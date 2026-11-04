Con motivo de la llegada del Sumo Pontífice al país, la Secretaría de Transporte diagramó un cronograma especial para trenes y colectivos

En el marco de la histórica visita apostólica del Papa León XIV a la Argentina, el Gobierno Nacional —en coordinación con las provincias de Buenos Aires y Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Municipio de Luján y la Conferencia Episcopal Argentina— pondrá en marcha un operativo especial de movilidad. La medida busca ampliar la capacidad del transporte público y facilitar los desplazamientos masivos hacia los principales puntos de convocatoria en Palermo (CABA), Luján y la capital cordobesa.

Pese a los feriados decretados para acompañar la agenda papal, los colectivos y todas las líneas de trenes metropolitanos funcionarán con cronogramas de día hábil para garantizar el máximo flujo de unidades disponible. A su vez, el esquema incluirá refuerzos nocturnos, restricciones operativas por seguridad y ajustes en las terminales aéreas.

Visita del Papa León: esquema de trenes y colectivos, con frecuencias de día hábil y refuerzos nocturnos

Para absorber la demanda de los fieles que asistirán a las misas y vigilias, el transporte operará bajo la siguiente modalidad:

Colectivos: Las líneas de jurisdicción nacional funcionarán con frecuencia de día hábil desde el domingo 8 de noviembre a las 18 hasta la noche del miércoles 11.

Las líneas de jurisdicción nacional funcionarán con frecuencia de día hábil desde el domingo 8 de noviembre a las 18 hasta la noche del miércoles 11. Trenes metropolitanos: Las líneas Sarmiento, San Martín, Mitre, Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza operarán con cronograma de día hábil el lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de noviembre.

Las líneas Sarmiento, San Martín, Mitre, Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza operarán con cronograma de día hábil el lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de noviembre. Servicios nocturnos extraordinarios: Se habilitarán trenes especiales desde las 00:00 durante la madrugada del lunes 9, sumado a extensiones horarias y refuerzos en las frecuencias durante la noche del martes 10 y la madrugada del miércoles 11.

Por razones de seguridad vinculadas a los eventos masivos, las estaciones 3 de Febrero y Lisandro de la Torre permanecerán cerradas (sin ascenso ni descenso) desde el sábado 7 a las 18 hasta el jueves 12 por la mañana. Asimismo, durante franjas horarias específicas del lunes 9 y martes 10, los trenes Mitre y San Martín prestarán servicios reducidos realizando cabecera en Belgrano C, Belgrano R, Caseros y Villa del Parque.

Transporte en la visita del Papa: pase gratuito para 24.000 voluntarios y operativo a Luján

Para acompañar la logística de la Conferencia Episcopal Argentina, el Ministerio de Transporte distribuyó 24.000 tarjetas SUBE especiales con viajes 100% gratuitos para los voluntarios acreditados. El beneficio estará activo del 6 al 13 de noviembre e incluirá viajes en trenes, colectivos y subtes para tareas de asistencia antes, durante y después del evento.

En paralelo, se coordinó con las cámaras empresarias del sector automotor un despliegue especial de colectivos charter que trasladará de forma directa a más de 4.000 voluntarios desde CABA hacia Luján para la gran celebración del miércoles 11 de noviembre.

Restricciones en vuelos por la llegada del Papa y cierres temporales de aeropuertos

Dado el protocolo de seguridad y las comitivas oficiales que acompañan al Sumo Pontífice, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) notificó cierres temporales del espacio aéreo que impactarán en la programación de los aeropuertos. Se recomienda a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos directamente con cada aerolínea: