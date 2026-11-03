Ranking de destructores de F1: quién está primero y qué lugar ocupa Colapinto

Un informe revela los nombres de quienes encabezaron la estadística de daños millonarios causados con sus monoplazas tras accidentes y despistes

Oliver Bearman encabeza el Campeonato Mundial de Destructores de la Fórmula 1, un ranking extraoficial que mide los gastos en reparaciones que cada piloto le generó a su equipo durante la temporada 2026. El británico acumula u$s2.243.000 en daños tras la disputa de la 19.ª fecha con el Gran Premio de la Ciudad de México.

Se trata de un listado que surgió entre la comunidad de aficionados a la categoría y se popularizó en las plataformas. El objetivo es estimar el costo de reposición de componentes dañados en pista, entre ellos alerones delanteros y traseros, suspensiones, cajas de cambios y chasis, con base en precios de mercado aproximados de las piezas.

El portal F1 Dashboard suele publicar la nómina actualizada. Y los números revelan cifras millonarias.

Bearman, Gasly y Leclerc, en el podio que nadie quiere

Detrás de Bearman aparece Pierre Gasly, piloto de Alpine y compañero de equipo del argentino Franco Colapinto. El francés acumula u$s2.041.000 en reparaciones, apenas u$s200.000 menos que el líder.

El tercer lugar corresponde a Charles Leclerc, de Ferrari, con u$s2.038.000 en daños. Leclerc quedó a solo u$s3.000 de alcanzar a Gasly en este ranking que ningún piloto quiere encabezar.

Alex Albon, de Williams, cierra el cuarto puesto como el primer piloto en bajar de la barrera de los dos millones. El tailandés acumula u$s1.956.000 en reparaciones.

La quinta posición quedó para Isack Hadjar (Red Bull), con u$s1.631.000, seguido por Oscar Piastri (McLaren) en el sexto lugar con u$s1.426.000.

Max Verstappen apareció séptimo con u$s1.409.000. El neerlandés quedó por delante de Andrea Kimi Antonelli, quien se consagró campeón del mundo en el Gran Premio de la Ciudad de México y ocupa el octavo escalón con u$s1.382.000.

El noveno puesto corresponde a Sergio "Checo" Pérez, con u$s1.310.000 en daños acumulados durante toda la temporada.

Franco Colapinto, décimo en el ranking de destructores

Colapinto figura décimo en la tabla, con un gasto de u$s1.122.000 en reparaciones. Una cifra elevada, pero cerca de un millón de dólares por debajo del registro de su compañero francés Gasly.

Entre ambos pilotos de Alpine, la escudería con sede en Enstone acumula u$s3.163.000 en reparaciones durante la temporada 2026, lo que la convierte en el segundo equipo que más dinero lleva gastado.

Alpine quedó detrás de Red Bull, que lidera el ranking de equipos con u$s3.450.000 en daños totales sumando a Verstappen, Hadjar y otros pilotos que pasaron por la escudería austríaca.

El resto del top 15 se completa con George Russell (Mercedes) en el undécimo lugar con u$s1.025.000. Arvid Lindblad (Racing Bulls) quedó duodécimo con u$s966.000 y Carlos Sainz decimotercero con u$s910.000.

Fernando Alonso (Aston Martin) aparece decimocuarto con u$s835.000, por delante de Lewis Hamilton (Ferrari), quien con u$s626.000 ocupa el puesto 15.

Los pilotos más cuidadosos de la temporada

En el otro extremo de la tabla, Esteban Ocon se ubica en el puesto 16 con u$s620.000. Su cuenta quedará en ese monto debido a que el francés no es más piloto de Haas tras el final de la temporada.

Lance Stroll (Aston Martin) lo sigue con u$s600.000 y Gabriel Bortoleto (Audi) con u$s575.000. Liam Lawson (Racing Bulls) y Valtteri Bottas (Cadillac) ocupan los lugares 19 y 20, con u$s475.000 y u$s425.000 respectivamente.

El campeón saliente, Lando Norris (McLaren), pese a pelear por el campeonato de pilotos durante buena parte de la temporada, aparece en el puesto 21 con apenas u$s396.000 en reparaciones. Un dato que habla de su cuidado en pista.

Nico Hülkenberg (Audi) lo sigue con u$s300.000 en daños acumulados.

Los últimos dos lugares corresponden a Yuki Tsunoda (tres carreras en Racing Bulls), con apenas u$s60.000, y Ryo Hirakawa (debutó con Haas en México), quien cierra el listado sin ningún gasto registrado en reparaciones durante toda la temporada.

El ranking completo del Campeonato de Destructores