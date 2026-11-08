Jubilados: cómo ahorrar hasta 35% en supermercados en noviembre

ANSES y distintos bancos ofrecen descuentos y reintegros para jubilados durante noviembre. Qué supermercados participan y cómo aprovechar

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de ANSES pueden acceder durante noviembre de 2026 a descuentos de hasta el 35% en supermercados y reintegros que llegan a $40.000. Las promociones permiten reducir el gasto en alimentos, productos de limpieza y artículos de consumo cotidiano, aunque los porcentajes y límites dependen de cada cadena y del banco utilizado.

Los beneficios forman parte del programa Beneficios Capital Humano–ANSES, que alcanza a más de 7.000 comercios y 12.000 puntos de venta en todo el país. La iniciativa contempla rebajas generales desde el 10% y promociones adicionales para quienes cobran sus jubilaciones en determinadas entidades financieras.

Una de las principales ventajas es que no hace falta inscribirse para acceder a los descuentos generales. Los beneficiarios deben pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde reciben sus haberes. En cambio, los reintegros bancarios pueden exigir aplicaciones específicas, tarjetas determinadas o compras en días establecidos.

Qué supermercados ofrecen descuentos para jubilados en noviembre

Las principales cadenas del país participan del programa con promociones que varían según el establecimiento y los productos incluidos.

Los beneficios informados para noviembre son los siguientes:

Jumbo, Disco y Vea: 10% de descuento general y 20% en artículos de perfumería y limpieza, sin tope de reintegro.

Coto: 10% de descuento general, sin tope, con exclusiones para determinados productos.

La Anónima: 10% de descuento general, sin límite de reintegro.

Josimar: 15% de descuento general, sujeto a las condiciones comerciales.

Carrefour: 10% de descuento, con un tope de reintegro de $35.000.

Día: 10% de descuento, con un límite de $2.000 por transacción.

Chango Más: 10% de descuento, con un tope informado de $15.000.

Las condiciones pueden variar según la sucursal, la modalidad de compra y los productos seleccionados. Por eso, antes de pagar es recomendable verificar las promociones vigentes y sus exclusiones.

Qué bancos ofrecen hasta 35% de descuento y $40.000 de reintegro

Además, distintas entidades financieras ofrecen beneficios adicionales para jubilados y pensionados que cobran sus haberes en esos bancos.

Entre las alternativas disponibles durante noviembre se destacan:

Banco Patagonia: descuentos de hasta el 35% en supermercados adheridos, con un tope de reintegro mensual de hasta $40.000, según la promoción.

Banco Galicia: hasta 25% de ahorro y tres cuotas sin interés en supermercados seleccionados, con un límite mensual de $20.000.

Banco Supervielle: 20% de descuento los martes en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más. El tope es de $25.000 pagando con débito o $15.000 mediante QR.

Banco Nación: reintegro adicional del 5% en supermercados adheridos, con un máximo de $5.000 semanales y $20.000 mensuales, utilizando BNA+ MODO.

Banco Provincia: 5% de descuento adicional con Cuenta DNI en Día, Toledo, Chango Más, Carrefour y Nini, con un tope de $5.000 semanales por persona.

Los beneficios bancarios no necesariamente se acumulan entre sí ni con todas las promociones comerciales. Cada entidad establece condiciones sobre los medios de pago, los días de vigencia y los productos alcanzados.

Cómo acceder a los descuentos para jubilados de ANSES

Para aprovechar los descuentos generales, los jubilados y pensionados deben realizar sus compras en los comercios adheridos y abonar con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde perciben su prestación previsional.

No es necesario completar formularios ni realizar una inscripción previa. Sin embargo, para acceder a las promociones adicionales de los bancos puede ser obligatorio pagar mediante una billetera virtual, como MODO o Cuenta DNI.

Por ejemplo, un jubilado que cobra sus haberes en el Banco Nación puede acceder al reintegro adicional del 5% en supermercados participantes al utilizar BNA+ MODO, siempre que cumpla las condiciones establecidas.

En el caso del Banco Galicia, los beneficios especiales están destinados a jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la entidad y utilizan las tarjetas habilitadas.

Antes de realizar una compra importante conviene revisar el tope de devolución, la vigencia de la promoción y si el descuento se aplica directamente en caja o se acredita posteriormente como reintegro. De esta manera, los jubilados pueden organizar sus compras de noviembre y aprovechar los beneficios disponibles para reducir el impacto del gasto mensual en supermercados.