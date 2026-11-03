Outlet de Tascani: ropa de hombre con hasta 70% de descuento

La marca ofrece jeans, camisas, remeras y pantalones a precios rebajados, con una promoción 3x2. Cuáles son las ofertas destacadas

Válido hasta el 8/11, con financiación y envío sin costo.

Ofrece hasta 70% off y 3x2 en indumentaria masculina, como jeans y camisas.

La marca argentina de indumentaria masculina Tascani lanzó una campaña de descuentos por el CyberMonday 2026, con importantes rebajas en jeans, camisas, remeras, pantalones y calzado. La promoción incluye hasta un 70% de descuento anunciado en el outlet, además de un beneficio 3x2 que permite llevar tres prendas seleccionadas y pagar solamente dos.

Aunque el CyberMonday oficial se desarrolla del 2 al 4 de noviembre, Tascani confirmó que mantendrá sus ofertas hasta el domingo 8. La propuesta también contempla descuentos de hasta el 30% en la nueva colección de primavera-verano y alternativas de financiación en cuotas sin interés.

Un relevamiento de su tienda online permite encontrar camisas desde $18.050, remeras desde ese mismo valor y jeans por menos de $50.000. Incluso aparecen artículos con rebajas superiores al 70% anunciado para la campaña. Los precios corresponden a productos seleccionados y están sujetos a disponibilidad de talles y colores.

Outlet de Tascani: camisas y remeras con grandes descuentos

Las camisas se encuentran entre los productos con mayores rebajas del catálogo. Hay modelos de manga corta y larga que cuestan menos de $30.000, pese a que sus precios de lista superan los $100.000.

Entre las ofertas publicadas aparecen:

Camisa Aster verde militar: a $18.050, con 85% de descuento.

Camisa Olivos verde militar: a $18.050, con 84% de rebaja.

Camisa Atawi negra: a $18.050, con 82% off.

Camisa Asturia verde: a $27.550, con 78% de descuento.

Camisa Oltika arena: a $37.050, con 78% off.

Camisa de lino Arepa camel: a $56.050, con 67% de rebaja.

También hay oportunidades en remeras de manga corta y larga. La remera Furco arena figura a $18.050, frente a un precio original de $60.500. Por su parte, la remera Mepa negra pasó de $94.000 a $27.550, mientras que la Bey blanca se ofrece a $28.500, desde un valor anterior de $70.500.

Jeans y pantalones: cuánto cuestan en el outlet

El catálogo también incluye descuentos en pantalones de vestir, modelos informales y jeans de distintos cortes. En algunos casos, las diferencias entre el precio de lista y el promocional superan los $100.000.

Entre los productos destacados se encuentran:

Jean True Blue azul: a $46.550, con 70% de descuento.

Jean Slim Thompson negro: a $46.550, con 72% off.

Jean Regular Tiledo celeste: a $65.550, con 65% de descuento.

Jean Tanzania Relax celeste: a $65.550, con 70% de descuento.

Jean Relax Cargo Tabboo gris: a $80.750, con 64% de deducción.

Pantalón Pomposo camel: a $37.050, con 72% off.

Pantalón Parley Plus azul: a $27.550, con 81% de rebaja.

La oferta se completa con bermudas, buzos, zapatillas y otros artículos de temporadas anteriores. En la sección de outlet, Tascani comercializa prendas de colecciones pasadas, cuyos talles y colores disponibles pueden variar.

Cómo funciona el 3x2 y hasta cuándo duran las ofertas

La promoción de Tascani se extenderá hasta el domingo 8 de noviembre de 2026, cuatro días después de la finalización del CyberMonday oficial. Según informa la empresa, el outlet ofrece descuentos y una modalidad 3x2 en artículos identificados, mientras que la nueva colección tiene rebajas de hasta el 30%.

En cuanto a la financiación, la tienda permite pagar en tres cuotas sin interés y ofrece seis cuotas sin interés para compras desde $300.000. También dispone de envíos a todo el país, con entrega gratuita cuando el pedido alcanza ese mismo monto, y la posibilidad de retirar las compras en locales de la marca.

Antes de concretar una operación, conviene verificar qué prendas participan del 3x2 y cómo se aplica el beneficio en el carrito. También es recomendable revisar el precio final, los talles disponibles y las condiciones de financiación.