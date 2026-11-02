El CyberMonday 2026 arranca con cuotas sin interés y descuentos destacados

800 empresas participan en la nueva edición del evento digital, con cuotas sin interés, descuentos en tecnología, viajes y consumo masivo.

El CyberMonday 2026 se realiza en la Argentina del 2 al 4 de noviembre de 2026 con la proyección oficial de generar ventas equivalentes a tres semanas habituales de comercio electrónico. La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) organiza este encuentro digital de tres días consecutivos. Casi 800 empresas nacionales participan en esta edición para dinamizar la facturación online y brindar cuotas sin interés en todo el país.

Según informaron desde la CACE a iProfesional, un dato central de esta convocatoria es que el 47% de los comercios participantes pertenecen al sector de las pymes. Para los pequeños y medianos emprendimientos de las provincias, esta fecha representa una oportunidad concreta para captar nuevos compradores digitales y ampliar su alcance de mercado.

Desde la conducción de la entidad organizadora destacaron la magnitud operativa de la jornada. Gustavo Sambucetti, director institucional de la CACE, remarcó que la facturación acumulada en estos tres días equivale al trabajo de tres semanas normales de actividad. Las entregas rápidas y el financiamiento en cuotas fijas funcionan como los motores principales de la demanda.

El encuentro comercial ocurre sobre un escenario de consumo digital en expansión sostenida. Los datos del estudio semestral elaborado por la consultora Kantar para la CACE indican que el comercio electrónico facturó $19.533.815 millones de pesos en la primera mitad del año. Ese monto representa una suba del 28% respecto del mismo período del año previo.

La cantidad de órdenes de compra trepó a 181,5 millones de operaciones en los primeros seis meses del año, lo que marcó un aumento interanual del 21%. A su vez, el volumen de artículos vendidos alcanzó los 248 millones de unidades. El ticket promedio de compra en el país se ubicó en los $107.597 pesos.

El crecimiento del canal digital responde a la incorporación constante de nuevos consumidores al circuito comercial. Durante la primera mitad de 2026, el 16% de los compradores realizó su primera operación a través de internet. Andrés Zaied, presidente de la CACE, sostuvo que las transacciones en línea integran las costumbres cotidianas de la sociedad argentina.

¿Qué novedades tecnológicas incorporó el sitio oficial para encontrar ofertas?

El sitio web oficial de la iniciativa sumó asistentes virtuales y buscadores inteligentes para simplificar la navegación de los usuarios. La novedad técnica más relevante de esta edición es la incorporación de Cybot. Este bot conversacional con inteligencia artificial ayuda al usuario en la búsqueda directa de productos, marcas y promociones.

La plataforma central reúne cerca de 15.000 promociones especiales en 10 categorías principales. Las opciones abarcan los rubros de Electro y Tecno, Viajes, Indumentaria y Calzado, Bebés y Niños, Salud y Belleza, Deportes y Fitness, Muebles y Deco, Súper y Gastronomía, Motos y Autos, junto a Servicios.

El portal integra secciones con dinámicas específicas de rebajas especiales. Encontrarás apartados dedicados a la Noche Bomba, las MegaOfertas Bomba y el espacio denominado Descolocados. La plataforma dispone también de filtros para ordenar los productos por precio, cuotas sin interés, promociones de 2x1 o disponibilidad de talles.

Un buscador de beneficios bancarios ayuda a identificar las promociones según cada tarjeta de crédito o débito. De esta forma, podés comparar las alternativas de pago antes de cerrar tu carrito virtual. La opción de abonar en cuotas fijas es el factor decisivo para compras de mayor valor en el rubro tecnológico. iProfesional explicó cómo proteger tus operaciones y conocer las recomendaciones de seguridad informática en compras digitales.

¿Cuáles son las ofertas en notebooks y tecnología personal?

El rubro de la informática presenta rebajas importantes para estudiantes, profesionales y creadores de contenido. La marca Asus confirmó a iProfesional descuentos de hasta el 40% y la opción de abonar en hasta 24 cuotas sin interés. La propuesta abarca modelos de sus líneas de computadoras portátiles Vivobook y TUF Gaming.

Para las tareas del estudio o del trabajo diario, podés elegir la Vivobook 14 con procesadores Intel Core 3 o Core 5. Si buscás una pantalla más amplia de 15,6 pulgadas, la línea Vivobook 15 ofrece configuraciones con procesadores Intel Core 5 o Core 7 y hasta 16 GB de memoria RAM.

Quienes requieren mayor potencia gráfica para videojuegos o edición de video encuentran alternativas en la serie TUF Gaming. Estos equipos cuentan con procesadores AMD Ryzen 7, discos SSD de hasta 1 TB y placas de video NVIDIA GeForce RTX 3050, RTX 5050 o RTX 5060 según el modelo seleccionado.

Todas las computadoras portátiles de esta promoción cuentan con dos años de garantía oficial de fábrica. A su vez, la empresa otorga cobertura sin costo contra daños accidentales durante el primer año posterior a la compra mediante la aplicación MyAsus.

En el segmento de dispositivos Apple, la tienda maximstore anunció a iProfesional sus Cyber Days especiales con vigencia del 1 al 8 de noviembre. La comercializadora aplica descuentos de hasta el 40% y nueve cuotas sin interés en productos seleccionados. La propuesta incluye alternativas para renovar equipos o comprar accesorios.

