Los aspirantes podrán anotarse hasta el 30 de noviembre. El ingreso incluye un examen digital, pruebas físicas y psicológicas y un curso de formación

Quienes quieran desarrollar una carrera dentro del sistema de inteligencia nacional ya pueden postularse a través de una convocatoria abierta por la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). El organismo habilitó un formulario para recibir candidaturas hasta el 30 de noviembre y estableció un recorrido de selección que incluye pruebas de conocimientos, evaluaciones personales y capacitación en la Escuela Nacional de Inteligencia.

La iniciativa está dirigida a ciudadanos argentinos con estudios secundarios completos. Según informó el secretario de Inteligencia, Cristian Auguadra, se trata de la primera vez que la SIDE organiza un concurso público para incorporar integrantes al Cuerpo de Inteligencia de la Nación.

La inscripción se realiza mediante el sitio oficial SIDE.gob.ar/carreras. Sin embargo, completar el formulario es apenas el primer paso: la cantidad de personas anotadas no determinará el número de incorporaciones, ya que el organismo prevé un proceso de selección para cubrir vacantes limitadas.

"Por primera vez en su historia, la SIDE abre un concurso público para ingresar al Cuerpo de Inteligencia de la Nación. A partir de hoy y hasta el 30 de noviembre, todos los ciudadanos argentinos que tengan el secundario completo podrán inscribirse", detalló Auguadra en un comunicado.

Cómo será el proceso para ingresar al Cuerpo de Inteligencia

La selección tendrá distintas instancias eliminatorias. En una primera etapa, la SIDE analizará las postulaciones y elegirá perfiles para rendir una prueba digital sobre conocimientos generales.

Auguadra describió el mecanismo de evaluación: "Entre todos los postulantes se realizará una primera selección de perfiles para rendir un examen digital de conocimientos generales". Después de esa instancia, quienes obtengan resultados satisfactorios deberán afrontar nuevas pruebas: "Quienes lo aprueben pasarán a las evaluaciones escritas, físicas y psicológicas, y a una entrevista personal".

El recorrido continuará para los candidatos que se destaquen en las distintas evaluaciones. Ellos podrán acceder al Curso Básico de Ingreso en la Escuela Nacional de Inteligencia, una formación que también será determinante para definir quiénes se incorporarán finalmente.

En palabras del secretario, "los candidatos que se destaquen serán seleccionados para realizar el Curso Básico de Ingreso en la Escuela Nacional de Inteligencia". La incorporación dependerá luego de dos condiciones: "El desempeño durante esa formación y las vacantes disponibles determinarán quiénes finalmente se incorporarán a la carrera profesional del Cuerpo de Inteligencia de la Nación", precisó Auguadra.

El funcionario sostuvo que el ingreso requerirá superar cada instancia y vinculó las exigencias con las responsabilidades del organismo. "Cada etapa del camino va a ser una prueba y solo los mejores van a llegar al final porque la responsabilidad de proteger a los argentinos exige capacidad, disciplina y un compromiso inquebrantable con la Patria", planteó en un comunicado.

Desde la SIDE aclararon que no hay una cantidad de puestos informada para esta convocatoria. Fuentes al tanto del proceso señalaron que "son cupos limitados". También advirtieron que el volumen de inscriptos no debe confundirse con el número de personas que accederán a los cargos: "Pueden inscribirse muchos candidatos y después se hace una depuración", por lo cual "una cosa es la cantidad de personas que se inscriban y otra las que queden".

Afiches de la SIDE con la consigna 'Buscamos a los mejores' en las facultades de Ingeniería y Derecho

La campaña de la SIDE llegó a las facultades de la UBA

Mientras avanza la inscripción, el organismo también puso en marcha una estrategia de difusión en el ámbito universitario. En distintas sedes de la Universidad de Buenos Aires aparecieron afiches con la consigna "Buscamos a los mejores", entre ellas las facultades de Ingeniería y Derecho.

La presencia de la campaña en esos espacios generó disconformidad entre autoridades universitarias. Según fuentes consultadas por Clarín, a los rectores "no les gustó nada" la iniciativa. Las mismas fuentes consideraron que la reacción también está vinculada con la imagen pública de la Secretaría y con las características de su actividad. "En rigor, es un afiche para postular a una carrera de Inteligencia, pero como la Secretaría tiene una mala prensa por el oscurantismo de su trabajo de tantos años, siempre se siente como algo nebuloso".

Qué objetivos plantea la SIDE con la convocatoria

El subsecretario de Inteligencia, José Lago Rodríguez, defendió el concurso como una herramienta para fortalecer la preparación de los integrantes del sistema. Según expresó, el objetivo es establecer una trayectoria profesional en la que tanto el acceso como el desarrollo dentro del organismo estén vinculados con las capacidades de cada persona.

"Con esta convocatoria damos un paso más en la profesionalización del Sistema de Inteligencia Nacional, con una carrera de inteligencia basada en el mérito, donde el ingreso se gane con capacidad y el crecimiento se sostenga con formación y resultados", afirmó.

El funcionario también justificó la necesidad de contar con mayores capacidades de inteligencia a partir de la situación geopolítica internacional. Mencionó la disputa entre potencias por recursos estratégicos y la ubicación de la Argentina en el Atlántico Sur y su proyección antártica como elementos que, a su entender, refuerzan la importancia de proteger los intereses nacionales.

"Vivimos en un contexto internacional cambiante y convulsionado. El mundo está en guerra. La competencia entre potencias por el abastecimiento de energía, minerales, alimentos, agua y tecnología pone a nuestro país en el centro del tablero geopolítico. Nuestra posición en el Atlántico Sur y nuestra proyección hacia la Antártida nos dan un valor estratégico. Tenemos lo que el mundo necesita y debemos contar con las capacidades necesarias para protegerlo", sentenció Lago Rodríguez.

Por último, el subsecretario vinculó la preparación del sistema de inteligencia con el futuro posicionamiento internacional del país. "La próxima década va a definir qué lugar ocupa Argentina en este siglo. Las naciones capaces de defenderse van a escribir su propio destino, y las que no lo hagan van a dejar que otros lo escriban por ellas".