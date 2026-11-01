Aguinaldo de empleadas domésticas: cuánto cobran y cuándo se paga

El personal de casas particulares recibirá el pago del sueldo anual complementario durante diciembre. Las claves para calcularlo por hora y mes

Las empleadas domésticas recibirán en diciembre de 2026 la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo. El pago corresponde a todas las trabajadoras comprendidas en el régimen de casas particulares, independientemente de que cobren por hora o tengan un salario mensual. Para quienes trabajaron durante todo el semestre, el importe equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada entre julio y diciembre.

Este año, el cálculo tendrá una particularidad: el acuerdo salarial del sector contempla un nuevo aumento del 1,6% para diciembre, que se sumará a la actualización del mismo porcentaje establecida para noviembre. Por lo tanto, en las relaciones laborales donde el salario de diciembre resulte el más alto del semestre, ese importe será la referencia para determinar el aguinaldo.

Cómo se calcula el aguinaldo de empleadas domésticas

La fórmula general consiste en identificar la mayor remuneración mensual del semestre y dividirla por dos. Para quienes trabajaron menos de seis meses, corresponde calcular el importe proporcional al tiempo efectivamente trabajado.

Por ejemplo, una empleada que tuvo como mejor remuneración mensual $600.000 y completó todo el segundo semestre deberá cobrar $300.000 de aguinaldo.

Otros ejemplos permiten dimensionar el pago:

Mejor sueldo de $400.000: aguinaldo de $200.000.

Mejor sueldo de $700.000: aguinaldo de $350.000.

Mejor sueldo de $800.000: aguinaldo de $400.000.

Los valores son ilustrativos y corresponden a trabajadoras que completaron los seis meses del semestre. No representan una escala salarial oficial, sino ejemplos de cómo se aplica la fórmula. Para determinar la mejor remuneración deben considerarse los conceptos salariales que correspondan, incluidos los adicionales remunerativos por antigüedad, zona desfavorable u horas extras.

Qué pasa si la empleada doméstica trabaja por hora

El aguinaldo también corresponde a quienes trabajan pocas horas semanales. No existe una cantidad mínima de horas exigida para acceder al derecho, por lo que el empleador debe calcular el pago sobre las remuneraciones efectivamente devengadas.

Por ejemplo, una trabajadora que presta servicios dos veces por semana y tuvo como mayor remuneración mensual del semestre $150.000 deberá cobrar $75.000 de aguinaldo si trabajó durante los seis meses completos. Cuando la cantidad de jornadas varía de un mes a otro, es importante revisar los importes correspondientes a cada período para identificar la remuneración más alta.

El pago por hora no elimina las obligaciones laborales. Además del aguinaldo, las trabajadoras tienen derecho a vacaciones, licencias y los adicionales que correspondan según las condiciones de contratación.

Aguinaldo proporcional: cuánto corresponde si trabajó menos de seis meses

Si la relación laboral comenzó después de julio o terminó antes de diciembre, el aguinaldo debe calcularse proporcionalmente al tiempo trabajado durante el semestre.

Una fórmula orientativa para meses completos consiste en tomar la mitad de la mayor remuneración mensual y multiplicarla por la proporción de meses trabajados sobre seis.

Por ejemplo, si una empleada comenzó a trabajar en septiembre, completó cuatro meses hasta diciembre y tuvo como mejor remuneración $600.000, el cálculo será el siguiente:

Mejor remuneración mensual: $600.000.

Medio aguinaldo por semestre completo: $300.000.

Tiempo trabajado: cuatro de los seis meses.

Aguinaldo proporcional: $200.000.

Cuando existen períodos incompletos, el cálculo debe ajustarse al tiempo efectivamente trabajado. Por eso, el ejemplo de los meses completos no debe aplicarse automáticamente a todas las situaciones.

Cuándo se paga el aguinaldo de diciembre

El régimen de casas particulares establece que la segunda cuota del aguinaldo debe abonarse en la última jornada laboral de diciembre. Se trata de una regla específica para el sector, que no debe confundirse con la fecha prevista para los trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo. Esto significa que el vencimiento depende de cuál sea el último día de prestación de servicios de cada trabajadora durante el mes.

El empleador debe entregar el recibo correspondiente e identificar correctamente el concepto liquidado. Para facilitar esa tarea, ARCA incorporó en octubre de 2026 una herramienta de Recibo Asistido que permite calcular determinados componentes salariales, incluido el SAC.

La aplicación toma como referencia los conceptos remunerativos informados, aunque el empleador continúa siendo responsable de controlar los datos y realizar las correcciones necesarias.

Cómo influye el aumento salarial de diciembre

La Resolución 6/2026 establece un incremento del 1,6% para diciembre, que alcanza a todas las categorías del personal doméstico. Esto puede provocar que el último sueldo del año sea también el más alto del semestre. En esos casos, el aguinaldo debe calcularse utilizando la remuneración actualizada de diciembre, siempre que sea efectivamente la mayor del período.

El adicional por antigüedad también debe incluirse cuando corresponda, porque forma parte de la remuneración. Lo mismo sucede con otros conceptos salariales habituales.

Para evitar errores, tanto empleadores como trabajadoras deberían revisar los recibos de julio a diciembre y comparar las remuneraciones de cada mes antes de determinar el importe final. Con el aumento previsto para diciembre y la obligación de pagar el segundo medio aguinaldo, el último mes del año concentrará dos novedades económicas importantes para el personal de casas particulares.