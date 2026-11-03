Cinco días sin bancos: cuánto efectivo se puede retirar de un cajero y qué comisión cobran

La suma de feriados alterará el funcionamiento de los bancos y obligará a muchos clientes a organizar con anticipación sus operaciones en efectivo

La visita del papa León XIV a la Argentina alterará el funcionamiento de los bancos durante noviembre y obligará a muchos clientes a organizar con anticipación sus operaciones en efectivo. Entre el Día del Bancario, el fin de semana y los feriados especiales dispuestos por el Gobierno y el Banco Central (BCRA), habrá cinco jornadas consecutivas sin atención presencial en las sucursales de todo el país.

El período comenzará el viernes 6 de noviembre, cuando se celebra el Día del Trabajador Bancario, y continuará durante el sábado 7 y el domingo 8. A esas jornadas se sumarán el lunes 9, declarado feriado nacional por la visita del pontífice, y el martes 10, establecido como feriado bancario en todo el país.

La medida tiene dos normas centrales. El Decreto 1103/2026 -publicado en el Boletín Oficial el 28 de septiembre- estableció el feriado nacional del lunes 9 y dispuso, además, un feriado para el martes 10 en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba y otro para el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires. Por su parte, el BCRA, mediante la Comunicación "A" 8487/2026, declaró feriado bancario nacional el martes 10 de noviembre.

En consecuencia, las sucursales bancarias permanecerán cerradas desde el viernes 6 hasta el martes 10 inclusive. La atención bancaria habitual se retomará el miércoles 11, aunque en la provincia de Buenos Aires habrá que tener en cuenta el feriado provincial dispuesto para esa jornada y consultar con cada entidad si abrirá sus sucursales. El BCRA no incluyó el 11 de noviembre como feriado bancario general.

En este escenario, los cajeros automáticos se convierten en una herramienta central para quienes necesiten disponer de efectivo. Pero hay dos preguntas que cobran especial importancia: cuánto dinero se puede retirar por día y cuánto cuesta utilizar una terminal que pertenece a otro banco o a una red diferente.

Cuánto dinero se puede retirar por día en cada banco

No existe un límite único para todas las entidades. Cada banco establece un tope diario de extracción, que puede variar según el tipo de cuenta, el paquete contratado, la tarjeta de débito y el canal utilizado. Entre los principales bancos, Banco Nación permite retirar hasta $1.000.000 diarios, mientras que Banco Provincia establece un límite de hasta $800.000. En Banco Ciudad, el máximo de referencia es de $800.000, aunque puede ampliarse hasta $1.200.000.

En el sector privado también hay diferencias. Galicia permite extraer hasta $400.000 mediante tarjeta en cajeros automáticos, mientras que ICBC maneja límites de entre $600.000 y $800.000. En Macro el máximo llega a $1.000.000 y en BBVA alcanza los $800.000. Santander, por su parte, permite retirar hasta $900.000 diarios, aunque los clientes con paquetes Platinum o Black pueden llegar a $1.700.000.

Estos importes son referencias y no necesariamente se aplican a todos los clientes. Algunas entidades permiten ampliar los límites desde el home banking o la aplicación, mientras que otras ofrecen montos superiores mediante canales alternativos, como extracciones sin tarjeta o terminales de autoservicio. También hay que distinguir entre el límite diario que fija el banco y el máximo que permite el cajero en una sola operación. Si el cliente necesita una suma superior a la admitida por cada extracción, puede tener que realizar varias operaciones, siempre dentro del tope diario autorizado.

Cuánto cuesta sacar dinero en un cajero de otro banco

La extracción en un cajero de la propia entidad es gratuita para los titulares de cajas de ahorro, pero utilizar una terminal de otro banco puede generar una comisión. De acuerdo con un relevamiento de comisiones bancarias, el costo promedio de retirar dinero en otra entidad de la misma red asciende a $3.256,51 por operación. Si el cajero pertenece a una red diferente, el promedio trepa a $3.671,06.

