Cómo queda el calendario de feriados de noviembre con la visita del Papa

Habrá feriados diferenciados en Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles son los fines de semana largos que quedan en 2026?

El 23 de noviembre es feriado por el Día de la Soberanía.

El calendario oficial de feriados nacionales presenta particularidades excepcionales para el penúltimo mes del año a raíz de un evento histórico: la visita del Papa León XIV.

El Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto 1103/2026, dispuso asuetos extraordinarios que se sumarán a los feriados turísticos programados para el cierre del año.

En los considerandos, el Gobierno indicó que la visita de Su Santidad el Papa LEÓN XIV entre los días 8 y 11 de noviembre de 2026, "reviste una trascendencia institucional, social, cultural y religiosa de particular relevancia para el pueblo argentino", y que en función de ello "se encuentran previstas actividades de sobresaliente y significativa convocatoria en distintas jurisdicciones del territorio nacional, con afluencia de fieles y visitantes, tanto nacionales como extranjeros."

A la vez, reconoce que esas actividades y los desplazamientos asociados requerirán la implementación de medidas especiales de seguridad, logística y ordenamiento de la circulación, cuya adecuada ejecución podría verse dificultada por la superposición con los desplazamientos laborales, educativos y comerciales propios de una jornada hábil.

El objetivo del Decreto fue facilitar la implementación de esos operativos de seguridad y logística. Además, las jurisdicciones de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Provincia de Córdoba habían solicitado la declaración de los días feriado con alcance limitado para esta ocasión, según aclaró la mencionada medida.

¿Qué día caen los feriados de noviembre 2026?

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional inamovible establecido para facilitar la movilización y participación ciudadana ante la visita oficial de Su Santidad el Papa León XIV a la República Argentina. Esta jornada de descanso de alcance federal aplica a todos los trabajadores del sector público y privado, como así también al ámbito educativo, en la totalidad del territorio nacional.

feriado nacional inamovible establecido para facilitar la movilización y participación ciudadana ante la visita oficial de Su Santidad el Papa León XIV a la República Argentina. Esta jornada de descanso de alcance federal aplica a todos los trabajadores del sector público y privado, como así también al ámbito educativo, en la totalidad del territorio nacional. Martes 10 de noviembre: feriado especial circunscripto a la continuidad de la gira papal por el interior del país. A diferencia de la jornada anterior, esta fecha rige de manera exclusiva y obligatoria para las empresas, organismos y trabajadores radicados en las jurisdicciones de la Provincia de Córdoba y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Miércoles 11 de noviembre : feriado especial determinado por la misma visita apostólica, pero aplicable únicamente dentro de los límites territoriales de la Provincia de Buenos Aires. Su objetivo es garantizar el asueto para los residentes bonaerenses ante las actividades protocolares y misas programadas por el Sumo Pontífice en la región.

: feriado especial determinado por la misma visita apostólica, pero aplicable únicamente dentro de los límites territoriales de la Provincia de Buenos Aires. Su objetivo es garantizar el asueto para los residentes bonaerenses ante las actividades protocolares y misas programadas por el Sumo Pontífice en la región. Lunes 23 de noviembre: feriado nacional con carácter trasladable en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, cuya fecha original en el calendario es el 20 de noviembre. Este día rinde homenaje a la heroica resistencia de las tropas argentinas durante la Batalla de la Vuelta de Obligado en 1845 frente a la invasión de las flotas anglofrancesas. Al ser de alcance federal, aplica a todos los habitantes a lo largo del país.

Qué feriados y fines de semana largos quedan en 2026

Para el último mes del año, el Calendario Oficial del Ministerio del Interior de la Nación contempla el armado de un fin de semana extra largo de cuatro días continuos durante la segunda semana.

El lunes 7 de diciembre fue declarado como feriado con fines turísticos, acoplándose de este modo al martes 8 de diciembre, feriado inamovible en el que se conmemora la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María según la tradición de la religión católica. Esta conformación permitirá un período de descanso nacional que irá desde el sábado 5 hasta el martes 8 inclusive.

El año concluirá con el feriado inamovible del viernes 25 de diciembre por la celebración de la Navidad, consolidando el último fin de semana largo de 2026 que abarcará desde el viernes hasta el domingo 27 en todo el territorio argentino. Oficialmente, el siguiente feriado será el del viernes 1 de enero de 2027.

Vale la pena recordar, sin embargo, que muchas empresas grandes y filiales de multincionales tienen por costumbre otorgar como día libre la semana entre Navidad y Año Nuevo, de manera que quienes necesitan viajar para ver a sus familias en las fiestas puedan hacerlo. Es un beneficio altamente valorado por los trabajadores. Otras compañías ofrecen libre el 24 y 31 de diciembre o incluso el 23 y el 30 de ese mes. También suelen ofrecer asueto administrativo algunos gobiernos provinciales, para empleados de la administración pública, y entidades bancarias y financieras.