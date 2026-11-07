Antes de viajar a Argentina, el papa León XIV recorrió un barrio humilde de Uruguay

El Sumo Pontífice estuvo en Casavalle, al norte de Montevideo, donde dio un fuerte discurso contra la exclusión social y pidió "trabajar todos unidos"

En la antesala de su esperada llegada a la Argentina, el papa León XIV encabezó una emotiva y significativa jornada en la República Oriental del Uruguay. El Santo Padre se trasladó hasta la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en Casavalle —uno de los barrios más humildes de la zona norte de Montevideo—, donde caminó por las calles, visitó viviendas, dialogó con vecinos y lanzó un contundente llamado contra la exclusión social.

Acompañado por el arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, y la comitiva papal, el Pontífice recordó sus años como misionero y celebró el desarrollo del proyecto habitacional en el barrio. La iniciativa, que permitió la edificación de viviendas para familias de escasos recursos, contó con el apoyo directo del Santo Padre a través de los benefactores de The Papal Foundation. "Que estas viviendas sean un verdadero hogar en donde puedan crecer en dignidad, paz y esperanza, sintiendo siempre la cercanía y el amor de Dios", expresó.

León XIV en Uruguay: el reclamo contra la inseguridad, el hambre y el rol del Estado

Tras escuchar los testimonios de vida de los pobladores del lugar y observar un audiovisual sobre las tareas comunitarias de la Iglesia local, León XIV tomó la palabra y apeló a la parábola del buen samaritano para interpelar a la dirigencia y a la sociedad civil.

El Papa enfatizó la urgencia de no permanecer indiferentes ante las problemáticas cotidianas de la región: "No se puede pasar de largo cuando sabemos que hay niños en Uruguay que no van a la escuela por miedo a no volver", manifestó. En esa línea, remarcó que "un niño no debería irse a dormir sin comer, ni debería renunciar a recibir una educación y un futuro digno debido a la inseguridad que reina en las calles".

A su vez, planteó que ante las injusticias no es posible "callar nuestra conciencia" e hizo un llamado explícito al ámbito público y privado: "Tenemos que trabajar unidos: la Iglesia, la comunidad civil y el Estado. Hay que despertar de nuestras inercias y abogar por el bien común". Por último, citó al Papa Francisco al recordar que "la inclusión o exclusión de las personas que sufren define todos sus proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos".

Cómo sigue la agenda del Papa y la hora del vuelo a Buenos Aires

Tras su paso por Casavalle, la agenda oficial del Sumo Pontífice en la capital uruguaya continuará durante la tarde con dos compromisos de alta convocatoria:

Encuentro educativo: Mantendrá una reunión académica en la Universidad Católica del Uruguay con docentes y representantes del sector.

Vigilia en el Estadio Centenario: Encabezará una masiva jornada de oración junto a jóvenes y delegaciones pastorales de toda la región.

El cierre formal de la estadía en el país vecino tendrá lugar el domingo 8 de noviembre a las 10:30, con la celebración de una misa central en la Plaza Asamblea de la ciudad de Florida, frente al santuario de la Virgen de los Treinta y Tres. Tras el acto de despedida previsto en el Aeropuerto Internacional de Carrasco para las 15:10, el Papa abordará el vuelo directo a las 15:30 hacia el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, donde iniciará formalmente su visita apostólica a la Argentina.