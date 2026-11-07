Comenzó el operativo de seguridad en Capital por la visita del papa León XIV: qué implica

La Ciudad de Buenos Aires puso en marcha las restricciones en distintos sectores del territorio porteño por los que estará el Sumo Pontífice

Ante la inminente llegada del Papa León XIV a la Argentina y el desarrollo de sus actividades oficiales a partir del domingo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires activó un megaoperativo de seguridad. La medida contempla el cierre total de accesos y restricciones de movilidad que afectarán a sectores estratégicos de los barrios de Recoleta y Palermo, los cuales permanecerán bajo control estricto de la Policía de la Ciudad y personal de seguridad desde este sábado hasta la tarde del miércoles 11 de noviembre.

El perímetro busca resguardar tanto el entorno de la Nunciatura Apostólica como el trazado de los eventos masivos previstos frente al Monumento a los Españoles. Durante estos días, el tránsito de vehículos, la actividad comercial, el estacionamiento y hasta el servicio de recolección de residuos contarán con un protocolo especial.

Papa León XIV en Capital Federal: cortes, zonas de seguridad y controles de acceso para vecinos

Las restricciones delimitadas por las autoridades de la Ciudad se estructuran en dos grandes áreas:

Zona Recoleta: Comprendida entre Avenida Alvear, Cerrito, Avenida Del Libertador y Avenida Callao, extendiéndose a los primeros 100 metros de las calles Rodríguez Peña y Montevideo (entre Quintana y Alvear). Estará cerrada hasta la tarde del miércoles. Los accesos habilitados son Avenida Alvear y Callao, y Avenida Alvear y Libertad.

Zona Palermo: Delimitada por Avenida Del Libertador, Ugarteche, Avenida Las Heras, Santa Fe, Avenida Luis María Campos y Virrey del Pino. El cierre regirá hasta la madrugada del miércoles. Los ingresos se realizarán por arterias seleccionadas como Zabala, Federico Lacroze, Newbery, Matienzo, Arevalo, Sinclair, Godoy Cruz, Scalabrini Ortiz y Ugarteche, entre otras.

Los barrios de Palermo y Recoleta presentan varios cortes de calles por la llegada del Papa

Para ingresar o salir de estos perímetros, los residentes deberán presentar DNI con domicilio actualizado o la placa de ingreso otorgada por la Ciudad. Quienes no tengan la dirección actualizada en el documento deberán completar una declaración jurada digital para recibir una placa digital de acceso, o tramitarla de forma presencial en las sedes comunales. Los turistas alojados en el área podrán ingresar acreditando su reserva hotelera.

Restricciones de tránsito, acarreo de autos y recolección de residuos

El esquema operativo para la circulación de vehículos y los servicios urbanos funcionará de la siguiente manera: