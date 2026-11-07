Cambio en las autopistas del AMBA: el nuevo sistema de pago en peajes

Panamericana y Acceso Oeste sumarán una nueva opción de pago digital desde este viernes 6 de noviembre. Las autopistas alcanzadas

Los principales accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires incorporarán una nueva alternativa de cobro pensada para agilizar el flujo de tránsito y reducir el uso de dinero en efectivo en los peajes. A partir de este viernes 6 de noviembre de 2026, las autopistas Panamericana y Acceso Oeste habilitarán formalmente la opción de pago con código QR en sus estaciones de cobro, sumando una herramienta digital clave al abanico de modalidades de pago ya disponibles para los automovilistas.

La iniciativa forma parte del plan integral de modernización vial encarado por las empresas concesionarias Autopistas del Sol (AuSol) y Grupo Concesionario del Oeste (AuOeste). El objetivo central de la medida busca agilizar la circulación diaria de los cientos de miles de vehículos que transitan por los corredores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ampliando las opciones tecnológicas de cobro y disminuyendo los tiempos de espera en las estaciones.

El sistema de lectura por código QR convivirá con las modalidades de cobro automático existentes, permitiendo a los automovilistas abonar directamente desde sus teléfonos celulares sin necesidad de recurrir al dinero físico ni a la asistencia presencial en cabinas manuales.

En qué corredores estará disponible y cómo se realiza el cobro

La nueva modalidad digital quedará habilitada de forma simultánea en las estaciones de peaje pertenecientes a los siguientes accesos estratégicos:

Acceso Norte: ramales a Pilar, Campana y Tigre.

Avenida General Paz.

Acceso Oeste.

Para utilizar este medio de pago, los conductores deberán ingresar por las vías debidamente señalizadas para la operatoria electrónica y posicionarse frente a los tótems digitales instalados en los peajes. Desde allí, el usuario deberá escanear el código QR desplegado en la pantalla mediante cualquier billetera virtual compatible y confirmar la transacción. Una vez validado el pago en el sistema, la barrera se elevará de forma automática para permitir la continuidad del viaje.

El mapa de medios de pago y la diferencia tarifaria con TelePASE

La incorporación del código QR complementa la transformación digital iniciada durante la primera mitad del año en las autopistas porteñas. Hasta el momento, el abanico de medios de pago aceptados en las cabinas comprende:

Dispositivos TelePASE (sistema de cobro automático).

Tarjetas de crédito y débito físicas o efectivo: aunque esto tiene un costo mucho más elevado.

Dispositivos móviles con tecnología contactless o NFC.

Por último, desde las empresas concesionarias recordaron que el cuadro tarifario vigente mantiene un marcado esquema de diferencias tarifarias para fomentar el uso de canales automáticos. Quienes tengan adherido su vehículo al sistema TelePASE continuarán accediendo a las tarifas más económicas del esquema, en tanto que aquellos automovilistas que opten por abonar mediante tarjetas físicas, tecnología NFC o el nuevo código QR pagarán el equivalente a la tarifa manual de referencia, la cual duplica el valor del telepeaje.

Con esta actualización operativa en las estaciones de peaje, el sistema de accesos a la Capital Federal da un nuevo paso hacia la digitalización total de los cobros, facilitando los desplazamientos diarios y promoviendo una circulación más fluida durante las horas de mayor caudal vehicular.