Cyber Monday 2026: descuentos de hasta 60%, 24 cuotas sin interés y promociones

Descuentos de hasta 60 por ciento y pago en 24 cuotas atraen a quienes buscan aprovechar rebajas web en productos, servicios y turismo

Tiendas como Casa del Audio y MacStation dan hasta 50% off y 24 cuotas.

El Cyber Monday 2026 comenzó este lunes 2 de noviembre y se extenderá hasta el miércoles 4, con promociones en tecnología, electrodomésticos, productos de cuidado personal y viajes. Las empresas participantes presentan descuentos, alternativas de financiación y beneficios adicionales para captar consumidores durante los tres días del evento organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

Entre las propuestas comerciales aparecen cadenas de electrodomésticos que ofrecen rebajas de hasta el 50% y financiación de hasta 24 cuotas sin interés, comercios especializados en tecnología que suman promociones en dispositivos Apple y marcas de cuidado personal que aplican descuentos sobre sus catálogos online.

También hay alternativas para quienes ya están organizando sus vacaciones de 2027. En ese segmento, Smiles Argentina anticipó promociones en más de 30 destinos y opciones para reservar vuelos con anticipación y completar el pago antes de viajar.

A continuación, las principales ofertas y beneficios que ofrecen Casa del Audio, MacStation, Hair Recovery y Smiles Argentina durante el Cyber Monday 2026.

Casa del Audio ofrece hasta 50% de descuento y 24 cuotas sin interés

Casa del Audio participa del Cyber Monday con descuentos de hasta el 50% en tecnología, electrodomésticos y artículos para el hogar. La propuesta incluye financiación de hasta 24 cuotas sin interés y envío gratuito dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La compañía concentra parte de sus promociones en productos vinculados con la preparación del hogar para el verano, especialmente aires acondicionados y ventiladores. También incorpora heladeras, lavarropas, cocinas y pequeños electrodomésticos.

Entre los precios y planes de financiación informados por la empresa se encuentran:

Aires acondicionados: cuotas desde $54.999

Heladeras con freezer: desde 12 cuotas de $43.100

Lavarropas: cuotas desde $39.999

Cocinas: desde $299.999

Pequeños electrodomésticos: desde $19.999

Ventiladores: cuotas desde $33.999

La propuesta también contempla promociones en celulares, termotanques y otras categorías. Las condiciones de financiación varían según el producto y el medio de pago utilizado.

Qué bancos ofrecen cuotas sin interés en Casa del Audio

La financiación constituye uno de los ejes de la campaña de la cadena. Durante el Cyber Monday, los clientes podrán acceder a los siguientes planes:

Hasta 24 cuotas sin interés : con tarjetas de Macro y Banco Ciudad

: con tarjetas de Macro y Banco Ciudad 18 cuotas sin interés: con BBVA y Galicia

14 cuotas: con Naranja X

12 cuotas sin interés: con todos los bancos

Las promociones están sujetas a las condiciones particulares de cada operación. Por eso, la empresa recomienda consultar el detalle de los productos, las tarjetas habilitadas y los planes disponibles antes de realizar la compra.

En la categoría de climatización, Casa del Audio pondrá el foco en los equipos con tecnología Inverter y en Wins, su marca propia. También ofrecerá ventiladores con aspas retráctiles, que combinan funciones de ventilación e iluminación.

Martín Flores, gerente de Ecommerce de Casa del Audio, señaló que la empresa trabaja con anticipación para organizar la disponibilidad de productos y las condiciones comerciales de la temporada. También destacó el lugar que tendrá la marca Wins dentro de la propuesta de aires acondicionados.

La compañía sumará beneficios vinculados con el servicio posventa. Según informó Martina Lozza, integrante de la segunda generación de la empresa familiar, la propuesta incluye garantía para los productos, instalación a cargo de personal matriculado y servicio técnico propio.

