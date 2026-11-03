Colectivos, subtes, Uber y Cabify: bancos y billeteras que permiten viajar gratis

Diferentes bancos y billeteras virturales ofrecen la posiblidad de abaratar los viajes a lo largo de este mes de manera sencilla

Viajar en colectivo, subte, Uber o Cabify puede resultar bastante más barato si se aprovechan las promociones de bancos y billeteras virtuales. Durante noviembre de 2026 hay una combinación de descuentos y reintegros que, en algunos casos, permite recuperar el total del importe pagado y, en otros, obtener un segundo viaje sin cargo. La oferta no se limita al transporte público. También incluye traslados hacia y desde los aeropuertos y promociones de Cabify en horarios específicos, con tarjetas de crédito y débito de distintas entidades.

Los beneficios tienen distintas condiciones: algunos requieren pagar con QR, otros utilizar tecnología NFC desde el celular y varios exigen tarjetas de crédito o débito de determinados bancos. Además, hay topes mensuales y límites por operación que conviene tener en cuenta antes de viajar.

Colectivos y subtes: dónde conseguir reintegros de hasta el 100%

La promoción más importante es la de Santander Sorpresa, que permite recuperar el 100% del importe de los viajes en colectivos y subtes habilitados. El beneficio tiene un tope de $16.000 mensuales y se obtiene pagando con QR Transporte desde la aplicación Santander o MODO utilizando dinero disponible en cuenta.

La ventaja es que se puede utilizar todos los días, aunque está reservada a los clientes suscriptos a Santander Sorpresa. Para quienes no tienen esa membresía, Santander ofrece otra alternativa: un reintegro del 50%, con un máximo de $8.000 mensuales. En este caso también se paga con QR Transporte y dinero en cuenta. Para generar el código desde la aplicación Santander se necesita tener al menos $1.200 de saldo disponible.

Otra posibilidad es Cuenta DNI, de Banco Provincia que ofrece un 50% de reintegro en colectivos y subtes, con un tope de $8.000 mensuales. Se accede mediante la función "Pagar viaje con QR" de la aplicación, todos los días y sin necesidad de inscripción previa.

En igual sentido, Galicia ofrece un 50% de reintegro en colectivos habilitados, pagando mediante NFC desde el celular con tarjetas Visa o Mastercard de crédito o débito del banco, con un tope de $10.000 mensuales y la promoción está vigente del 1 al 30 de noviembre. Naranja X, por su parte, tiene un esquema que contempla colectivos, subtes y peajes, con un 50% de reintegro. Los límites varían según el medio de pago: $5.000 con QR desde la aplicación y dinero en cuenta, $5.000 con Visa Débito, $5.000 con Visa Crédito y $15.000 con Mastercard mediante NFC. La vigencia informada llega hasta diciembre de 2026.

Banco Macro ofrece un 20% de devolución en colectivos y subtes. Se puede acceder pagando con Visa Débito Macro mediante NFC desde el celular o utilizando QR Transporte desde la aplicación Macro o MODO, con dinero en cuenta. El tope es de $10.000 mensuales por modalidad y la promoción se extiende hasta el 31 de diciembre.

En el interior del país, MODO suma un 50% de reintegro en colectivos adheridos, con un tope de $10.000 mensuales. Está disponible para pagos con QR Transporte y dinero en cuenta en Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Luis, Jujuy, Neuquén, Río Negro, Catamarca, San Juan, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Corrientes, Entre Ríos, Chubut y La Pampa. La promoción rige durante noviembre.

Uber y Cabify: cómo conseguir viajes gratis o con descuentos

Las aplicaciones de transporte también concentran beneficios importantes. En algunos casos, el ahorro se aplica sobre el viaje realizado; en otros, se recibe un cupón para utilizar en un traslado posterior. Al respecto, una de las promociones más atractivas es el beneficio de BBVA Mastercard Black con Cabify. Los clientes pueden obtener un descuento del 100% en un viaje hacia o desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con un tope de $50.000. Para acceder, deben seleccionar como medio de pago la tarjeta Mastercard Black de crédito emitida por BBVA e ingresar el código MCBBVA2026 en la aplicación.

ICBC también tiene una propuesta para quienes utilizan Uber. Pagando con Mastercard de crédito ICBC, se puede realizar un viaje cuyo origen o destino sea un aeropuerto argentino y recibir un cupón equivalente al 100% del importe para utilizar en el siguiente viaje. El tope es de $20.000, con un máximo de un cupón por usuario por mes. La promoción se extiende hasta el 28 de febrero de 2027.

Otra alternativa es la promoción Go to Work de Banco Provincia con Cabify. Los usuarios que finalicen un viaje entre las 7 y las 10 de la mañana, de lunes a viernes durante noviembre, reciben un voucher equivalente al 100% del importe para utilizar en otro traslado ese mismo día. El tope es de $25.000 por viaje y se pueden obtener hasta cuatro vouchers mensuales por usuario. Se accede pagando con tarjetas Mastercard de crédito, débito o prepaga del Banco Provincia.

Además, Galicia ofrece descuentos en las dos aplicaciones. Para Uber, el reintegro es del 20%, que sube al 25% para clientes Eminent. El beneficio se aplica los miércoles y viernes, con topes de $3.000 y $4.000, respectivamente, hasta el 31 de diciembre. En Cabify, las mismas condiciones se aplican durante los fines de semana.

Cuáles son los mejores descuentos para viajar en transporte público

Entre las promociones más convenientes se destacan BBVA Mastercard Black, que ofrece un viaje gratis de Cabify hacia o desde Ezeiza con un tope de $50.000; Banco Provincia, que permite obtener hasta $25.000 por viaje en vouchers de Cabify; e ICBC, que devuelve el 100% de un viaje en Uber a través de un cupón de hasta $20.000. Para los traslados cotidianos, sobresale Santander Sorpresa, con reintegros del 100% en colectivos y subtes hasta $16.000 mensuales, seguido por Galicia y Cuenta DNI, que ofrecen descuentos del 50% con topes de $10.000 y $8.000, respectivamente.

La recomendación es revisar las condiciones antes de solicitar el vehículo o subir al colectivo: algunos beneficios exigen ingresar un código promocional, otros requieren pagar con una tarjeta específica y los vouchers pueden tener vencimiento durante el mismo día.