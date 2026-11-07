Jubilados: cuánto se paga por mes por un préstamo de $3 millones

Los bancos ofrecen préstamos personales para jubilados con distintas tasas y plazos. Cuánto cuesta devolver $3 millones y qué requisitos exigen

Los jubilados y pensionados que necesitan financiamiento pueden acceder a préstamos personales en distintas entidades bancarias, con montos, tasas de interés y plazos de devolución que varían según cada institución. Una de las consultas más habituales es cuánto se paga por mes al solicitar $3.000.000, una cifra que permite afrontar gastos importantes, realizar compras o cancelar deudas.

En noviembre de 2026, el Banco Nación y el Banco Provincia mantienen líneas destinadas a beneficiarios previsionales. Sin embargo, las condiciones no son iguales: mientras que el Nación ofrece una tasa nominal anual del 49%, el Provincia presenta una tasa de referencia del 65,10% para quienes cobran sus haberes en la entidad.

La diferencia impacta directamente en el valor de las cuotas y en el dinero total que deberá devolver el solicitante. También influye el plazo elegido: cuanto más tiempo se extiende la financiación, menor suele ser el pago mensual, pero mayor es el costo acumulado del préstamo.

Cuánto paga un jubilado por un préstamo de $3 millones en Banco Nación

El Banco Nación ofrece su línea Nación Previsional BNA, destinada a jubilados y pensionados que perciben sus haberes en la entidad. El financiamiento es en pesos, de libre disponibilidad y permite solicitar hasta $50 millones, sujeto a evaluación crediticia.

Para un préstamo de $3.000.000, con una tasa nominal anual del 49%, las cuotas mensuales estimadas, calculadas mediante el sistema francés y sin incluir impuestos ni otros gastos, son las siguientes:

12 meses: $321.204 por mes.

24 meses: $198.443 por mes.

36 meses: $160.496 por mes.

48 meses: $143.519 por mes.

60 meses: $134.704 por mes.

72 meses: $129.773 por mes.

Así, un jubilado que solicita $3 millones y elige devolverlos en 60 meses pagaría aproximadamente $134.704 mensuales de cuota pura. Al finalizar los cinco años, habría abonado alrededor de $8,08 millones, antes de sumar los costos adicionales que correspondan. Si optara por el plazo máximo de 72 meses, la cuota pura bajaría a unos $129.773, pero el total ascendería a aproximadamente $9,34 millones.

El banco informa un Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) del 78,38% para la modalidad publicada con débito en cuenta. Por eso, las cuotas definitivas deben consultarse en la simulación oficial antes de contratar el préstamo.

Cuánto cuesta pedir $3 millones en Banco Provincia

El Banco Provincia también dispone de préstamos personales para jubilados y pensionados. Para quienes cobran sus haberes en la entidad, ofrece financiación con plazos de hasta 60 meses y una tasa nominal anual de referencia del 65,10%.

Con esas condiciones, las cuotas puras estimadas para solicitar $3.000.000 son:

12 meses: $346.638 por mes.

24 meses: $226.488 por mes.

36 meses: $191.311 por mes.

48 meses: $176.748 por mes.

60 meses: $169.887 por mes.

Si el jubilado elige financiar el préstamo a cinco años, la cuota pura rondaría los $169.887. En ese caso, el total abonado durante los 60 meses sería de aproximadamente $10,19 millones, sin contar impuestos, seguros ni otros cargos aplicables.

La comparación muestra que, para un mismo monto y plazo, la tasa de interés puede generar diferencias importantes. En 60 meses, la cuota pura estimada del Banco Provincia supera en unos $35.183 a la del Banco Nación.

Qué requisitos deben cumplir los jubilados para solicitar el crédito

En el Banco Nación, el solicitante debe cobrar su jubilación o pensión en la entidad. Además, la cuota no puede comprometer más del 35% de sus ingresos netos mensuales.

Esto significa que, para afrontar una cuota de $160.496, correspondiente al ejemplo de 36 meses, necesitaría ingresos netos de al menos $458.560, siempre que no existan otras obligaciones que afecten su capacidad de pago. La solicitud puede iniciarse desde la aplicación BNA+ o mediante home banking, seleccionando la opción de préstamos y eligiendo el importe y el plazo. La aprobación depende de la evaluación crediticia realizada por el banco.

En el Banco Provincia, las condiciones también dependen de la situación del cliente, sus ingresos y su historial financiero. La gestión puede realizarse a través de sus canales digitales o en sucursales.