Aguinaldo de diciembre: cuánto se cobra según el sueldo

El SAC del último mes del año se calcula sobre el mejor sueldo del semestre que termina. Conocé la fecha límite de pago para los empleadores

Con la llegada de noviembre, los trabajadores argentinos comienzan a hacer cuentas para saber cuánto dinero recibirán con el aguinaldo de diciembre de 2026. La segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) representa un ingreso adicional antes de las fiestas y se calcula tomando como referencia la remuneración mensual más alta del segundo semestre del año.

De acuerdo con la Ley, el aguinaldo equivale al 50% del mejor sueldo bruto devengado entre julio y diciembre. Esto significa que no necesariamente se toma el salario de noviembre ni el último importe depositado: si el trabajador recibió un aumento, cobró horas extras o percibió comisiones remunerativas, esos conceptos pueden modificar el cálculo.

La fecha de vencimiento legal para el pago es el viernes 18 de diciembre de 2026. Como el semestre todavía no habrá terminado, los empleadores deben estimar la remuneración de diciembre y ajustar posteriormente cualquier diferencia que corresponda.

Cuánto se cobra de aguinaldo en diciembre de 2026

Para conocer el importe del medio aguinaldo, el trabajador debe identificar cuál fue su remuneración bruta mensual más alta durante el segundo semestre y dividirla por dos. El resultado corresponde al SAC bruto cuando se trabajó durante todo ese período.

Estos son algunos ejemplos de cuánto corresponde cobrar:

Mejor sueldo de $600.000: aguinaldo de $300.000.

Mejor sueldo de $1.000.000: aguinaldo de $500.000.

Mejor sueldo de $1.500.000: aguinaldo de $750.000.

Mejor sueldo de $2.000.000: aguinaldo de $1.000.000.

Los importes son ejemplos de liquidación bruta, antes de las deducciones que correspondan. Por eso, el dinero que finalmente recibe el trabajador puede ser inferior.

Para determinar la mejor remuneración del semestre se consideran los conceptos salariales remunerativos, como el sueldo básico, las horas extras, las comisiones y los adicionales por antigüedad. Los conceptos no remunerativos requieren un análisis específico según la normativa y los acuerdos aplicables.

Aguinaldo: qué pasa si trabajaste menos de seis meses

Las personas que comenzaron a trabajar después de julio también tienen derecho a cobrar aguinaldo. Sin embargo, el importe se calcula de manera proporcional al tiempo trabajado durante el semestre.

Por ejemplo, si una persona ingresó el 1° de octubre y su mejor remuneración mensual fue de $1.000.000, habrá trabajado tres meses completos hasta diciembre. En ese caso, le corresponderá un aguinaldo bruto de $250.000.

La fórmula para períodos expresados en meses completos consiste en dividir la mejor remuneración mensual por 12 y multiplicar el resultado por la cantidad de meses trabajados. Cuando existen períodos parciales, corresponde calcular la proporción según el tiempo computable. Y este criterio también se aplica cuando una relación laboral termina antes de finalizar el semestre. En ese caso, el aguinaldo proporcional debe formar parte de la liquidación final.

Cuándo se paga el aguinaldo de diciembre

El artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que la segunda cuota del aguinaldo vence el 18 de diciembre. En 2026, esa fecha cae viernes. La normativa también contempla un mecanismo de ajuste. Si el empleador calcula el aguinaldo utilizando una estimación del salario de diciembre y posteriormente se comprueba que la remuneración fue superior, deberá liquidar la diferencia junto con el sueldo correspondiente a ese mes.

El aguinaldo alcanza a los trabajadores registrados en relación de dependencia, tanto del sector privado como del sector público, conforme a sus respectivos regímenes. También lo perciben jubilados y pensionados, con un calendario de pagos específico.

En cambio, los monotributistas y trabajadores autónomos no tienen derecho al SAC por su actividad independiente, ya que no mantienen una relación laboral de dependencia.