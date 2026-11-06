Ya está en Buenos Aires el papamóvil blindado y eléctrico que usará el papa León XIV

La unidad que trasladará al pontífice durante su visita cuenta con protección de alta gama y cero emisiones, alineada a valores ambientales

El papamóvil del papa León XIV ya está en suelo argentino. El vehículo oficial desembarcó este viernes 6 de noviembre en la Terminal del Puerto de Buenos Aires, marcando el inicio de la cuenta regresiva para una de las visitas pastorales más esperadas de las últimas décadas en Sudamérica.

La unidad llegó completamente cubierta con una tela negra sobre una plataforma de transporte. Las imágenes captaron el traslado por las calles porteñas, con el Obelisco recortándose al fondo.

Este rodado no es un papamóvil convencional. Combina blindaje antibalístico de última generación con motorización 100% eléctrica, una decisión que refleja el compromiso del Vaticano con la sustentabilidad ambiental.

El arribo del vehículo activa la fase crítica de los preparativos de seguridad. La Gendarmería Nacional, el Servicio Secreto del Vaticano y la Casa Militar coordinan desde hace semanas un operativo sin precedentes.

El objetivo: garantizar la protección del Sumo Pontífice durante los desplazamientos multitudinarios programados en Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana.

Anillos de seguridad de 500 metros en cada parada del papa

Los organismos a cargo del resguardo papal confirmaron detalles del dispositivo de seguridad. Se desplegarán anillos de protección en un radio de hasta 500 metros alrededor de cada punto donde el papa León XIV haga una detención.

El esquema contempla múltiples capas de control perimetral. Equipos especializados trabajarán en coordinación permanente para monitorear amenazas potenciales.

La comitiva vaticana ya aprobó las arterias principales por donde transitará el Santo Padre. El plan de movilidad prioriza recorridos a baja velocidad para facilitar el contacto visual entre León XIV y los feligreses que se congreguen en las calles.

Aunque la agenda completa se mantiene bajo ajustes constantes por razones protocolares, las rutas centrales quedaron definidas. Se esperan congregaciones masivas en cada tramo del itinerario papal.

Un papamóvil eléctrico con autonomía extendida y blindaje militar

La unidad asignada para esta gira sudamericana representa un salto tecnológico en vehículos papales. Su motorización 100% eléctrica se alinea con las directivas vaticanas que buscan reducir la huella de carbono en todas las actividades de la Santa Sede.

Las baterías de litio de alta densidad garantizan autonomía extendida en desplazamientos a baja velocidad. Esta característica resulta esencial para trayectos prolongados donde el papa debe saludar a miles de personas.

El sistema de propulsión fue diseñado específicamente para optimizar el consumo energético. Permite recorridos de varias horas sin necesidad de recarga intermedia.

Pero la sustentabilidad no sacrifica la seguridad. El vehículo incorpora estándares antibalísticos de nivel militar en toda su estructura reforzada.

Tecnología de punta: comunicaciones encriptadas y cúpula blindada

Una de las innovaciones más destacadas es el equipamiento de radiofrecuencia para comunicaciones encriptadas. El sistema se encuentra acoplado directamente a la red de la Guardia Suiza y las fuerzas de seguridad locales.

Este enlace permite coordinación en tiempo real ante cualquier contingencia. Los protocolos de emergencia pueden activarse instantáneamente desde el propio vehículo.

Las características técnicas del papamóvil incluyen:

Cúpula transparente de policarbonato blindado: fabricada en material termoformado de ultra alta densidad. Ofrece visión panorámica de 360 grados sin comprometer la protección del Santo Padre.

fabricada en material termoformado de ultra alta densidad. Ofrece visión panorámica de 360 grados sin comprometer la protección del Santo Padre. Sistema de climatización autónomo: regulación independiente del aire dentro de la cápsula superior. Protege al papa de cambios térmicos bruscos durante recorridos al aire libre.

regulación independiente del aire dentro de la cápsula superior. Protege al papa de cambios térmicos bruscos durante recorridos al aire libre. Asiento giratorio con ascenso hidráulico: permite a León XIV erguirse o rotar con facilidad. Facilita la bendición a los fieles situados a ambos lados del recorrido.

permite a León XIV erguirse o rotar con facilidad. Facilita la bendición a los fieles situados a ambos lados del recorrido. Chasis reforzado: estructura diseñada para absorber impactos y mantener la estabilidad en cualquier superficie urbana.

La cúpula de policarbonato representa un equilibrio entre seguridad y cercanía. Permite que los fieles vean al papa mientras garantiza protección balística de nivel superior.

El vehículo papal quedará bajo custodia permanente hasta el inicio de las actividades oficiales. Los anillos de seguridad se activarán apenas León XIV comience su recorrido por tierras argentinas.