Santiago Peña quedó detenido en su casa tras ser destituido como presidente de Paraguay

El ahora exmandatario de Paraguay fue notificado por la fiscalía en su domicilio, donde deberá permanecer hasta presentarse a declarar

La Fiscalía de Paraguay ordenó la detención inmediata del expresidente Santiago Peña en el marco de la causa N.º 92/2026, caratulada "Santiago Peña s/ lesión de confianza y otros", vinculada a la crisis de Ueno Bank. El exmandatario quedó detenido en su casa este viernes por la noche.

La medida fue dispuesta por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Elena Fiore, Christian Benítez y Silvia González Véster, junto con la agente de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Activos, Ruth Karina Benítez.

Peña quedó detenido en su casa, tal como aseguraron los fiscales. El ahora expresidente deberá presentarse en la fiscalía este sábado.

Luego de notificar al expresidente en su casa, una de las fiscales señaló: "Dimos cumplimiento donde se procedió a ordenar la detención de Santiago Peña. Se constató que está en su domicilio, permitió el ingreso voluntario y se puso a disposición. Va a permanecer en calidad de detenido en su domicilio. Estamos cumpliendo la orden del ministerio público".

"En el plazo de 24 horas, él va a estar en el Ministerio Público Fiscal. A las 11 de la mañana debería estar allí", agregó.

En el documento en el que se ordenó su detención se aclaraban los motivos por los que continuará en su domicilio: "Solicitamos que se impartan las instrucciones necesarias para el cumplimiento de la orden de detención, debiendo en el caso del Sr. Santiago Peña Palacios guardar la detención en su domicilio, hasta tanto se preste a disposición del Ministerio Público en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, conforme a los términos y fundamentos de la resolución que se adjunta, y por su estado de inmunidad parlamentaria o esta Fiscalía".

La decisión se conoció luego de que el Senado destituyera a Peña por mal desempeño de sus funciones, según la información publicada por el medio paraguayo ABC.

En 2023, Peña declaró tener acciones de Ueno Holding por un valor de G. 6.144 millones, que luego vendió en abril de 2025. También informó que contaba con un certificado de depósito de ahorro (CDA) de G. 2.400 millones en Ueno y un bono de Itti.

La denuncia también menciona a su hermano, quien figura como socio de U Holding SARL, firma a través de la cual el grupo controlaría Ueno.

Los hechos denunciados contra Santiago Peña

La presentación de un grupo de legisladores, realizada el jueves 5 de noviembre y ampliatoria de una denuncia del 22 de octubre de 2025, incorpora tres hechos nuevos vinculados con los intereses del mandatario y su entorno en el grupo Ueno.

Uno de los puntos señalados se refiere al conocimiento que habrían tenido las autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP) sobre los problemas de Ueno. Según la denuncia, el titular de la entidad, Carlos Carvallo, y otros funcionarios conocían la situación desde abril de 2026, pero no habrían activado a tiempo las herramientas legales para evitar la crisis que estalló esta semana.

Otro eje de la presentación apunta a los depósitos de organismos públicos en Ueno. Entre ellos, se mencionan fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), Itaipú Binacional, la Entidad Binacional Yacyretá, el Ministerio de Economía y otras instituciones estatales.

Los denunciantes solicitaron que se analice cada decisión de colocación de fondos para determinar si el Estado fue perjudicado o si existió connivencia entre los responsables.

La presentación sostiene que, con la intervención del BCP y la decisión de iniciar la resolución de Ueno Bank, "el riesgo se convirtió en perjuicio: los fondos públicos que superan la garantía del Fondo de Garantía de Depósitos (G. 228,3 millones por depositante) dependen ahora del balance de exclusión".

La investigación busca establecer las responsabilidades penales por la crisis de la entidad financiera y el posible daño sobre los recursos públicos.

Qué se investiga sobre Ueno Bank y los fondos públicos

El juicio político contra Peña se originó en la crisis de Ueno Bank, intervenido por el Banco Central de Paraguay luego de detectar incumplimientos en sus requisitos de solvencia. La entidad mantenía depósitos de millones de clientes y administraba importantes recursos públicos, entre ellos fondos de organismos previsionales.

Las acusaciones contra el mandatario incluyen los siguientes puntos:

Presuntos conflictos de intereses por sus anteriores vínculos societarios con el Grupo Vázquez, conglomerado al que pertenece Ueno Bank

Cuestionamientos sobre la colocación de fondos públicos en la entidad financiera

en la entidad financiera Presuntas irregularidades en las operaciones crediticias con empresas vinculadas

Cuestionamientos al desempeño de las autoridades del Banco Central de Paraguay en el control de la entidad

En ese contexto, la senadora opositora, Esperanza Martínez, denunció que fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) fueron colocados en Ueno. La legisladora cuestionó que se destinaran recursos previsionales a la entidad mientras el Gobierno responsabilizaba públicamente a docentes y trabajadores estatales por el déficit de la Caja Fiscal.

Martínez sostuvo que las colocaciones se realizaron pese a las advertencias y cuestionamientos sobre los vínculos entre Ueno y el poder político. También atribuyó responsabilidades al Poder Ejecutivo por el manejo de esos recursos.

Dentro de las cifras mencionadas en las denuncias figura un monto de u$s860 millones, de los cuales u$s350 millones corresponderían a ahorros previsionales. Se trata de montos incluidos en los cuestionamientos formulados durante el proceso, no de fondos cuya desaparición haya sido acreditada judicialmente.