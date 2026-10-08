Abre un nuevo shopping en Buenos Aires: outlet, cine y gastronomía

El histórico Showcenter de Haedo se renueva con una inversión millonaria. Tendrá locales de saldos, salas de cine y espacios gastronómicos

Un nuevo shopping se prepara para abrir sus puertas en la provincia de Buenos Aires antes de que termine 2026. Se trata de Oeste Outlet, el centro comercial que funcionará en el histórico predio del Showcenter de Haedo, en el partido de Morón. El proyecto está a cargo del Grupo IRSA, que destinó más de u$s20 millones a la remodelación del complejo.

La propuesta apunta a recuperar uno de los espacios comerciales más emblemáticos de la zona oeste del conurbano bonaerense, con un formato de outlet de primeras marcas, sectores gastronómicos y distintas alternativas de entretenimiento. Además, conservará las tradicionales salas de cine Showcase y contará con más de 1.000 cocheras cubiertas.

El establecimiento, que también funcionó bajo el nombre de Al Oeste Shopping, está ubicado en la intersección de las avenidas Luis Güemes y Presidente Perón, a pocas cuadras del Tren Sarmiento.

Cómo será Oeste Outlet, el nuevo shopping de Haedo

La transformación del antiguo Showcenter contempla la renovación de un complejo de aproximadamente 75.000 metros cuadrados construidos. El objetivo de IRSA es convertirlo en un centro comercial que combine compras a precios promocionales con actividades recreativas y propuestas para toda la familia.

Entre las principales características del proyecto se destacan:

Locales comerciales: alrededor de 50 espacios destinados a distintas propuestas, principalmente de indumentaria y otros productos.

Cines: continuidad de las 14 salas del complejo Showcase.

Gastronomía: renovación del sector de comidas, con capacidad proyectada para 750 personas.

Entretenimiento: un espacio recreativo de más de 3.000 metros cuadrados.

Deportes: continuidad de las canchas de pádel y un gimnasio proyectado de 1.500 metros cuadrados.

Estacionamiento: más de 1.000 cocheras cubiertas para los visitantes.

Uno de los principales atractivos será el formato outlet, que se diferencia de los shoppings tradicionales por su propuesta comercial orientada a productos de marcas reconocidas con precios promocionales.

De todas maneras, todavía no se difundió un listado oficial y definitivo de las marcas que tendrán locales en Oeste Outlet. Por ese motivo, habrá que esperar nuevos anuncios para conocer qué firmas estarán presentes desde la inauguración.

La ubicación también representa un punto importante para el proyecto, ya que permitirá captar visitantes de Haedo, Morón, Ramos Mejía, Castelar y otras localidades del oeste del Gran Buenos Aires.

Cuándo abre el nuevo shopping y cómo postularse para trabajar

La inauguración de Oeste Outlet está proyectada para el último tramo de 2026, aunque IRSA todavía no comunicó un día concreto. La remodelación forma parte de la estrategia de expansión de la compañía, que también administra centros comerciales como Abasto Shopping, Alto Palermo, DOT Baires y Distrito Arcos.

Además de recuperar un espacio histórico, la apertura tendrá impacto en el empleo local. Las estimaciones difundidas sobre el proyecto contemplan la generación de más de 250 puestos de trabajo, vinculados con las distintas actividades del complejo y el Municipio de Morón firmó un acuerdo con IRSA para facilitar la incorporación de trabajadores de la zona.

La selección de personal se canaliza mediante la Agencia de Empleo municipal, con prioridad para los residentes del distrito. Las personas interesadas en participar de las búsquedas laborales pueden enviar su currículum vitae en formato digital a agenciadeempleo.moron@gmail.com, según la información difundida por el municipio.

Con esta transformación, el antiguo Showcenter buscará recuperar su lugar como uno de los principales puntos de encuentro del oeste bonaerense, esta vez con una propuesta centrada en las compras, la gastronomía y el entretenimiento.