina Milei irá a Córdoba y Santilli a Luján

El Gobierno buscará marcar presencia en cada evento que encabece el Papa. Por ello Milei decidió no esperar a la recepción formal en Casa Rosada y el encuentro privado que mantendrá con el jefe del Estado Vaticano el domingo por la tarde, e irá a recibirlo personalmente en la pista de aterrizaje del Aeroparque Jorge Newbery.

Según adelantó el secretario de Culto, el Presidente también "va a participar de la misa en el Monumento a los Españoles". En tanto, Karina Milei tiene previsto ir a la misa en la Fábrica Argentina de Aviones en Córdoba, el martes 10 de noviembre.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, sería el representante oficial en la misa frente a la Basílica de Luján del miércoles 11, aunque no se descarta que asistan a ese evento otras figuras del Gobierno.

En cualquier caso, el oficialismo buscará copar los eventos con funcionarios. Frente al desafío político -aunque sea indirecto- que plantea la visita del Papa, para Javier Milei es mejor no dejar margen a que algún sector de la oposición les gane en visibilidad durante las actividades, muchas de las cuales tendrán además a su disposición la Cadena Nacional para su transmisión a todo el país.