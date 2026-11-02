McDonald’s llevará el producto exclusivo de Mar del Plata a todos los locales del país

La casa de comida rápida había probado un lanzamiento únicamente en los locales de La Feliz pero ahora anunció que estará disponible en toda Argentina

La cadena de restaurantes de comida rápida McDonald's entusiasmó a sus consumidores en todo el país tras confirmar la expansión nacional de su línea más exclusiva. Luego de haber probado con éxito un menú de edición limitada comercializado únicamente en la ciudad de Mar del Plata —lanzado en consonancia con la apertura de su sucursal en el Shopping Bendu—, la marca utilizó sus redes sociales para anunciar que la propuesta llegará muy pronto a la totalidad de sus locales en Argentina.

"El toque que cambió Mar del Plata, está por cambiar todos los Mc del país", señala la gráfica publicada por la compañía, acompañada por el texto promocional: "Pronto vas a poder conseguir el gustito más exclusivo de Mardel en tu Mc favorito". La confirmación visual incluye el sello distintivo de Salted Caramel desarrollado por la célebre firma italiana Fabbri, ratificando que el sabor a caramelo salado dejará de ser una exclusividad de la Costa Atlántica para desembarcar en el menú diario de todo el territorio nacional.

El posteo de McDonald's en redes sociales anunciando los productos con Salted Caramel en todo el país

McDonald's: de qué se trata el Salted Caramel y qué productos integran la línea

El Salted Caramel (o caramelo salado) es una preparación gastronómica nacida en la región francesa de Bretaña en la década de 1970. La receta combina la dulzura del caramelo tradicional con el contraste sutil de la sal marina, una formulación que realza e intensifica la percepción del dulzor en el paladar y que se convirtió en una de las tendencias más populares de la repostería internacional.

Con el desembarco nacional de esta alianza estratégica con la firma Fabbri, los clientes de la cadena podrán acceder a las cuatro variaciones especiales que integran el segmento de postres y cafetería:

McFlurry Salted Caramel: Helado de vainilla combinado con salsa de caramelo salado Fabbri y toppings crujientes.

McShake Salted Caramel: Batido helado saborizado con la tradicional preparación agridulce.

Cappuccino Salted Caramel: Opción de café de especialidad caliente con espuma de leche y jarabe de caramelo salado.

Iced Latte Salted Caramel: Bebida de café frío batido con hielo y el toque característico de caramelo y sal.

Dónde queda la nueva estación YPF con McDonald’s

El nuevo complejo comercial está ubicado en la zona norte del Conurbano bonaerense, sobre la Avenida del Libertador 901 (esquina Melo), en la localidad de Vicente López. El punto opera bajo el formato YPF Black Melo, la insignia de gama alta de la compañía estatal diseñada para combinar el expendio de combustibles con servicios gastronómicos, áreas de descanso y atención personalizada para automovilistas.

McDonald's en YPF, la nueva apuesta

La integración entre la tienda de conveniencia FULL y la cadena de hamburguesas apunta a transformar las estaciones en espacios de permanencia para las familias y los conductores. Durante la presentación, Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, destacó el crecimiento exponencial que registra el área comercial de las tiendas de la petrolera: tras asumir con una facturación de u$s180 millones, la empresa proyecta alcanzar los 680 millones para 2026 y superar la barrera de los 1.000 millones de dólares para 2027, con el objetivo de consolidarse como el principal retailer de la Argentina.

En esa línea, el titular de la petrolera remarcó la importancia de sumar atractivos para el público infantil y familiar —mencionando alianzas con firmas como Cabrales para el café, Guapaleta para helados y la entrega por PedidosYa—, al tiempo que adelantó negociaciones avanzadas con Mercado Libre para utilizar las estaciones como puntos de retiro de paquetes para compras online.

Por su parte, Woods Staton, presidente de Arcos Dorados, ponderó el desembarco del restaurante —que genera empleo directo para cerca de 30 trabajadores— en el marco del 40° aniversario de la llegada de McDonald’s a la Argentina.