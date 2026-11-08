El primer día de León XIV en Argentina: encuentro con Milei y lo que queda en la agenda

El papa León XIV llegó este domingo a la Argentina, luego de concluir su visita pastoral a Uruguay. El Pontífice partió pasadas las 15:50 desde Montevideo rumbo a Buenos Aires, en un vuelo de Aerolíneas Argentinas que aterrizó a las 16:33 en el Aeroparque Jorge Newbery.

El presidente Javier Milei y las autoridades de la Iglesia aguardaron su llegada en el sector militar del aeropuerto. Uno de los primeros en arribar fue el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

Una vez que descendió de la aeronave, León XIV saludó al Presidente y a los representantes que participaron de la recepción oficial. Luego, ambos escucharon el Himno Nacional Argentino, interpretado por el Regimiento de Artillería 1 Brigadier General Iriarte. Antes de retirarse, el Papa también saludó a un grupo de jóvenes que se acercó para entregarle distintos obsequios.

La primera actividad del Pontífice fuera del aeropuerto fue el homenaje al general José de San Martín, en la plaza que lleva su nombre, en el barrio porteño de Retiro. León XIV llegó al lugar minutos después de las 17 y realizó una ofrenda floral frente al monumento al Libertador y a los Ejércitos de la Independencia.

Durante el traslado desde Aeroparque, el Papa recorrió distintos tramos de la autopista Illia con la ventanilla baja del vehículo. Al pasar por las inmediaciones del barrio Padre Carlos Mugica, conocido como Villa 31, se escucharon fuegos artificiales como parte de las expresiones de bienvenida.

Después del homenaje, la comitiva papal continuó con las actividades institucionales previstas. Milei recibió al Pontífice en la Casa Rosada, donde León XIV saludó uno por uno a integrantes del Gobierno y referentes del oficialismo. Entre ellos estuvieron Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados; Diego Santilli, jefe de Gabinete; Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; y Pablo Quirno, canciller, entre otros funcionarios.

Posteriormente, el Presidente y el Papa participaron del encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, donde el Pontífice pronunció su primer discurso público en la Argentina.

Qué dijo León XIV en su primer discurso en la Argentina

Durante su intervención, que se extendió durante unos 25 minutos, León XIV destacó el legado de Francisco, se refirió a la situación económica y social del país y planteó definiciones sobre el ejercicio de la autoridad, el trabajo, la educación, la defensa de la vida y las oportunidades para los jóvenes.

Una de las principales definiciones estuvo vinculada con el rol de la economía y su relación con las personas. "La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía", afirmó ante Milei y las autoridades presentes.

En ese sentido, sostuvo que es necesario generar condiciones para que las personas puedan vivir de su trabajo y cubrir las necesidades de sus familias. También mencionó a quienes buscan empleo, a los adultos mayores y a los trabajadores que, pese a tener una ocupación, encuentran dificultades para afrontar los gastos de sus hogares.

"Corresponde favorecer cuanto abra oportunidades, estimule la iniciativa privada y permita que el crecimiento alcance también a quienes encuentran mayores dificultades", expresó León XIV.

Otro de los ejes centrales fue la situación de los jóvenes y las dificultades que enfrentan para desarrollar sus proyectos de vida en la Argentina. "Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños", sostuvo.

Para ampliar las posibilidades de desarrollo dentro del país, pidió fortalecer la educación, la formación profesional, las universidades y la investigación. También recordó la tradición educativa argentina y destacó el papel que tuvo la expansión de la instrucción en la formación de generaciones de trabajadores y profesionales.

El Pontífice también se refirió a las responsabilidades de quienes ocupan cargos públicos y a los límites que deben reconocer al ejercer la autoridad.

"Quien ejerce la autoridad tiene el deber de actuar con prudencia, reconocer los límites del poder que le ha sido confiado y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad", afirmó.

En otro tramo, advirtió sobre el impacto del crimen organizado, las redes de trata de personas, el tráfico de armas y drogas y la corrupción. "Esas realidades dañan la convivencia, alimentan la violencia y desvían recursos necesarios para el bien común", señaló.

"La corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones", agregó, al considerar indispensables la coordinación entre los Estados y la solidez institucional.

León XIV también se refirió a la defensa de la vida y a la responsabilidad de las generaciones actuales frente a quienes vendrán después. "Nuestra responsabilidad hacia las generaciones venideras comienza por acoger la vida desde sus primeros instantes y custodiarla hasta su término natural", afirmó. El planteo alcanzó también a las personas enfermas, dependientes o con discapacidad, cuya vida, sostuvo, "conserva siempre un valor que ninguna circunstancia puede disminuir".

En materia ambiental, destacó las riquezas naturales de la Argentina y las posibilidades de desarrollo vinculadas con sus campos, reservas de agua, fuentes de energía, minerales y diversidad de ecosistemas. Sin embargo, señaló que su aprovechamiento debe contemplar el bienestar de las comunidades y el cuidado de las condiciones que hacen posible la vida y el trabajo en los territorios.

Al comienzo de su discurso, el Pontífice explicó que su llegada al país tenía un significado particular por la historia de Jorge Bergoglio, su antecesor en el Vaticano.

"Durante 12 años la Iglesia universal escuchó la voz de un pontífice argentino que llevó consigo en la memoria y el corazón los lugares, las personas y la fe que aquí recibió", expresó.

Y agregó: "Hoy recorro el camino inverso y vengo a la patria donde el papa Francisco comenzó una historia que después habría de entrelazarse con toda la Iglesia".

