Día del Bancario: por qué se celebra hoy y cuánto cobran de bono

Este viernes 6 de noviembre se conmemora una fecha histórica para el sector financiero. El origen de la celebración y el bono millonario que reciben

Este viernes 6 de noviembre se celebra en la Argentina el Día del Bancario, una fecha que reconoce a los trabajadores de las entidades financieras y que tiene una particularidad: durante esta jornada, los bancos no brindan atención presencial al público. Además, los empleados del sector reciben una gratificación extraordinaria que este año supera los $2,2 millones.

La celebración tiene su origen en un acontecimiento ocurrido hace más de un siglo y está vinculada directamente con la historia de la organización sindical de los trabajadores bancarios. Con el paso de los años, la fecha quedó incorporada al convenio colectivo de la actividad y se convirtió en una jornada de descanso para el personal.

En 2026, la conmemoración llega acompañada por un bono mínimo de $2.275.519,25, acordado entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresariales. El beneficio se abona una vez al año, por fuera del salario habitual, y forma parte de las condiciones laborales negociadas para el sector.

Por qué se celebra el Día del Bancario el 6 de noviembre

El origen de la celebración se remonta al 6 de noviembre de 1924, cuando se fundó la Asociación Bancaria, el sindicato que representa a los trabajadores de las entidades financieras argentinas. La creación de esta organización marcó un momento importante en la historia laboral del sector, ya que permitió impulsar reclamos colectivos relacionados con los salarios, las condiciones de trabajo, la duración de la jornada laboral y otros derechos.

Con el tiempo, la fecha adquirió reconocimiento formal. El artículo 50 del Convenio Colectivo de Trabajo 18/75 establece que cada 6 de noviembre se celebra el Día del Bancario y que para esa jornada rigen las normas correspondientes a los feriados nacionales. Esto significa que los trabajadores comprendidos en el convenio tienen derecho a descansar durante la jornada. Si deben prestar servicios, corresponde aplicar el tratamiento salarial previsto para el trabajo en feriados.

En consecuencia, este viernes las sucursales bancarias permanecen cerradas para la atención presencial, aunque continúan disponibles los cajeros automáticos, las aplicaciones móviles y los servicios de home banking. Algunas operaciones que requieren procesamiento bancario pueden acreditarse durante el siguiente día hábil.

De cuánto es el bono por el Día del Bancario 2026

Uno de los beneficios más importantes que reciben los trabajadores del sector es la compensación extraordinaria por su día, que se paga anualmente y cuyo importe se actualiza mediante las negociaciones salariales.

Para noviembre de 2026, la Asociación Bancaria confirmó un monto mínimo de $2.275.519,25. La cifra corresponde al piso establecido para la gratificación y puede ser superior según las condiciones laborales y los adicionales aplicables a cada empleado.

El importe fue actualizado en octubre, cuando el gremio informó una recomposición salarial del 1,9% correspondiente a septiembre, según el último índice de IPC informado por el INDEC. Con ese ajuste, el bono pasó de $2.233.175,44 a $2.275.519,25.

La gratificación tiene carácter no remunerativo y se paga de manera separada del sueldo mensual. Su origen se remonta a 2011, cuando el gremio consiguió incorporar esta compensación anual a las negociaciones colectivas.

Cuánto gana un empleado bancario en noviembre

De acuerdo con la última escala difundida por la Asociación Bancaria, correspondiente a septiembre de 2026, el salario inicial básico quedó establecido en $2.552.560,34. A ese importe se agrega un adicional de $73.786,55 en concepto de participación en las ganancias del sistema financiero, conocido como ROE.

De esta manera, el ingreso inicial bruto de referencia alcanza los $2.626.346,89, antes de los descuentos correspondientes. Los trabajadores con antigüedad, cargos superiores u otros adicionales pueden percibir remuneraciones mayores.

El gremio también acordó mantener durante octubre, noviembre y diciembre el mecanismo de actualización salarial utilizado en los meses anteriores, por lo que los importes de referencia pueden modificarse con las próximas liquidaciones.