Las rebajas de la tienda alcanzan un 40% en fundas y mochilas, un 25% en relojes Apple Watch y un 20% en teléfonos iPhone, iPads y Macbooks. Las computadoras de escritorio como la Mac mini o la Mac Studio presentan un 15% de descuento. Alejandro Goldín, gerente general de la tienda, resalta la oportunidad para acceder a tecnología con facilidades de pago.

¿Cómo responden las cadenas de consumo masivo y supermercados?

El sector del consumo masivo busca amortiguar el impacto en el presupuesto familiar a través de promociones en alimentos, bebidas y limpieza. La cadena de Supermercados Dia lanzó su campaña bajo el lema Entrá, Comprá y Ahorrá con vigencia especial del 2 al 9 de noviembre. Las ofertas están disponibles en la App Dia y en su sitio de e-commerce.

La propuesta comercial de la cadena incluye promociones de 2x1 en categorías esenciales de la canasta básica. Podés combinar además estos precios con el cupón ClubDia del 20% de ahorro los días martes. Si pagás con la billetera MODO los días viernes y sábados, obtenés un 20% de reintegro en compras desde $35.000 pesos.

La logística de entrega rápida constituye el pilar operativo de la compañía para este evento. A través del servicio de Envío Express, podés recibir tu pedido en el domicilio en menos de 60 minutos. La empresa mantiene también la opción de retiro sin costo en sus más de mil tiendas físicas en el país. Yanina Tomassini, directora de e-commerce de Dia Argentina, sostuvo en un comunicado enviado a iProfesional que las promociones apuntan a resolver las compras diarias con simplicidad.

¿Qué promociones y facilidades hay en pasajes de micro y turismo terrestre?

La categoría de pasajes de micro ofrece alternativas de ahorro para planificar vacaciones y escapadas en todo el país. La plataforma de venta en línea Plataforma10 participa del evento con descuentos en rutas de transporte terrestre nacional. En la edición anterior, Córdoba, Mar del Plata, Mendoza y Rosario encabezaron las selecciones de los usuarios.

La clave para reducir costos en pasajes consiste en la acumulación de promociones. Podés combinar un descuento base de hasta 30% en el boleto con un cupón del 15% dentro de la aplicación móvil. Al pagar con Mercado Crédito sumás un 20% de rebaja adicional y la opción de abonar en 12 cuotas sin interés.

Tomás Barreiro, jefe de marketing de Plataforma10, remarcó en un comunicado enviado a iProfesional que la fecha comercial coincide con la planificación de las vacaciones de verano. La recomendación principal para los usuarios consiste en definir el destino previo al inicio de las ofertas para reservar las mejores frecuencias.

¿Cuáles son las tendencias y promociones en vuelos internacionales?

El mercado aéreo presenta informes sobre los hábitos de consumo de los viajeros argentinos de cara al próximo año. La compañía Smiles Argentina participa del evento con ofertas para volar a más de 30 destinos internacionales. Un estudio de la empresa compartido a iProfesional revela un interés creciente por viajes al Caribe, Estados Unidos y Brasil.

Las emisiones hacia destinos caribeños registraron una suba superior al 30% durante el último año. Aruba creció más del 50% en las preferencias, mientras que Curazao mostró un salto del 126% entre las elecciones. Para las vacaciones de 2027, los canjes hacia esa región del mapa se triplicaron en comparación con la temporada previa.

Estados Unidos ganó un 13% de participación en los pasajes emitidos durante el año, con la ciudad de Miami en el primer lugar. Por su parte, Brasil conserva el puesto principal en los canjes internacionales. Dentro del territorio brasileño, la demanda viró hacia la región Nordeste con alzas destacadas en Recife, Maceió y Fortaleza.

Para congelar las tarifas aéreas sin desembolsar el monto total de entrada, podés utilizar la herramienta Viaje Fácil. Esta función permite realizar la reserva del vuelo con hasta 11 meses de anticipación mediante el pago de la tasa de servicio. El saldo restante del pasaje se completa hasta 60 días antes de emprender la salida.

Belén Castelli, gerenta ejecutiva de marketing de Smiles Argentina, indicó que el usuario busca alternativas flexibles para asegurar sus viajes. La posibilidad de congelar la tarifa permite organizar los gastos mensuales de forma previa a las vacaciones.

¿Qué aspectos conviene considerar para comprar de forma segura en Internet?

Para evitar inconvenientes al momento de operar en la web, la CACE difundió una serie de recomendaciones de seguridad. La pauta fundamental consiste en ingresar siempre desde la página oficial para verificar que las tiendas estén adheridas de forma transparente.

Al momento de confirmar una compra, tenés que revisar las condiciones del envío y las políticas de cambio. La presencia del botón de arrepentimiento en el sitio web del vendedor otorga el derecho de devolver el producto dentro de los plazos legales. Comprobar los límites de la tarjeta de crédito con anticipación resulta muy útil para aprovechar las cuotas sin interés.

El comercio digital en la Argentina concluye una nueva etapa de expansión sostenida en todos sus rubros. La participación de grandes marcas junto a comercios pymes en el CyberMonday consolida una oferta diversa para los consumidores de todo el país.