Otro paso para traer la Fórmula 1 a la Argentina: la jugada de Jorge Macri en Interlagos

El Jefe de Gobierno porteño viajó a Brasil, donde este fin de semana se corre una nueva fecha de la máxima categoría del automovilismo mundial

En el marco del Gran Premio de San Pablo de la Fórmula 1 en el circuito de Interlagos, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, dio un paso estratégico fundamental en el objetivo de lograr el retorno de la máxima categoría del automovilismo mundial a la Argentina. Durante el evento en tierras brasileñas, el mandatario porteño mantuvo una reunión clave con el presidente y CEO de la F1, el italiano Stefano Domenicali, a quien le entregó en mano la propuesta formal para que el Gran Premio de Buenos Aires vuelva a disputarse en el emblemático Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

Acción motivada por la indiscutible tradición fierrera nacional —que cuenta con millones de fanáticos de la F1 en el país y el fuerte fenómeno popular impulsado por el piloto argentino Franco Colapinto—, la comitiva porteña oficializó su compromiso de adecuar la infraestructura de la Capital Federal a los estándares internacionales exigidos por la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Fórmula 1 en Argentina: la propuesta de la Ciudad de Buenos Aires

La propuesta entregada a las autoridades de la Fórmula 1 gira en torno a la transformación absoluta del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, proyecto que demanda una inversión de 200 millones de dólares para elevar el predio a la máxima categoría de homologación mundial. Las reformas permitirán ampliar la capacidad del recinto a más de 125.000 espectadores, contemplando la edificación de un nuevo complejo de boxes, un moderno paddock y el reacondicionamiento integral del circuito.

"Vinimos a reconfirmar el compromiso y la voluntad que tiene la Ciudad de Buenos Aires de recuperar a la Fórmula 1. Estamos trabajando en cada paso necesario para estar listos y para nosotros era importante encontrarnos con Stefano Domenicali, transmitirle cómo estamos avanzando y establecer los pasos que siguen", remarcó Jorge Macri. A su vez, el Jefe de Gobierno enfatizó: "Una inversión como la que estamos haciendo en el Autódromo es una cuestión de Estado, porque es un Autódromo que va a quedar para quienes vengan".

Como paso intermedio y gran prueba piloto ante los ojos del deporte mundial, la Ciudad ya tiene confirmada la realización del MotoGP de Buenos Aires del 9 al 11 de abril, el cual retornará a la Capital luego de 28 años. Dicho evento servirá como vidriera técnica de evaluación y generará un impacto económico estimado de 140 millones de dólares.

Avances técnicos en el Gálvez: repavimentación, tecnología alemana y el nuevo túnel del paddock

Los trabajos en el Gálvez, rediseñados por el reconocido estudio del ingeniero alemán Hermann Tilke y ejecutados por Autopistas Urbanas (AUSA), continúan a ritmo acelerado mediante la implementación de un turno nocturno para mitigar el impacto de las lluvias.

Entre los hitos constructivos y técnicos más relevantes se destacan: