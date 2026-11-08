Unicenter se transforma: cómo será el nuevo shopping de Martínez

El shopping de Martínez inició una ampliación millonaria que incluirá nuevas marcas, servicios de salud y gastronomía. Cuándo terminarán las obras

Uno de los shoppings más importantes de la Argentina comenzó una transformación que cambiará su oferta comercial y de servicios. Unicenter, ubicado en Martínez, inició las obras de ampliación y remodelación que permitirán incorporar 85 nuevos locales, una clínica médica y nuevas propuestas gastronómicas. El proyecto, impulsado por Cencosud, contempla una inversión superior a los u$s60 millones y tiene como fecha estimada de inauguración octubre de 2027.

La ampliación fue anunciada originalmente en junio, pero ahora comenzó una nueva etapa con el avance de los trabajos. Esta semana, el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, recorrió las obras junto a autoridades de la compañía, que presentaron los detalles de la intervención y las mejoras previstas para el entorno del centro comercial.

El emprendimiento incorporará 20.054 metros cuadrados de superficie construida y más de 16.000 metros cuadrados destinados al alquiler comercial. Con los 85 locales adicionales, Unicenter pasará de los 282 establecimientos actuales a un total aproximado de 367, lo que representa un crecimiento cercano al 30% en su cantidad de tiendas.

Qué marcas llegarán a Unicenter y cómo será la ampliación

Una de las principales novedades será la llegada de Decathlon, la cadena francesa especializada en artículos deportivos que viene desarrollando un plan de expansión en la Argentina. Su incorporación permitirá reforzar la oferta vinculada al deporte y las actividades al aire libre.

El proyecto también contempla una transformación de los servicios disponibles. Entre los espacios anunciados se destacan una clínica médica, un vacunatorio y la renovación integral del gimnasio existente. A esto se sumará una ampliación del sector gastronómico, con nuevas propuestas destinadas a los visitantes.

La expansión se produce en un contexto de creciente interés de marcas nacionales e internacionales por instalarse en el shopping. Durante los últimos meses, Unicenter incorporó firmas como Armani, Boss, Miniso, Indian, Calvin Klein, Skechers y Victoria's Secret.

Desde Cencosud explicaron que el objetivo es responder a la demanda de nuevos espacios comerciales y convertir al complejo en un lugar que combine compras, gastronomía, salud, deporte y entretenimiento.

Cuándo terminarán las obras y qué pasará con el shopping

La compañía proyecta inaugurar los nuevos sectores en octubre de 2027, aunque se trata de una fecha estimada que dependerá del desarrollo de los trabajos. La intervención se realizará por etapas para permitir que Unicenter continúe funcionando mientras avanza la construcción. De esta manera, los visitantes podrán seguir utilizando los locales y servicios existentes durante el proceso de remodelación.

Además de ampliar la superficie comercial, el proyecto incorporará nuevas áreas verdes y mejoras en la circulación interna, la accesibilidad y la integración con el entorno urbano.

Según las estimaciones de la empresa, la iniciativa generará más de 600 puestos de trabajo, considerando tanto la construcción como la posterior operación de los nuevos espacios.

Qué cambios habrá en los accesos a Unicenter

La ampliación también contempla modificaciones en el entorno del shopping, ubicado en una zona de intenso movimiento vehicular por su cercanía con la autopista Panamericana.

El Municipio de San Isidro realizó una evaluación técnica del proyecto y estableció una serie de requisitos para reducir el impacto sobre el tránsito y mejorar la circulación. Entre las intervenciones previstas aparecen adecuaciones en los accesos y en un túnel de la Panamericana, mejoras en la señalización vial y luminosa y modificaciones en las dársenas destinadas al transporte público sobre las calles Edison y Paraná.

La inversión se suma a otros proyectos que Cencosud desarrolla en la Argentina, como la reconversión de los supermercados Makro y la renovación de Jumbo Palermo. En el caso de Unicenter, la apuesta apunta a ampliar uno de sus principales activos comerciales y adaptarlo a nuevas formas de consumo.