Las diferencias entre bancos son importantes. En Banco Nación, retirar efectivo en otra entidad cuesta $2.699,51 si se utiliza la misma red y $3.124,22 si se opera en una diferente. En BBVA, ambas operaciones tienen un costo de $6.700, mientras que en Macro ascienden a $3.811,50. En Banco Patagonia, la comisión es de $3.630 dentro de la misma red y de $4.598 cuando se utiliza otra. En Credicoop, los importes son de $3.751 y $4.356, respectivamente. Santander cobra $6.750 por extracción en cualquiera de las dos modalidades.

La comisión es generalmente fija por operación y no depende del monto retirado. Por eso, sacar $50.000 y pagar $6.700 de cargo representa un costo equivalente al 13,4% del efectivo obtenido. Si se retiran $100.000, la incidencia baja al 6,7%.

Banelco o Link: ¿es más barato utilizar la misma red?

Que dos cajeros pertenezcan a Banelco o Link no significa que la extracción sea gratuita. Lo determinante es si la terminal pertenece al banco que emitió la tarjeta de débito. Por ejemplo, un cliente de una entidad que opera con Banelco puede encontrar otro cajero Banelco de un banco diferente y pagar igualmente una comisión. Lo mismo ocurre con los usuarios de Link. La diferencia entre operar en la misma red o en otra puede modificar el importe del cargo, aunque algunos bancos aplican una tarifa idéntica en ambas situaciones.

También hay que prestar atención a los cajeros instalados en shoppings, estaciones de servicio y otros establecimientos comerciales. Aunque estén ubicados cerca del domicilio o sean de fácil acceso, pueden tener cargos especiales que deben informarse antes de confirmar la operación.

Jubilados y trabajadores: quiénes pueden retirar gratis

Hay una excepción importante que beneficia a millones de argentinos. Quienes cobran su sueldo, jubilación o pensión mediante una cuenta bancaria pueden utilizar gratuitamente cualquier cajero automático del país, sin importar a qué banco o red pertenezca. La gratuidad también alcanza a los beneficiarios de planes sociales. Esta disposición fue ratificada por el BCRA y significa que un jubilado que cobra en Banco Nación, por ejemplo, puede retirar efectivo en una terminal de Banco Provincia o Santander sin pagar la comisión por utilizar otra entidad.

Qué pasa si se necesita retirar más dinero

El BCRA establece que los bancos deben permitir retirar al menos $60.000 diarios, en una única extracción, en los cajeros automáticos que operan, sin distinción entre clientes y no clientes. Esto constituye un piso regulatorio, no un límite máximo para el sistema. Además, existen alternativas para quienes necesitan más efectivo. Galicia, por ejemplo, permite combinar extracciones en cajeros y terminales de autoservicio para alcanzar montos diarios superiores. Santander también ofrece límites diferenciados para clientes Platinum y Black.

En Banco Provincia, el límite de Cuenta DNI es de $400.000, mientras que con tarjeta de débito puede alcanzar $800.000, según la configuración del cliente. En Ciudad, el máximo en cajeros propios es de $800.000, ampliable a $1.200.000, pero las extracciones en otras redes tienen restricciones específicas.

Cómo evitar pagar comisiones por sacar efectivo

La recomendación más sencilla es utilizar los cajeros de la entidad donde se tiene la cuenta. También conviene revisar desde la aplicación bancaria cuál es el límite diario disponible y si existe la posibilidad de ampliarlo. Otra alternativa es retirar efectivo en comercios adheridos, como supermercados y farmacias. En determinados establecimientos se pueden obtener hasta $170.000 por operación, aunque el monto depende del comercio y del servicio utilizado.

Durante los cinco días sin atención bancaria presencial, los cajeros automáticos, el home banking, las aplicaciones y las billeteras virtuales seguirán disponibles. Por eso, organizar las extracciones con anticipación permitirá evitar tanto la falta de efectivo como el pago de comisiones innecesarias.