Además de las promociones online, Casa del Audio organizará una acción especial en sus locales físicos. El lunes 2 de noviembre, a las 18, realizará una Hora Bomba con descuentos adicionales, sorpresas y regalos para quienes se acerquen a las tiendas.

Las ofertas pueden consultarse en el sitio oficial de la empresa: https://casadelaudio.com/cyber-monday.

MacStation suma descuentos en iPhone, Mac, iPad y accesorios

MacStation, Apple Premium Reseller en Argentina, también participa del Cyber Monday 2026 con descuentos y alternativas de financiación para productos tecnológicos.

La empresa ofrecerá hasta 24 cuotas sin interés en productos seleccionados durante el evento, que se desarrolla del 2 al 4 de noviembre. Su catálogo de promociones incluye dispositivos Apple, equipos de audio y accesorios.

Entre las categorías alcanzadas por las ofertas se encuentran:

iPhone

Computadoras Mac

Tablets iPad

Auriculares AirPods

Apple TV

Equipos de audio Marshall

Accesorios tecnológicos

Las promociones estarán disponibles tanto en el canal de comercio electrónico como en las sucursales físicas de MacStation. De esta manera, los consumidores podrán consultar las condiciones de cada producto y elegir entre realizar la compra online o acercarse a una tienda.

CyberWeek de MacStation: cuándo terminan las promociones

Además de los tres días oficiales del Cyber Monday, MacStation anunció una extensión de su campaña comercial bajo el nombre de CyberWeek.

Esta etapa se desarrollará entre el 5 y el 8 de noviembre y permitirá acceder a nuevas oportunidades de compra en productos seleccionados.

La extensión busca ampliar el período de promociones más allá de las fechas centrales del evento. La disponibilidad de los productos y las condiciones de financiación deberán verificarse en cada operación.

Las ofertas de MacStation pueden consultarse en https://www.macstation.com.ar/.

La compañía cuenta con sucursales en distintos puntos del país. En la Ciudad de Buenos Aires tiene locales en Barrio Norte, Ayacucho 1184; Alcorta Shopping, Jerónimo Salguero 3172; Cañitas, Maure 1789; y Recoleta, avenida Santa Fe 1899.

También dispone de puntos de venta en Nordelta Centro Comercial, Alto Comahue Shopping de Neuquén, Nuevocentro Shopping de Córdoba y Alto Avellaneda Shopping.

Hair Recovery ofrece hasta 60% de descuento en su tienda online

Hair Recovery se incorpora al Cyber Monday 2026 con promociones en productos de su tienda online. La propuesta contempla descuentos de hasta el 60% sobre los artículos disponibles en su catálogo.

La marca también anunció beneficios adicionales para las compras realizadas durante la campaña:

Hasta 60% de descuento en productos seleccionados de la tienda online

Un perfume de regalo para compras superiores a $100.000

Tres cuotas sin interés

Envíos gratuitos para compras desde $50.000

Los beneficios permiten combinar descuentos con alternativas de financiación y condiciones de envío sin cargo, de acuerdo con los montos establecidos por la empresa.

El regalo del perfume está sujeto a la condición de superar los $100.000 en la compra, mientras que el envío gratuito se aplica a partir de los $50.000.

Las promociones se encuentran disponibles en el comercio electrónico oficial de la marca: https://eshop.hairrecovery.com.ar/.

Smiles Argentina prepara promociones en más de 30 destinos para viajar en 2027

El Cyber Monday también incorpora propuestas vinculadas con el turismo. En este segmento, Smiles Argentina anticipó que ofrecerá promociones en más de 30 destinos, además de alternativas para acumular millas y organizar viajes con anticipación.

La compañía presentó un informe sobre las preferencias de sus clientes y los destinos que concentraron los canjes durante 2026, así como las tendencias que aparecen en las reservas para el próximo año.

Los datos muestran que Brasil conserva el liderazgo entre los mercados internacionales elegidos por los usuarios, mientras que el Caribe y Estados Unidos aumentaron su participación.

