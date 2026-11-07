Peña se presentó ante la Fiscalía: solicitaron prisión preventiva para el expresidente

En el marco de una crisis política e institucional sin precedentes en Paraguay, el expresidente Santiago Peña se presentó este sábado ante la Fiscalía General del Estado en Asunción tras ser formalmente imputado en la causa penal que investiga la quiebra y posterior cierre del Ueno Bank S.A.. La medida judicial se ejecutó apenas 24 horas después de que el Senado del vecino país aprobara su destitución por unanimidad mediante un juicio político, despojándolo de sus fueros constitucionales y catapultando la asunción del hasta entonces vicepresidente Pedro Alliana.

La resolución fue rubricada por el equipo fiscal integrado por Christian Benítez Cáceres, Silvia González Vóster, Elena Fiore Franco y Ruth Benítez. En el escrito, la representación del Ministerio Público imputó a Santiago Peña Palacios por los presuntos delitos de lesión de confianza (en calidad de instigador) y administración en provecho propio (en calidad de autor). Asimismo, la causa incluye la imputación y detención del expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, acusado por lesión de confianza, administración en provecho propio y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.

La hipótesis fiscal de la crisis de Ueno Bank en Paraguay: millonarios fondos públicos y nexos empresariales

Según la investigación judicial, entre los años 2023 y 2026 el Ueno Bank habría recibido de manera irregular colocaciones masivas de dinero pertenecientes a organismos del Estado y al Instituto de Previsión Social (IPS). Datos de la Dirección General del Tesoro Público revelan que, a septiembre de 2026, los depósitos públicos en la entidad alcanzaban una cifra aproximada de 3,6 billones de guaraníes y más de 233 millones de dólares.

El Ministerio Público sostiene que Peña, durante su gestión al frente del Poder Ejecutivo, habría intervenido en favor de la permanencia y renovación de estos fondos en una entidad con la que mantenía vínculos societarios a través de Ueno Holding S.A.E.C.A.. Por su parte, a Carvallo Spalding se lo investiga por presuntas omisiones en los controles crediticios, encubrimiento de irregularidades patrimoniales y el envío de un informe con datos presuntamente alterados al Senado en octubre pasado.

Santiago Peña: pedido de prisión preventiva, embargo patrimonial y la estrategia defensiva

Ante la gravedad de los hechos y el impacto sobre millones de ahorristas damnificados, la Fiscalía solicitó al Juzgado Penal de Garantías la prisión preventiva de ambos imputados, junto con la inhibición general de enajenar y gravar bienes, el bloqueo de cuentas bancarias y la congelación de activos financieros a su nombre.

Durante la jornada de este sábado, tanto Peña como Carvallo hicieron uso de su derecho constitucional y se abstuvieron de prestar declaración indagatoria en la sede fiscal del microcentro asunceno. Su abogado defensor, Ricardo Preda, aseguró que su cliente se encuentra "sereno" ante el proceso, rechazó categóricamente que exista riesgo de fuga y adelantó que solicitarán una medida cautelar menos gravosa que la prisión efectiva para resguardar la integridad física del expresidente.