León XIV también destacó la proyección internacional de la cultura argentina y mencionó el Martín Fierro, de José Hernández, las obras de Jorge Luis Borges y el tango, al que describió como una expresión cultural nacida del encuentro de barrios, puertos y procedencias diversas.

Además, resaltó la conformación de la sociedad argentina a partir de distintas corrientes migratorias y experiencias culturales. "Fue tomando forma un pueblo que ha sabido abrir sus puertas, hacer espacio a quien llegaba y que en momentos difíciles ha encontrado una notable capacidad para levantarse y seguir para adelante", sostuvo.

Cuál será la agenda del papa León XIV en la Argentina

La etapa argentina de la gira sudamericana de León XIV se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre. Durante esos días, el Papa tendrá encuentros con autoridades nacionales, representantes de distintos sectores sociales y religiosos, además de celebraciones multitudinarias en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El cronograma oficial contempla actividades institucionales, visitas pastorales y celebraciones religiosas en distintos puntos del país. Estas son las principales actividades previstas para las jornadas restantes:

Lunes 9 de noviembre: actividades pastorales e institucionales

9:15: visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole

11:30: misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo

16:10: encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA)

17:30: reunión con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín

18:45: celebración de vísperas junto al Episcopado argentino en la Catedral Metropolitana

19:45: cena con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires

Martes 10 de noviembre: viaje a Córdoba

7:30: partida desde Buenos Aires hacia Córdoba

9:00: llegada al aeropuerto Ambrosio Taravella

10:00: misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar

15:15: encuentro con obispos, sacerdotes, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción

16:55: vuelo de regreso a Buenos Aires

18:10: llegada a Aeroparque

20:15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo

Miércoles 11 de noviembre: visita a Luján y partida hacia Perú

8:00: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en Villa Devoto

10:00: misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján

13:30: ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de Ezeiza

14:00: partida hacia Lima, Perú

La visita incluirá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. El lunes 9 será feriado nacional y habrá celebraciones abiertas al público, mientras que otras reuniones estarán reservadas para invitados y representantes de distintos sectores.

La misa en Luján será uno de los principales acontecimientos de la visita. El intendente de esa ciudad, Leonardo Boto, estimó que podrían asistir entre un millón y un millón y medio de personas, aunque advirtió que la convocatoria podría alcanzar los dos millones.

Para organizar la recepción, el municipio prepara un operativo que abarcará la zona de la Basílica, la plaza y los dos kilómetros de la avenida Nuestra Señora de Luján hasta la Autovía 7. También se instalarán 20 megapantallas y espacios transversales para ordenar la circulación de los asistentes.

Cómo fue la despedida del Papa en Uruguay

Antes de emprender el viaje hacia Buenos Aires, León XIV encabezó una misa en la Catedral Basílica de Florida, donde destacó la devoción de los uruguayos por la Virgen de los Treinta y Tres Orientales y puso el foco en el papel de las familias en la transmisión de la fe.

Durante su homilía, hizo especial referencia a las madres y abuelas que transmitieron las creencias religiosas a sus hijos y nietos. Les pidió que no abandonen esa tarea, incluso cuando sus familiares se alejen de la Iglesia.

"Madres y abuelas, no se cansen de transmitir la fe. Prediquen con su vida y también con su palabra", expresó el Pontífice. También convocó a los padres y abuelos a dar testimonio de sus creencias a través de sus acciones cotidianas, el respeto familiar y la honradez.

En otro tramo de su mensaje, llamó a los uruguayos a acercarse a quienes se alejaron de la religión y a no esperar que esas personas regresen por iniciativa propia. "Hay que entrar de nuevo en las casas. Hay que acercarse a las personas, escuchar sus preguntas y llevarles a Cristo", sostuvo.

Al finalizar la celebración, anunció que depositaría una Rosa de Oro ante la imagen de la Virgen de los Treinta y Tres Orientales y volvió a encomendar Uruguay a su protección.

En su saludo de despedida, agradeció a las autoridades civiles y religiosas, a los organizadores, voluntarios y familias que participaron de las actividades durante su estadía. También destacó la recepción que tuvo en Montevideo, Paysandú y Florida.

"Los llevo en mi corazón y les pido que me sigan acompañando con sus oraciones", expresó antes de cerrar su mensaje con un agradecimiento al pueblo uruguayo.

Aerolíneas Argentinas puso en marcha un operativo especial para trasladar al Papa y a su comitiva desde Montevideo hasta Buenos Aires.

El avión asignado fue un Boeing 737 MAX 8, matrícula LV-KKD, que despegó de Aeroparque durante el mediodía y aterrizó en Uruguay para buscar al Pontífice.

El cronograma de vuelos previsto para este domingo 8 de noviembre contemplaba dos operaciones:

Vuelo AR1091: traslado de León XIV y su comitiva desde Montevideo hasta el Aeroparque Jorge Newbery. El aterrizaje se produjo finalmente a las 16:33

Vuelo AR1093: operación con un Boeing 737 carguero para transportar el equipaje de la delegación, con llegada prevista a Aeroparque a las 16:55

El operativo continuará durante los próximos días con los traslados internos y el viaje internacional del Pontífice. El martes 10 está previsto el vuelo entre Buenos Aires y Córdoba, mientras que el miércoles 11 partirá desde el aeropuerto internacional de Ezeiza hacia Lima, Perú, donde continuará la última etapa de su gira sudamericana.

Se trata de la primera visita de un pontífice a la Argentina desde 1987, cuando Juan Pablo II llegó al país. La estadía de León XIV forma parte de una gira apostólica por América Latina que también comprende Uruguay y Perú.