Cuánto gana un trajador de seguridad privada en noviembre tras el aumento

UPSRA acordó un nuevo aumento para este mes en la última paritaria, que volverá a subir los haberes una vez más antes de fin de año

Los trabajadores encuadrados dentro de la actividad de la seguridad privada percibirán durante el mes de noviembre de 2026 un nuevo incremento salarial, en el marco de la paritaria semestral acordada entre la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigaciones (CAESI). La actualización salarial abarca a todas las categorías contempladas en el Convenio Colectivo de Trabajo 507/07 y eleva el haber bruto conformado del sector de manera escalonada.

Con esta nueva readecuación de las escalas, el sueldo bruto conformado para la categoría testigo de Vigilador General alcanzará los $1.864.000 durante el penúltimo mes del año, lo que representa un aumento nominal de $36.800 en comparación con los $1.827.200 cobrados en octubre. Asimismo, el esquema cerrado por la conducción sindical de la UPSRA fija una última actualización para el mes de diciembre, momento en el cual la remuneración bruta de la actividad volverá a subir.

El entendimiento paritario suscripto para el segundo semestre del año contempla una recomposición acumulada del 17,35% entre los meses de julio y diciembre de 2026, tomando como parámetro de base los $1.644.650 brutos percibidos por el personal durante el mes de junio.

Cómo se integra el sueldo bruto de un vigilador general en noviembre

La liquidación del salario bruto conformado de $1.864.000 correspondiente al mes de noviembre de 2026 se estructura mediante la suma de los siguientes ítems remunerativos y no remunerativos de la grilla:

Salario básico: $1.069.000.

Viáticos: $545.000.

Presentismo: $180.000.

Adicional no remunerativo: $70.000.

Dentro de los conceptos que integran la liquidación, el salario básico del personal de vigilancia pasó de $1.053.200 en octubre a $1.069.000 en noviembre, en tanto que el rubro viáticos se elevó a $545.000 y el presentismo se mantuvo sin variaciones en $180.000. Por su parte, la asignación no remunerativa registró una suba de $10.000 respecto del período anterior.

Evolución semestral de la paritaria y la escala salarial de diciembre

El cronograma de recomposición escalonada suscripto entre el gremio conducido por la UPSRA y las autoridades empresariales trazó el siguiente sendero de ingresos brutos conformados para la categoría de Vigilador General a lo largo del segundo semestre:

Julio 2026: $1.706.800

Agosto 2026: $1.744.800

Septiembre 2026: $1.791.600

Octubre 2026: $1.827.200

Noviembre 2026: $1.864.000

Diciembre 2026: $1.930.000

De cara al mes de diciembre de 2026, el acuerdo prevé la liquidación del último tramo del año con un sueldo básico de $1.085.000, un presentismo de $180.000, viáticos por $545.000 y una suma no remunerativa de $120.000. Asimismo, las partes firmantes asentaron en el acta convencional que el adicional no remunerativo se incorporará de manera definitiva al sueldo básico de todas las categorías a partir del 1 de enero de 2027.

Finalmente, la paritaria de la seguridad privada incluyó la actualización proporcional de los adicionales que perciben los trabajadores asignados a los servicios de seguridad aeroportuaria, los adicionales específicos de la provincia de Neuquén y el concepto vacacional, completando el mapa salarial del sector.