Outlet de Montagne: ropa y camperas con hasta 60% de descuento

La marca ofrece camperas y ropa de abrigo con fuertes rebajas y cuotas sin interés. Qué modelos están en oferta y cuánto cuestan

La marca de indumentaria y equipamiento outdoor Montagne lanzó una nueva campaña de descuentos en Argentina, con rebajas que alcanzan el 60% en productos seleccionados. La promoción, denominada Cyber Montagne, comenzó el 2 de noviembre y se extenderá hasta el miércoles 11, con ofertas disponibles en su tienda online y en locales adheridos.

Entre las principales oportunidades aparecen camperas para hombres, mujeres y chicos, además de rompevientos, prendas de abrigo y calzado. Algunos modelos se consiguen por menos de $60.000, mientras que otros presentan diferencias superiores a $100.000 respecto de sus precios de lista. La campaña también contempla alternativas de financiación en cuotas sin interés.

El relevamiento de la tienda oficial permite encontrar camperas con descuentos del 30%, 40%, 50% y 60%. Los precios varían según el modelo y las características de cada prenda, por lo que conviene comparar las alternativas disponibles antes de realizar una compra.

Outlet de Montagne: camperas con hasta 60% de descuento

Entre las ofertas de indumentaria masculina aparecen camperas y prendas de abrigo con importantes rebajas. Los precios publicados por Montagne incluyen:

Campera Drake para hombre: a $50.639, con 60% de descuento.

Campera Frank para hombre: a $95.194, con una rebaja anunciada del 63%.

Campera polar Ben: a $62.260, con 50% de rebaja.

Campera Essential: a $87.700, con 50% off.

Campera Owen: a $95.015, con 50% de descuento.

Campera Krypton: a $155.503, con 50% off.

Rompeviento Crater: a $91.462, con 50% de descuento.

Camperas de mujer y chicos: cuáles son las mejores ofertas

La promoción también incluye prendas femeninas y ropa de abrigo infantil, con alternativas de diferentes precios.

Entre los modelos destacados aparecen:

Campera Lynn para mujer: $144.941, con 60% de rebaja.

Campera Shelby de plumas para mujer: a $210.853, con 50% off.

Piloto Altamira para mujer: $201.432, con 50% de descuento.

Campera Peninsula para mujer: a $105.554, con 40% de descuento.

Rompeviento Jasmine para mujer: a $131.627, con 40% de rebaja.

Campera Harri para chicos: a $87.907, con 60% off.

Campera Snap para chicos: a $42.203, con 60% de descuento.

Cyber Montagne: cómo aprovechar los descuentos y las cuotas

La campaña Cyber Montagne estará vigente hasta el 11 de noviembre de 2026. Según las condiciones publicadas por la empresa, los productos seleccionados de indumentaria pueden adquirirse con descuentos de hasta el 60% mediante efectivo, débito o tarjetas de crédito en uno, tres y seis pagos sin interés.

La marca también contempla otras alternativas de financiación, aunque el porcentaje de descuento puede disminuir cuando se eligen planes de nueve, doce o dieciocho cuotas. Por ejemplo, para determinados artículos identificados con 60% de rebaja, el descuento baja al 30% si se opta por nueve o doce cuotas. Por eso, es importante comparar el precio final antes de elegir cómo pagar.

Montagne informa además envío gratuito para compras superiores a $170.000 y un primer cambio gratuito dentro de los 30 días, de acuerdo con las condiciones de su tienda.