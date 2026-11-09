Aguinaldo de diciembre: cuál es la fecha límite para cobrarlo

La ley establece un plazo para pagar la segunda cuota del SAC. Qué día vence, qué sucede si hay demoras y cómo se liquida el importe final

A medida que se acerca diciembre, millones de trabajadores argentinos comienzan a organizar sus gastos de fin de año y esperan el depósito de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). Este ingreso adicional, conocido como aguinaldo, debe abonarse dentro de los plazos establecidos por la legislación laboral, aunque todavía existen dudas sobre cuál es el último día permitido para cobrarlo.

La Ley de Contrato de Trabajo establece que el vencimiento de la segunda cuota del aguinaldo es el 18 de diciembre de cada año. En 2026, esa fecha cae viernes, por lo que los empleadores deberán organizar las liquidaciones para cumplir con el plazo previsto por la normativa.

Sin embargo, hay una cuestión que suele generar confusión: algunos empleadores realizan el depósito antes del vencimiento, mientras que otros aplican criterios vinculados con los plazos habituales de acreditación de salarios. Por eso, es importante distinguir entre la fecha expresamente fijada para el aguinaldo y los márgenes de pago que suelen mencionarse.

Cuál es la fecha límite para cobrar el aguinaldo en diciembre

El artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo, modificado por la Ley 27.073, establece dos vencimientos para el Sueldo Anual Complementario: el 30 de junio para la primera cuota y el 18 de diciembre para la segunda.

La legislación busca que los trabajadores reciban este ingreso antes de las fiestas de fin de año. En consecuencia, el viernes 18 de diciembre de 2026 es la fecha que surge expresamente de la norma para el pago de la segunda cuota.

Qué pasa si la empresa no paga el aguinaldo a tiempo

Cuando el empleador no deposita el aguinaldo dentro del plazo correspondiente, el trabajador puede reclamar el cumplimiento de esa obligación laboral.

El primer paso suele ser consultar con el área de Recursos Humanos o de liquidación de haberes para conocer el motivo de la demora y solicitar una fecha concreta de acreditación. Si el incumplimiento persiste, es posible buscar asesoramiento sindical, profesional o ante la autoridad laboral competente.

El aguinaldo es parte de la remuneración y no constituye un beneficio voluntario de la empresa. Por lo tanto, su pago no puede quedar sujeto exclusivamente a una decisión comercial del empleador.

Cómo se calcula el aguinaldo y qué pasa con el sueldo de diciembre

La segunda cuota del SAC se calcula sobre el 50% de la mayor remuneración mensual devengada entre julio y diciembre. Para un trabajador que prestó servicios durante todo el semestre, ese importe constituye la base del aguinaldo bruto, antes de los descuentos correspondientes.

Como el pago debe realizarse antes de que termine diciembre, la ley obliga al empleador a estimar la remuneración de ese mes. Si posteriormente se comprueba que el sueldo efectivamente devengado fue superior al utilizado en la liquidación, deberá recalcularse el aguinaldo. La diferencia resultante se incorpora al salario de diciembre. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando se liquidan horas extras, comisiones u otros conceptos remunerativos que modifican el mejor sueldo del semestre.

En el caso de los trabajadores que ingresaron después de julio o que no completaron el período, el aguinaldo se calcula proporcionalmente al tiempo trabajado.