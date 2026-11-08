Visita de León XIV : alertan por estafas con reservas falsas y supuestas entradas VIP

Los estafadores ofrecen alojamientos inexistentes y supuestos accesos exclusivos para ver al pontífice. Qué señales permiten detectar las maniobras

A pocos días de la visita del papa León XIV a la Argentina, se encendieron las alertas por posibles estafas digitales. Los delincuentes están aprovechando el interés por las actividades del pontífice para ofrecer alojamientos inexistentes, promocionar accesos exclusivos falsos y obtener dinero o información personal de quienes buscan participar de los encuentros.

Una de las modalidades recientes consiste en crear páginas web que imitan plataformas de reservas turísticas conocidas, como Booking.com. A través de esos sitios, los estafadores ofrecen habitaciones que podrían no existir y buscan que las víctimas realicen pagos por adelantado. El engaño suele descubrirse recién cuando intentan utilizar la reserva o contactar al alojamiento.

Cómo son las estafas por la visita del papa León XIV

Otra de las modalidades de estafa consiste en promocionar supuestas entradas VIP, encuentros privados o accesos exclusivos a actividades del Papa que no forman parte de la agenda oficial.

Estas ofertas pueden circular a través de páginas web, redes sociales o mensajes directos, con el objetivo de generar pagos por beneficios que en realidad no existen. Leandro Cuozzo, analista sénior de seguridad de Kaspersky, advirtió sobre estas prácticas y señaló que los estafadores aprovechan la urgencia y la emoción que generan los acontecimientos de gran convocatoria.

En esos contextos, las personas pueden tomar decisiones apresuradas para conseguir alojamiento o asegurarse un lugar en las celebraciones. La compañía detectó 5.414 intentos de ataque que utilizaron los nombres de plataformas como Booking.com, TripAdvisor, Agoda, Airbnb y Viator entre el segundo trimestre de 2025 y el primero de 2026. Dentro de esas detecciones, los troyanos representaron el 54,6%.

Cómo evitar las estafas y consultar la agenda oficial del Papa

Una de las principales recomendaciones es ingresar directamente a las páginas oficiales de las plataformas de alojamiento, en lugar de hacerlo desde enlaces recibidos por mensajes, correos electrónicos o publicaciones en redes sociales.

También se debe revisar la dirección web, comprobar que el alojamiento exista y desconfiar de los pedidos de transferencias urgentes o de precios muy por debajo de los habituales. En el caso de las actividades del papa, la Conferencia Episcopal Argentina habilitó una página oficial en la que se puede consultar la agenda y la información sobre los encuentros previstos.

La inscripción a las actividades oficiales es gratuita, por lo que las ofertas de entradas pagas o accesos VIP deben generar especial desconfianza. También es recomendable mantener activas las herramientas de protección contra el phishing, evitar compartir datos personales o financieros en sitios cuya autenticidad no se pudo comprobar y no realizar operaciones sensibles cuando se utilizan redes Wi-Fi públicas.

Qué actividades del Papa requieren inscripción y cuáles son gratuitas

La agenda oficial de la visita de León XIV contempla cinco encuentros abiertos al público en Buenos Aires, Córdoba y Luján. La inscripción es gratuita en todos los casos, aunque las condiciones de acceso varían según la actividad.

Para las tres misas multitudinarias, la anotación es recomendada, pero no obligatoria. Se realizarán el lunes 9 de noviembre a las 11:30 en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires; el martes 10 a las 10 en el predio de FAdeA, en Córdoba; y el miércoles 11 a las 10 en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

En cambio, para participar del encuentro con el clero, la vida consagrada y los seminaristas, previsto para el martes 10 a las 15:15 en la Catedral de Córdoba, y de la actividad con jóvenes, ese mismo día a las 20:15 en el Monumento de los Españoles, sí se requiere una inscripción previa y la aprobación de la organización.

En estos casos, el registro permite verificar los datos y permitirle a la organización saber cuántas personas asistirán. Sin embargo, las incripciones con lugares asignados ya cerraron.