Aruba, Curazao y Punta Cana concentran la demanda hacia el Caribe

Según el relevamiento de Smiles Argentina, las emisiones hacia el Caribe aumentaron más de un 30% durante 2026 en comparación con el año anterior, con Aruba encabezando las preferencias dentro de esa región, con un crecimiento superior al 50%.

Curazao también registró una suba, del 126%, y se posicionó entre los destinos que más incrementaron su demanda.

La tendencia se mantiene en las reservas para 2027. Los canjes hacia el Caribe se triplicaron respecto de los registrados para viajar durante 2026 a igual fecha del año anterior.

Entre los destinos más elegidos aparecen Aruba, Punta Cana y Curazao.

Miami, Nueva York y Orlando impulsan los viajes a Estados Unidos

Estados Unidos fue el mercado que más participación ganó dentro de los canjes realizados durante 2026. El volumen de emisiones hacia ese país creció un 13%, con Miami como principal destino.

La ciudad concentró más de la mitad de los canjes correspondientes a Estados Unidos.

Para viajar durante 2027, las reservas anticipadas hacia ese mercado aumentaron más de un 50% respecto del año anterior. Miami, Nueva York y Orlando aparecen entre las ciudades más elegidas para los primeros meses del próximo año.

Brasil, por su parte, mantiene el primer lugar entre los mercados internacionales de Smiles Argentina. Sin embargo, dentro de ese país también se observan cambios en las preferencias de los viajeros.

El Nordeste brasileño ganó participación. Recife registró un crecimiento del 97% en los canjes, mientras que Maceió aumentó un 30% y Fortaleza un 25%. Río de Janeiro se mantuvo como el destino internacional individual más elegido.

Viaje Fácil permite reservar vuelos y completar el pago después

Entre las herramientas disponibles para organizar viajes, Smiles destaca Viaje Fácil, un sistema que permite reservar un vuelo y congelar su precio en millas o en una combinación de millas y pesos, sin disponer inicialmente del saldo total necesario.

Al momento de realizar la reserva, el usuario debe abonar las tasas e impuestos correspondientes y un cargo de servicio de $12.000 por pasajero, mientras que el saldo restante puede completarse hasta 60 días antes de la fecha del vuelo.

Si el cliente decide cancelar la reserva, la empresa informa que reintegra las tasas y los impuestos, mientras que el cargo de servicio queda como único costo.

Esta modalidad permite organizar la compra con mayor anticipación y distribuir el esfuerzo de pago en el tiempo. Los usuarios pueden sumar millas mes a mes mediante Club Smiles, aprovechar promociones de compra de millas o combinar millas y pesos para completar el importe.

Según los datos de la compañía, uno de cada cuatro canjes para viajar durante 2027 proviene de una reserva realizada mediante Viaje Fácil.

Belén Castelli, gerente ejecutiva de Marketing y Productos de Smiles Argentina, explicó que la herramienta permite reservar vuelos con hasta 11 meses de anticipación y completar el saldo hasta 60 días antes de viajar.

La ejecutiva también anticipó que la empresa participará del Cyber Monday con más de 30 destinos en promoción y alternativas para sumar millas.

Cyber Monday 2026: dónde consultar las promociones

Las propuestas de las empresas participantes abarcan distintos rubros y modalidades de compra. Casa del Audio concentra sus beneficios en electrodomésticos y tecnología, con descuentos de hasta el 50% y financiación de hasta 24 cuotas sin interés. MacStation ofrece promociones en dispositivos Apple y accesorios, además de una extensión de sus ofertas hasta el 8 de noviembre.

Hair Recovery aplica descuentos de hasta el 60% en su tienda online y suma beneficios por monto de compra, mientras que Smiles Argentina incorpora promociones para quienes buscan organizar vuelos y vacaciones durante 2027.

En todos los casos, las condiciones pueden variar según el producto, el medio de pago y la disponibilidad. Por eso, antes de concretar una operación, conviene revisar los términos de cada promoción en los canales oficiales de las empresas.