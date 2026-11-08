Un shopping argentino abrirá 5 tiendas internacionales el mismo día

Un reconocido shopping argentino prepara la apertura simultánea de cinco tiendas internacionales. Qué marcas llegan, cuándo inauguran y qué ofrecerán

Un importante shopping argentino se prepara para recibir cinco marcas internacionales que abrirán sus locales el mismo día, en una apuesta por ampliar la oferta de indumentaria, calzado y artículos deportivos. Las inauguraciones están previstas para el sábado 28 de noviembre de 2026 y forman parte de un proyecto de renovación comercial que incorporará más de 6.200 metros cuadrados de nuevas tiendas.

El escenario elegido es Portal Rosario, el centro comercial de Cencosud ubicado en la zona norte de la ciudad santafesina. Allí desembarcarán Decathlon, Kiabi, Jack & Jones, Only y Balmohk, firmas de origen europeo que buscan ampliar su presencia en el mercado argentino. La iniciativa está impulsada por Grupo One y contempla la creación de cerca de 100 puestos de trabajo.

La apertura conjunta representa un nuevo paso en la transformación del shopping, que durante los últimos años atravesó dificultades para mantener ocupados sus espacios comerciales. La llegada de las nuevas marcas apunta a recuperar visitantes y fortalecer su posicionamiento como uno de los principales centros de compras del interior del país.

Qué marcas internacionales abrirán en Portal Rosario

La principal protagonista será Decathlon, la cadena francesa especializada en artículos deportivos, que inaugurará su tienda más grande de la Argentina. El local tendrá 3.841 metros cuadrados, estará ubicado en el primer nivel del shopping y contará con 52 empleados. La propuesta incluirá indumentaria, calzado y equipamiento para distintas disciplinas deportivas, como fútbol, running, ciclismo, natación, fitness y actividades al aire libre. También habrá espacios de experimentación para probar productos y se anunciaron opciones de financiación en tres y seis cuotas sin interés con tarjetas bancarizadas.

Otra de las grandes aperturas será Kiabi, la marca francesa de indumentaria para toda la familia, que tendrá su segunda tienda argentina después de su desembarco en la calle Florida, en Buenos Aires. El nuevo establecimiento ocupará aproximadamente 900 metros cuadrados y contará con 21 trabajadores.

La cadena ofrecerá ropa para mujeres, hombres, niños y bebés, con una propuesta que incluye una amplia variedad de talles. En indumentaria femenina abarcará desde XXS hasta 4XL, mientras que para hombres llegará hasta 7XL.

A estas incorporaciones se sumarán tres marcas pertenecientes al grupo danés Bestseller:

Jack & Jones: indumentaria masculina, jeans y prendas de estilo casual.

Only: ropa femenina, básicos y colecciones vinculadas con las tendencias internacionales.

Balmohk: una propuesta de moda contemporánea y estética minimalista.

Entre las tres firmas ocuparán aproximadamente 1.500 metros cuadrados y generarán más de 25 empleos directos.

Cuándo inauguran las tiendas y los sorteos especiales

Las cinco marcas tienen previsto abrir sus puertas el sábado 28 de noviembre, cuando Portal Rosario, ubicado en Nansen 323, comenzará su jornada comercial a las 10 de la mañana.

Según la información difundida por Grupo One, los primeros visitantes de las nuevas tiendas podrán acceder a sorpresas y premios. Además, durante la jornada se realizarán actividades especiales dentro del shopping.

La apertura también forma parte de una estrategia de expansión nacional. Decathlon proyecta superar las 20 tiendas en cinco años, mientras que Kiabi contempla alcanzar hasta 20 establecimientos. Por su parte, Bestseller prevé desarrollar una red de hasta 40 tiendas en la Argentina durante el mismo período.

La transformación de Portal Rosario y las nuevas inversiones

Las inauguraciones se integran a un proceso más amplio de renovación del shopping, que incluye mejoras en infraestructura y la incorporación de nuevas propuestas comerciales. Entre las marcas anunciadas para el complejo también aparece Indian, la cadena de indumentaria de origen uruguayo. Su llegada forma parte del relanzamiento, aunque no está incluida entre las cinco aperturas simultáneas comunicadas por Grupo One.

Otra transformación importante corresponde al supermercado Jumbo, que recuperará superficie comercial y ampliará su oferta de productos frescos, importados y gourmet. Para 2027 también está proyectada la incorporación de un espacio gastronómico de dos niveles.

Las inversiones comprometidas por Grupo One para la expansión de Decathlon, Kiabi y Bestseller en la Argentina superan en conjunto los u$s200 millones para los próximos cinco años. Esa cifra corresponde a los planes nacionales de las compañías y no exclusivamente a las aperturas de Rosario.