Este es el producto que se puede encontrar solo en los McDonald’s de una ciudad argentina

La cadena de comida rápida más famosa del mundo abrió un nuevo local en una importante plaza turística del país, donde ofrecen productos únicos

La cadena internacional de restaurantes de comida rápida McDonald's sorprendió a sus consumidores en la Costa Atlántica con el lanzamiento de una línea exclusiva de postres y bebidas que, por el momento, se comercializan únicamente en la ciudad de Mar del Plata. Coincidiendo con la reciente inauguración de su nueva sucursal en el Shopping Bendu, la compañía presentó en la localidad balnearia una propuesta gastronómica centrada en el Salted Caramel (caramelo salado), desarrollada junto a la firma italiana Fabbri.

"¡Ya podés disfrutar nuestros productos con Salted Caramel únicamente en los McDonald's de Mar del Plata! Y acordate que a partir de hoy tenés un nuevo local en Mardel para conocer: ¡El Mc de Bendu!", anunció la marca a través de sus canales digitales oficiales, captando la atención de marplatenses y turistas de cara a la próxima temporada estival.

Qué es el Salted Caramel, de dónde viene y la línea exclusiva de McDonald's

El Salted Caramel (o caramelo salado) es una preparación gastronómica que combina la dulzura del caramelo tradicional con un toque sutil de sal de marina. Esta mezcla, originaria de la región de Bretaña en Francia durante la década de 1970 —donde el chocolatier Henri Le Roux popularizó el caramelo de mantequilla salada—, se transformó con los años en una de las tendencias más apreciadas de la repostería internacional debido al contraste de sabores que intensifica la percepción del dulzor en el paladar.

Los productos con Salted Caramel en los McDonald's de Mar del Plata

En las sucursales marplatenses de la marca, esta variedad se incorpora en cuatro presentaciones especiales del menú de postres y McCafé:

McFlurry Salted Caramel: Helado de vainilla combinado con salsa de caramelo salado Fabbri y toppings crujientes.

McShake Salted Caramel: Batido helado saborizado con la tradicional preparación agridulce.

Cappuccino Salted Caramel: Café de especialidad caliente con espuma de leche y jarabe de caramelo salado.

Iced Latte Salted Caramel: Opción de café frío batido con hielo y el toque característico de caramelo y sal.

Cuántas sucursales de McDonald’s hay en Mar del Plata y dónde se ubican

Con la reciente apertura en el Shopping Bendu, la franquicia internacional suma un punto de atención estratégico en el sector sur de La Feliz, ampliando una red comercial distribuida en zonas de alto tránsito de la ciudad: