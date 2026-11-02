Construyen 4 nuevos shoppings en Buenos Aires: qué tendrán

Escobar tendrá cuatro nuevos centros comerciales con tiendas, gastronomía, cines y servicios. Dónde estarán ubicados y cuándo abrirá cada proyecto

El crecimiento de la zona norte del Gran Buenos Aires impulsa la construcción de cuatro nuevos centros comerciales a cielo abierto en el partido de Escobar. Los emprendimientos sumarán locales de indumentaria, supermercados, restaurantes, gimnasios, salas de cine y servicios de salud, con propuestas que buscan atender la demanda de una población en expansión.

Los shoppings se desarrollan principalmente en Ingeniero Maschwitz y Loma Verde, sobre el corredor de la autopista Panamericana. La transformación está vinculada con la expansión de los barrios privados y las urbanizaciones residenciales, que generaron nuevas necesidades comerciales en sectores donde hasta hace algunos años predominaban los terrenos rurales.

Entre las iniciativas aparecen Black, QUO Loma Verde, Paseo del Haras y Paseo Loma Verde. Algunos complejos tienen prevista su inauguración para fines de 2026 o comienzos de 2027, mientras que otros avanzan con un horizonte de apertura más lejano. En conjunto, representan inversiones millonarias y la incorporación de cientos de espacios comerciales.

Black: el nuevo centro comercial que tendrá 260 locales y cines

Uno de los proyectos más ambiciosos es Black, un centro comercial a cielo abierto que se construye cerca del kilómetro 45 de la Panamericana, sobre el corredor de la Avenida de los Lagos, en dirección a Puertos.

El emprendimiento contempla una inversión de aproximadamente u$s25 millones y tendrá una superficie total de 9.000 metros cuadrados. Su propuesta incluye 260 locales comerciales, salas de cine, restaurantes, espacios de coworking, gimnasio, farmacia, terrazas y estacionamiento para 250 vehículos. Una de sus particularidades será la incorporación de depósitos privados, conocidos como storages, que podrán utilizarse para guardar objetos personales o mercadería de pequeños emprendimientos.

Según los desarrolladores, la finalización del complejo está prevista para 2028. Los locales se comercializan en preventa, con valores que parten de US$2.600 por metro cuadrado.

Loma Verde: gastronomía, gimnasio y un nuevo centro de salud

Otro de los desarrollos es QUO Loma Verde, ubicado en la esquina de Los Cerros y Colectora Oeste, a la altura del kilómetro 54,5.

El proyecto tendrá aproximadamente 8.000 metros cuadrados e incluirá ocho locales gastronómicos, un gimnasio, un bowling y espacios recreativos para chicos. Entre las marcas previstas figuran Bluma, Miwa, Lassen e Iceland. También se instalará un gimnasio Sport Club de más de 1.000 metros cuadrados.

Junto al complejo se construye un centro de salud de 1.200 metros cuadrados, destinado a consultorios y servicios vinculados con distintas especialidades médicas y el bienestar.

Los responsables del emprendimiento proyectan inaugurar QUO entre fines de 2026 y comienzos de 2027, una vez que los locales estén preparados para funcionar.

Dos nuevos paseos sumarán tiendas y un supermercado

En la misma zona se desarrolla Paseo del Haras, un emprendimiento que contará con 50 locales comerciales distribuidos en tres sectores y 14 oficinas. Estará ubicado cerca del barrio Haras Santa María y tendrá un patio interno destinado a integrar los diferentes espacios. La inversión estimada alcanza los u$s2,5 millones y, según sus desarrolladores, la obra registra un avance cercano al 50%.

El cuarto proyecto es Paseo Loma Verde, situado sobre la colectora de la Panamericana, en la esquina con la calle Boote, a la altura del kilómetro 55,6. El complejo tendrá 42 locales y un espacio destinado a un supermercado. También contará con estacionamiento para aproximadamente 100 vehículos.

Entre las marcas y rubros confirmados aparecen Freddo, La Pinocha, Gontran Cherrier, Fábrica de Pan, Rochino, Puerto Maschwitz, Vitalcer y Colorín, además de farmacia, indumentaria, servicios de estética y actividades deportivas. La inversión supera los u$s6 millones y la apertura está proyectada para diciembre de 2026, con el objetivo de comenzar a funcionar con alrededor del 70% de los locales habilitados.

Los cuatro emprendimientos reflejan el crecimiento comercial de Escobar y la consolidación de nuevos polos de consumo fuera de los centros urbanos tradicionales. La apuesta de los desarrolladores es reunir compras, gastronomía, entretenimiento y servicios cotidianos en espacios cercanos a las zonas residenciales.