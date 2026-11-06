La aerolínea de bandera emitió un comunicado advirtiendo que algunos vuelos de este fin de semana podrían sufrir modificaciones

La inminente llegada del Papa León XIV a la Argentina alterará de forma significativa la rutina diaria de miles de ciudadanos, especialmente en los principales epicentros de la visita oficial como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Luján y la provincia de Córdoba. En este contexto, mientras miles de personas aprovechan los feriados decretados por el Gobierno para viajar o participar de los eventos masivos, la aerolínea de bandera Aerolíneas Argentinas emitió una alerta preventiva dirigida a todos los pasajeros que tengan pasajes programados para los próximos días.

A través de sus canales oficiales, la compañía advirtió que la agenda de traslados del Sumo Pontífice y los protocolos de seguridad dispuestos por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) implicarán restricciones temporales en el espacio aéreo, lo que podría modificar la programación habitual de vuelos en los aeropuertos internacionales de Ezeiza y Aeroparque.

Aerolíneas Argentinas en la llegada del Papa: demoras en vuelos y complicaciones en los accesos terrestres

La advertencia de la línea aérea no solo abarca eventuales reprogramaciones en el aire, sino también severas complicaciones para llegar a las terminales aeroportuarias por vía terrestre.

Las recomendaciones principales de la empresa incluyen:

Restricciones viales: Se esperan importantes cortes de calles, avenidas y controles de seguridad en los accesos vehiculares hacia Aeroparque y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, por lo que se pide a los pasajeros salir con mayor margen de anticipación.

Se esperan importantes cortes de calles, avenidas y controles de seguridad en los accesos vehiculares hacia Aeroparque y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, por lo que se pide a los pasajeros salir con mayor margen de anticipación. Consulta previa del estado de reserva: Se solicita a los viajeros verificar la situación puntual de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto a través del sitio web oficial de la compañía (aerolineas.com.ar/chequea-el-estado-de-tu-reserva-y-vuelo).

Se solicita a los viajeros verificar la situación puntual de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto a través del sitio web oficial de la compañía (aerolineas.com.ar/chequea-el-estado-de-tu-reserva-y-vuelo). Operativo de contención: Desde la firma señalaron que se encuentran trabajando de manera coordinada con las autoridades gubernamentales para acompañar a los usuarios y minimizar las molestias ocasionadas por las medidas protocolares.

Dado el protocolo de seguridad y las comitivas oficiales que acompañan al Sumo Pontífice, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) notificó cierres temporales del espacio aéreo que impactarán en la programación de los aeropuertos. Se recomienda a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos directamente con cada aerolínea:

Aeroparque Jorge Newbery: Sin operaciones el domingo 8 (de 15:50 a 17:50), lunes 9 (de 11:15 a 13:15) y martes 10 (de 06:30 a 08:30 y de 17:10 a 19:10). Aeropuerto Internacional de Córdoba: Sin operaciones el martes 10 (de 07:30 a 09:30 y de 15:55 a 17:55). Aeropuerto Internacional de Ezeiza: Sin operaciones el miércoles 11 (de 13:00 a 15:00).

Visita del Papa León: esquema de trenes y colectivos, con frecuencias de día hábil y refuerzos nocturnos

Para absorber la demanda de los fieles que asistirán a las misas y vigilias, el transporte operará bajo la siguiente modalidad:

Colectivos: Las líneas de jurisdicción nacional funcionarán con frecuencia de día hábil desde el domingo 8 de noviembre a las 18 hasta la noche del miércoles 11.

Las líneas de jurisdicción nacional funcionarán con frecuencia de día hábil desde el domingo 8 de noviembre a las 18 hasta la noche del miércoles 11. Trenes metropolitanos: Las líneas Sarmiento, San Martín, Mitre, Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza operarán con cronograma de día hábil el lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de noviembre.

Las líneas Sarmiento, San Martín, Mitre, Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza operarán con cronograma de día hábil el lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de noviembre. Servicios nocturnos extraordinarios: Se habilitarán trenes especiales desde las 00:00 durante la madrugada del lunes 9, sumado a extensiones horarias y refuerzos en las frecuencias durante la noche del martes 10 y la madrugada del miércoles 11.

Por razones de seguridad vinculadas a los eventos masivos, las estaciones 3 de Febrero y Lisandro de la Torre permanecerán cerradas (sin ascenso ni descenso) desde el sábado 7 a las 18 hasta el jueves 12 por la mañana. Asimismo, durante franjas horarias específicas del lunes 9 y martes 10, los trenes Mitre y San Martín prestarán servicios reducidos realizando cabecera en Belgrano C, Belgrano R, Caseros y Villa del Parque.

Transporte en la visita del Papa: pase gratuito para 24.000 voluntarios y operativo a Luján

Para acompañar la logística de la Conferencia Episcopal Argentina, el Ministerio de Transporte distribuyó 24.000 tarjetas SUBE especiales con viajes 100% gratuitos para los voluntarios acreditados. El beneficio estará activo del 6 al 13 de noviembre e incluirá viajes en trenes, colectivos y subtes para tareas de asistencia antes, durante y después del evento.

En paralelo, se coordinó con las cámaras empresarias del sector automotor un despliegue especial de colectivos charter que trasladará de forma directa a más de 4.000 voluntarios desde CABA hacia Luján para la gran celebración del miércoles 11 de noviembre.