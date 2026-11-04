Cuánto gana un playero de YPF y Shell en noviembre tras otro aumento

Tras el último acuerdo paritario vuelven a subir los sueldos de los empleados de petroleras en Argentina. Los básicos por categoría y adicionales

El Sindicato de Estaciones de Servicio, GNC, Garages, Playas y Lavaderos (SOESGYPE) oficializó un nuevo acuerdo paritario junto a la Asociación de Estaciones de Servicio de la República Argentina (AES) para recomponer las escalas salariales del sector durante el mes de noviembre de 2026.

El entendimiento paritario establece la aplicación de un incremento salarial del 3,3% a partir del 1° de noviembre de 2026, tomando como base de cálculo directa las remuneraciones vigentes fijadas para el mes de octubre. La recomposición acordada entre las partes tomó en cuenta la evolución y variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC durante el trimestre previo, permitiendo cerrar un tramo estratégico de la paritaria anual correspondiente al período que abarca de abril de 2026 a marzo de 2027.

Las partes involucradas acordaron incluir una cláusula de revisión que convocará a la mesa de negociación a partir del 15 de enero de 2027 para evaluar la evolución del costo de vida. En paralelo, la representación sindical y empresarial presentó la documentación formal para requerir la correspondiente homologación ante la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano.

La escala completa de sueldos básicos por categoría en noviembre

Con el ajuste del 3,3% ya oficializado, la grilla salarial mínima para los empleados de estaciones de servicio, garages y playas de estacionamiento se estructura mediante los siguientes valores básicos de referencia:

Encargados: $1.707.776,13

Administrativos: $1.674.353,01

Operador de Servicio: $1.669.213,80

Operador de Playa: $1.649.156,51

Sereno: $1.645.163,41

Operador Conductor: $1.638.170,76

Operador de Interior y Anexos: $1.632.585,62

Operador Auxiliar: $1.606.565,82

Los adicionales por asistencia, manejo de fondos y antigüedad

Sobre los montos básicos detallados en la grilla oficial se adicionan los distintos complementos contemplados dentro del convenio colectivo de la actividad. En primer lugar, el adicional por Asistencia representa un 8% extra sobre la remuneración base para la totalidad de las categorías del escalafón.

Por su parte, el suplemento por Manejo de Fondos otorga un 8% adicional sobre el básico para todos los puestos de la grilla que operen con dinero en efectivo, con la única excepción de la categoría de operador auxiliar. En lo relativo al adicional por Antigüedad, el convenio colectivo estipula un incremento del 2% anual sobre la remuneración base para aquellos empleados que tengan entre 1 y 20 años de servicio en el establecimiento, mientras que la alícuota se eleva al 3% por cada año acumulado para quienes registren 21 años o más en el puesto.