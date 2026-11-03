Transferencias entre cuentas propias: qué controla ARCA en noviembre

El organismo recaudador sigue de cerca los movimientos entre cuentas mediante alertas automáticas. Límites y qué pasa si recibo muchos depósitos

Las transferencias de dinero entre cuentas bancarias y billeteras virtuales se convirtieron en una operación habitual para millones de argentinos. Ya sea para aprovechar los rendimientos de una aplicación, organizar los ahorros o pagar gastos cotidianos, muchas personas mueven fondos entre cuentas de su titularidad. Sin embargo, una pregunta vuelve a cobrar relevancia en noviembre: ¿a partir de qué monto la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recibe información sobre estos movimientos?

El organismo mantiene vigentes los parámetros establecidos para las plataformas digitales, que deben informar determinadas operaciones cuando los usuarios alcanzan los umbrales previstos por la normativa. Estos valores no representan una prohibición para transferir dinero ni implican que superar esas cifras desencadene automáticamente una fiscalización.

ARCA: desde qué monto informa las transferencias entre cuentas propias

De acuerdo con la normativa vigente, los bancos y las aplicaciones fintech deben reportar al fisco cuando los ingresos, egresos o saldos finales alcancen determinados importes.

Los valores de referencia en noviembre 2026 son:

Acreditaciones y transferencias de personas físicas : a partir de los $50.000.000 acumulados en el mes.

Operaciones de personas jurídicas o empresas : desde los $30.000.000 de saldo acumulado mensual.

Saldos al último día hábil: depósitos que alcancen o superen los $50.000.000 en personas humanas y $30.000.000 en sociedades.

Extracciones en efectivo: montos en billete que igualen o superen los $10.000.000 acumulados en el mes, tanto para individuos como para empresas.

Transferencias individuales: $2.500.000 como parámetro para suministrar información adicional, cuando también se cumplen los requisitos mensuales correspondientes.

ARCA aclaró que el umbral de $2,5 millones no funciona como un límite para enviar dinero. Si una persona realiza una transferencia por encima de ese importe, pero no alcanza los parámetros mensuales establecidos, esa operación no genera por sí sola la obligación de informar prevista en ese apartado del régimen.

Qué pasa si recibo muchas transferencias durante noviembre

Otra consulta frecuente es qué sucede cuando una persona recibe numerosas transferencias en un mismo mes, ya sea de familiares, amigos, clientes o distintas cuentas bancarias.

ARCA no establece una cantidad máxima de transferencias que una persona pueda recibir. El régimen informativo contempla los importes acumulados y los saldos mensuales, no un límite general de operaciones diarias. Por eso, recibir diez, veinte o más transferencias no significa automáticamente que se iniciará una investigación. Lo importante es distinguir el origen del dinero y la naturaleza de las operaciones.

No es lo mismo recibir fondos propios desde otra cuenta que cobrar por la venta de productos o la prestación de servicios. En este último caso, pueden existir obligaciones de facturación y tributarias que deben cumplirse independientemente de los montos informativos.

También es importante considerar que los bancos y las billeteras virtuales cuentan con mecanismos propios de prevención del lavado de activos. Por ese motivo, pueden solicitar documentación para verificar el origen de los fondos, incluso cuando las operaciones no alcanzan los umbrales de información de ARCA.

Qué documentación pueden pedir los bancos y billeteras virtuales

Si una entidad financiera necesita comprobar la procedencia del dinero, puede requerir distintos documentos según la situación del usuario.

Entre los respaldos habituales se encuentran:

Recibos de sueldo o comprobantes de haberes jubilatorios.

Facturas electrónicas emitidas por monotributistas o responsables inscriptos.

Declaraciones juradas de impuestos.

Boletos de compraventa o escrituras de inmuebles.

Documentación de operaciones de venta de vehículos o herencias.

Comprobantes y extractos que permitan identificar transferencias entre cuentas del mismo titular.

Conservar estos registros facilita la justificación de movimientos que puedan resultar inusuales para la entidad.