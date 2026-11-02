CyberMonday: aires acondicionados con hasta 50% de descuento

Frávega, Coto, Carrefour, Naldo y otras cadenas ofrecen rebajas en equipos frío/calor. Precios, modelos y cuotas para aprovechar

El CyberMonday 2026 comenzó este lunes 2 de noviembre con promociones en miles de productos. Entre las categorías más buscadas aparecen los aires acondicionados, especialmente ante la proximidad del verano. Las principales cadenas de electrodomésticos y supermercados ofrecen descuentos en equipos de distintas capacidades, con alternativas de financiación que llegan hasta las 24 cuotas sin interés.

El relevamiento de las promociones permite encontrar modelos frío/calor por menos de $700.000, mientras que algunos equipos inverter presentan rebajas de hasta el 50% respecto de los precios de referencia publicados. Las ofertas incluyen marcas como Samsung, BGH, Philco, Comfee, Hyundai, LG y RCA.

A diferencia de otras categorías, la compra de un aire acondicionado requiere evaluar algo más que el precio. La potencia, el consumo eléctrico, la tecnología y el costo de instalación pueden modificar considerablemente el gasto final. Por eso, antes de aprovechar una promoción conviene comparar productos de características similares.

CyberMonday: cuánto cuestan los aires acondicionados en oferta

Entre las promociones anunciadas por diferentes comercios aparecen las siguientes oportunidades:

Frávega: Comfee inverter frío/calor de 3.105 frigorías, a $664.999, con 42% de descuento.

Coto: BGH inverter frío/calor de 3.500 W, a $879.588, con 20% de descuento.

Carrefour: Philco inverter frío/calor de 3.750 W, a $849.000, con 11% de descuento.

Jumbo: LG Dual Cool inverter de 3.600 W, a $944.999, con 25% de descuento.

Vea Digital: Hyundai inverter frío/calor de 3.200 W, a $787.499, con 25% de descuento.

Cetrogar: BGH inverter frío/calor de 3.650 W, a $899.999, con 15% de descuento.

Naldo: RCA split frío/calor de 2.700 W, a $549.999, con 30% de descuento.

Novogar: Philco inverter frío/calor de 3.750 W, a $699.999, con 27% de descuento.

Samsung: split inverter frío/calor de 3,0 kW, a $863.999, con 50% de descuento.

Easy: Hyundai inverter frío/calor de 3.200 W, a $749.996, con 25% de descuento.

Los porcentajes corresponden a los descuentos informados por los vendedores sobre sus precios de referencia. No necesariamente representan la diferencia respecto del menor precio registrado durante las semanas anteriores.

Aires acondicionados: qué comercios ofrecen más cuotas

La financiación es otro de los atractivos del CyberMonday. Entre las promociones publicadas se destacan los planes de hasta 24 cuotas sin interés, aunque las condiciones dependen del comercio y del medio de pago.

Por ejemplo, el Philco inverter de 3.750 W aparece en Novogar a $699.999, pero solo en promoción en una cuota. El mismo modelo también figura en Carrefour a $849.000 y en Cetrogar a $869.999, con planes de 12 y 18 cuotas, respectivamente. Esta comparación muestra por qué resulta importante buscar el código exacto del producto: un mismo equipo puede presentar diferencias de precio superiores a $150.000 entre comercios.

Por su parte, Coto anuncia hasta 12 cuotas sin interés para el BGH de 3.500 W, mientras que Vea y Jumbo publican opciones de hasta 18 cuotas en los modelos seleccionados. Las condiciones deben confirmarse al momento de pagar.

Qué conviene revisar antes de comprar un aire acondicionadoaco

Los especialistas recomiendan elegir la capacidad del equipo según el tamaño del ambiente, la exposición al sol y las condiciones de aislamiento. Un aparato con potencia insuficiente puede funcionar durante más tiempo para alcanzar la temperatura deseada.

También conviene evaluar la tecnología inverter, que regula la velocidad del compresor y puede reducir el consumo eléctrico frente a equipos convencionales, dependiendo de las condiciones de uso. Otro punto fundamental es la instalación. Los precios promocionales no necesariamente incluyen la colocación, los materiales ni las adaptaciones eléctricas que pueda requerir la vivienda.

El CyberMonday se extenderá hasta el miércoles 4 de noviembre. Durante el evento, los precios y el stock pueden modificarse. Por eso, antes de concretar una compra conviene comprobar el valor final, las condiciones de financiación y la disponibilidad del producto.