El Gobierno analiza un feriado por la visita de León XIV y prepara un fuerte operativo

El Papa visitará el país del 8 al 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, mientras el Gobierno analiza un feriado

La llegada de León XIV a la Argentina tendrá un despliegue de seguridad que el Gobierno anticipó como el "más grande de la historia", mientras todavía resta definir si habrá algún tipo de asueto o feriado durante los días de la visita.

El canciller Pablo Quirno confirmó que esa posibilidad continúa bajo evaluación y explicó que la eventual decisión dependerá de las localidades involucradas y de la conveniencia de facilitar la participación en las actividades previstas.

"Es algo que sigue en análisis, en función de localidades, conveniencia y oportunidad. Todavía no está definido lo que pueda llegar a ser", señaló el funcionario durante una conferencia de prensa en Casa Rosada.

La agenda del pontífice ya fue comunicada oficialmente y contempla su permanencia en el país entre el 8 y el 11 de noviembre. El recorrido incluirá Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, antes de su partida hacia Perú.

El recorrido que hará León XIV

El programa combina celebraciones religiosas con encuentros institucionales y actividades vinculadas con distintos sectores de la sociedad.

El 9 de noviembre, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde saludará a trabajadores y personas asistidas por la institución. Ese mismo día celebrará una misa en el Monumento de los Españoles y participará de un encuentro relacionado con el mundo laboral en la Universidad Católica Argentina.

La jornada también incluirá una reunión con representantes de distintas comunidades cristianas y tradiciones religiosas en el Palacio San Martín, además de un encuentro con los obispos argentinos en la Catedral Metropolitana.

El día siguiente estará dedicado principalmente a Córdoba. Allí el Papa celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y mantendrá un encuentro con representantes de la Iglesia. Por la noche, ya de regreso en Buenos Aires, encabezará una vigilia con jóvenes.

El 11 de noviembre, último día de la visita, el pontífice recorrerá el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en Villa Devoto, y luego celebrará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Desde allí partirá hacia Perú.

Qué postura tomó el Gobierno frente a la visita

Quirno puso el acento en el vínculo entre la Argentina y la Santa Sede y lo definió como "histórica y profunda". Desde el Ejecutivo, además, señalaron que esperan que la presencia del Papa constituya "una oportunidad de encuentro" para la sociedad argentina.

La visita al Cottolengo también fue destacada por el canciller, debido a que la institución trabaja con personas con discapacidad y su actividad se desarrolla en un contexto de discusión sobre las políticas públicas destinadas a ese sector.

"Celebramos esa visita, es parte del conocimiento de un tema clave en la Argentina. Las políticas las hablamos de manera permanente con actores, incluido la Iglesia".

El Gobierno busca encuadrar la visita dentro de la relación institucional con la Santa Sede, mientras la agenda oficial incluye reuniones con distintos actores sociales y políticos, entre ellos el presidente Javier Milei.

Cómo definió la Santa Sede el viaje

El nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, remarcó que León XIV llegará al país con una doble dimensión institucional y religiosa.

El pontífice se presentará "como jefe de Estado, pero principalmente como pastor, para fortalecer la fe", según expresó Banach, quien definió la visita como de "carácter eminentemente pastoral".

El representante de la Santa Sede transmitió además su "profundo agradecimiento" por la invitación y extendió ese reconocimiento a las autoridades locales que intervienen en la organización del viaje.

La Iglesia argentina habló de una nueva etapa

Desde la Conferencia Episcopal Argentina, su presidente, monseñor Marcelo Colombo, manifestó la satisfacción por la confirmación del viaje y planteó el significado que la Iglesia local le atribuye.

"Es un punto de llegada y de partida. El Papa viene a animar a una renovada misión para evangelizar, animar la comunión y la unidad nacional. Queremos ser artífices de un tiempo nuevo, de diálogo. Que sea un encuentro de hermanos, que sea una fiesta".

La Santa Sede había anunciado inicialmente que el viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú se desarrollaría entre el 6 y el 17 de noviembre. Para la Argentina, el tramo confirmado comprende del 8 al 11 de noviembre.