Cómo funcionará el trasporte por la visita del Papa: trenes, colectivos y vuelos

Con motivo de la visita de León XIV, habrá operativos especiales en trenes, colectivos y aeropuertos, alterando la movilidad en todo el país

La visita del papa León XIV a la Argentina desencadenó el armado de un operativo de transporte inusual. El Gobierno nacional anunció cambios masivos que afectarán trenes, colectivos y vuelos comerciales.

Las modificaciones comenzarán el domingo 8 de noviembre y se extenderán hasta el miércoles 11. Algunas medidas arrancarán antes y otras se mantendrán hasta el jueves 12.

El plan fue coordinado con gobiernos provinciales, la Conferencia Episcopal Argentina y todas las empresas de transporte involucradas. El objetivo central es garantizar el traslado fluido de los miles de peregrinos que se movilizarán para participar de las actividades religiosas previstas durante la estadía del Pontífice en territorio argentino.

Colectivos y trenes funcionarán como día hábil en pleno feriado

Los colectivos de larga distancia bajo jurisdicción nacional operarán con frecuencia de día laboral desde el domingo 8 a las 18:00. Esa modalidad se sostendrá ininterrumpidamente hasta la noche del miércoles 11.

Los servicios ferroviarios aplicarán el mismo criterio. Funcionarán con cronograma habitual el lunes 9, martes 10 y miércoles 11. Esto ocurrirá a pesar de que esas tres jornadas fueron declaradas feriado nacional.

La decisión busca evitar el colapso del sistema. En un día normal de feriado, los servicios operan con frecuencias reducidas. Con la llegada masiva de peregrinos, esa reducción provocaría saturación.

Siete líneas de tren tendrán servicios durante toda la madrugada. Sarmiento, San Martín, Mitre, Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza comenzarán a circular desde las 00:00 del lunes 9.

Esos servicios nocturnos se repetirán en la madrugada del miércoles 11. La medida apunta a facilitar el regreso de quienes participen en actividades que finalicen tarde durante la noche del martes 10.

Dos estaciones ferroviarias cerrarán por motivos de seguridad

Las estaciones 3 de Febrero y Lisandro de la Torre permanecerán completamente clausuradas. No habrá ascenso ni descenso de pasajeros desde el sábado 7 a las 18:00 hasta la mañana del jueves 12.

La decisión responde a un criterio de seguridad perimetral. Ambas estaciones se ubican en zonas sensibles para el operativo de custodia papal.

Además, las líneas Mitre y San Martín operarán con recorridos acortados durante franjas específicas del lunes 9 y martes 10. Las formaciones tendrán cabeceras temporales en Belgrano C, Belgrano R, Caseros y Villa del Parque.

Las autoridades insistieron en que los usuarios consulten los canales oficiales de Trenes Argentinos, Ferrovías y Metrovías antes de viajar, ya que los horarios y cabeceras variarán según la línea y la franja horaria en cada jornada.

El Gobierno repartió 24.000 tarjetas SUBE gratuitas para voluntarios

La Conferencia Episcopal Argentina recibió del Gobierno nacional 24.000 tarjetas SUBE precargadas destinadas exclusivamente a voluntarios. Esas personas participarán en la organización logística de las ceremonias y eventos papales.

Las tarjetas permitirán viajar sin costo en colectivos, trenes y subtes. La vigencia abarca desde el viernes 6 hasta el viernes 13 de noviembre, inclusive.

También se montará un operativo exclusivo de colectivos para trasladar aproximadamente 4.000 voluntarios. El servicio especial los llevará desde distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires hasta Luján durante el lunes 9 y martes 10.

Ese traslado masivo será necesario porque una de las ceremonias centrales se realizará en la Basílica de Luján. Los voluntarios deberán estar en el lugar horas antes del inicio del acto para coordinar el ingreso de fieles.

Restricciones en tres aeropuertos que obligarán a reprogramar vuelos

El operativo aéreo contempla cierres temporales de espacio en Aeroparque, Ezeiza y Córdoba. Durante esas ventanas, no podrán despegar ni aterrizar aeronaves comerciales.

Las franjas de restricción quedaron establecidas así:

Aeroparque Jorge Newbery: domingo 8 de 15:50 a 17:50, lunes 9 de 11:15 a 13:15, martes 10 de 6:30 a 8:30 y de 17:10 a 19:10

Aeropuerto Internacional de Córdoba: martes 10 de 7:30 a 9:30 y de 15:55 a 17:55

Aeropuerto Internacional de Ezeiza: miércoles 11 de 13:00 a 15:00

Las aerolíneas ya fueron notificadas oficialmente. Deberán reprogramar todos los vuelos que coincidan con esas ventanas horarias.

Los pasajeros con vuelos programados entre el 8 y el 11 de noviembre deben verificar directamente con las compañías aéreas el estado actualizado de sus itinerarios, ya que las restricciones forzarán cambios en horarios de partida y llegada que podrían afectar conexiones y traslados terrestres posteriores.

El Gobierno recomendó planificar los traslados con anticipación. También aconsejó seguir los canales oficiales de los organismos de transporte de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires para conocer modificaciones de último momento en los servicios.