Outlet de Montagne liquida camperas y ropa por menos de $100.000 y hasta 60% de descuento

La marca ofrece ropa de abrigo, camperas y otras prendas con descuentos de hasta 60%. El Cyber Montagne estará vigente hasta el 11 de noviembre.

Montagne ofrece oportunidades de compras y ahorro en su outlet online, con descuentos en ropa de abrigo, camperas y otras prendas para distintas edades. A través del Cyber Montagne, la marca aplica rebajas de hasta el 60% en artículos seleccionados y permite conseguir distintos productos por menos de $100.000.

La promoción incluye productos para hombre, mujer y chicos, con diferentes porcentajes de descuento en ropa y camperas Montagne. Entre las alternativas publicadas aparecen prendas de micropolar, rompevientos y otros artículos de indumentaria.

Lista de prendas por menos de $100.000 en el Cyber Montagne

Dentro del catálogo oficial de la marca hay distintas opciones con precios inferiores a los $100.000. Algunos ejemplos son:

Remera Carrera hombre: $17.044 (60% de descuento).

$17.044 (60% de descuento). Medias Nomad unisex : $15.859 (50% de descuento).

$15.859 (50% de descuento). Remera Energy hombre : $25.451 (60% OFFde descuento.

$25.451 (60% OFFde descuento. Calza corta Training Adv mujer : $35.010 (60% de descuento).

$35.010 (60% de descuento). Polera Bella mujer : $44.780 (30% OFF).

$44.780 (30% OFF). Camiseta térmica Roy hombre : $44.037 (40% de descuento).

$44.037 (40% de descuento). Chomba Bruno hombre: $54.779 (30% de descuento).

$54.779 (30% de descuento). Chomba Brezal Protect hombre : $57.076 (30% de descuento).

$57.076 (30% de descuento). Chomba Dry Pro hombre : $57.077 (30% de descuento).

$57.077 (30% de descuento). Remera Training H hombre: $57.671 (30% de descuento).

$57.671 (30% de descuento). Campera Ben polar hombre: $62.260 (50% de descuento).

$62.260 (50% de descuento). Camisa Kiara ML mujer: $63.481 (50% de descuento).

$63.481 (50% de descuento). Campera Kelly micropolar mujer: $82.875 (30% de descuento).

$82.875 (30% de descuento). Campera Conor micropolar hombre: $84.403 (30% de descuento).

$84.403 (30% de descuento). Campera Moa niños: $86.617 (60% de descuento).

$86.617 (60% de descuento). Campera Essential hombre: $87.700 (50% de descuento).

$87.700 (50% de descuento). Campera Harri niños: $87.907 (60% de descuento).

$87.907 (60% de descuento). Campera Essential mujer : $88.687 (50% de descuento).

$88.687 (50% de descuento). Campera Crater rompeviento hombre: $91.462 (50% de descuento).

$91.462 (50% de descuento). Chaleco Teide hombre: $95.998 (50% de descuento).

$95.998 (50% de descuento). Camisa Botsuana M/L hombre: $99.970 (40% de descuento).

Los precios corresponden a los valores publicados en el catálogo online de Montagne y pueden variar según la disponibilidad de talles y modelos.

Cyber Montagne: q ué descuentos y formas de pago ofrece

La campaña Cyber Montagne está vigente hasta el 11 de noviembre de 2026. En la tienda online, la marca ofrece descuentos de hasta el 60% en productos seleccionados y permite pagar mediante Mercado Pago en efectivo, con tarjeta de débito o crédito, en uno, tres y seis pagos sin interés.

Las condiciones cambian según el artículo y el porcentaje de descuento. La promoción no es acumulable con otros beneficios y excluye determinados productos, como los artículos de outlet o discontinuos, según las bases de la campaña.

Además, la tienda contempla alternativas de financiación en 9, 12 y hasta 18 cuotas. Sin embargo, elegir estos planes puede modificar el descuento aplicado. En algunos productos que tienen una rebaja inicial del 60%, por ejemplo, el beneficio se reduce al 30% cuando se opta por nueve o doce pagos. Por eso, conviene comparar el precio final antes de seleccionar el medio de pago.

Entre los beneficios adicionales, Montagne informa envío gratuito para compras superiores a $170.000 y la posibilidad de realizar un primer cambio sin cargo dentro de los 30 días, de acuerdo con las condiciones comerciales publicadas.

En los locales adheridos también hay promociones con distintas modalidades de pago. En esos casos, los descuentos y las cuotas pueden variar de acuerdo con el producto y el medio utilizado.

La campaña permite comparar alternativas de indumentaria y equipamiento outdoor antes de que termine la promoción. Para conocer los modelos disponibles, los talles y las condiciones de compra, se puede consultar el catálogo de la tienda oficial de Montagne.

Qué tener en cuenta antes de comprar online

Antes de aprovechar las ofertas del Cyber Montagne, conviene revisar algunos detalles de cada producto para evitar inconvenientes durante la compra. Uno de los puntos principales es consultar la disponibilidad de talles, ya que las promociones pueden aplicarse a determinados modelos y medidas, sin garantizar que todas las variantes estén disponibles.

También es importante verificar las características de cada prenda, como el tipo de abrigo, el material y el uso recomendado. En el caso de las camperas, por ejemplo, conviene distinguir entre modelos impermeables, rompevientos y prendas de micropolar, porque no ofrecen las mismas prestaciones.

Otro aspecto para considerar es el precio final según el medio de pago. Aunque algunos artículos tienen descuentos de hasta el 60%, las condiciones de financiación pueden modificar el beneficio. Por eso, antes de confirmar el pedido, es recomendable comparar el importe con pago en efectivo, débito o tarjeta de crédito y revisar cuántas cuotas se ofrecen para ese producto.

Por último, hay que consultar los costos y plazos de envío, además de las condiciones para realizar cambios. Estos datos permiten calcular el gasto total y comprobar si la compra resulta conveniente.